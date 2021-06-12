طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي الهشة بمنتهي السهولة ومكونات ناجحة

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي، من أشهى وأشهر المخبوزات في مصر هي القرص المصنوعة منزليًا من الحليب الطازج أو اللبن الرائب، فطعمها لذيذ ومشبّع عند تناولها في وجبة الإفطار. ولها طعم ورائحة لا تقاوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديمها مع كوب من الشاي في فترة ما بعد الظهيرة مع الجبن والتمر أو تقدم القرص السادة المخبوزة بالسمن الفلاحي. وليس الكثير يتقن طريقة عملها بالمنزل، فيبحثون عن محلات المخبوزات الجاهزة لشرائها. ولكن لن تكون مثل القرص المخبوزة بالمنزل، ونحن الآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكي طريقة إعداد وصنع القرص الطرية الفلاحي خطوة تلو الاخري.

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي

يمكنك تناول القرص في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي بالحليب أو فنجان القهوة. فهذه الوصفة يحبها ويفضلها الكثيرون وخاصة الأطفال عندما يتم حشوها بالتمر أو الجبن وهذه أهم مكونات عمل القرص الفلاحي.

كيلوا من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب سمن بلدي أو أي نوع تفضليه.

4 ملاعق كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب إلا ربع سكر ناعم.

2 كوب حليب أو لبن رائب .

في إناء عميق قومي بخلط كلاً من السكر والخميرة في نصف كوب حليب دافئ وتركه 3 دقائق حتي يتخمر. في إناء أخر نخلط الدقيق والملح والسكر ثم نضيف الحليب ويتم عجن المكونات بواسطة اليدين. ثم إضافة كوب الزبادي مع الاستمرار في العجن، ووضع الخميرة والسمن مع العجن حتي الحصول على عجينة ناجحة ومتماسكة. بعد ذلك قومي بتغطية العجين ويترك في مكان دافئ حتى تختمر من ساعة إلي ساعة ونصف. نحضر صينية مدهونة بالقليل من السمن، ويتم تشكل أقراص ونبططها براحة اليد ويتم رصها بصينية الخبز. نستطيع حشو القرص جبن أو عجوة، ويمكنك تركه سادة. نترك القرص تتخمر مرة أخرى لمجة نصف ساعة، ويتم خبزها في الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية. يتم إخراج القرص الطرية الفلاحي من الفرن وتوضع في طبق التقديم وتقدم مع كوب شاي ساخن. أو يمكن تقديمها في أي وقت فهي لذيذة وشهية.

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