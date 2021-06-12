سر غامض في نجاح عجينة الحليب اليابانية الهشة لصمع أشهى المخبوزات المنزلية

نقدم لكم عجينة الحليب اليابانية، حيث أن عجينة الحليب اليابانية من المعجنات اللذيذة التي يمكن استخدامها في أنواع كثيرة من المخبوزات، والتي يمكن تحضيرها من المنزل بأقل المكونات بتكلفة اقتصادية وتعطي نتيجة مرموقة ومميزة، يمكن استخدام هذه العجينة بأنواع مختلفة من الحشو مثل ( المربى أو النوتيلا)، كما يمكن حشوها بالحادث مثل حشوها بالجبنة والزيتون. عجينة الحليب اليابانية عجينة الحليب اليابانية نقدم طريقة بسيطة لجميع الأمهات لتحضير أفضل أنواع المخبوزات بأقل المكونات ومنها: كيلو من الطحين الأبيض.

ملعقتين كبيرتين خميرة.

كوب وربع لبن كامل الدسم.

ربع كوب من الزبدة.

رشة ملح.

ملعقتين كبيرتين من السكر. العجينة السائلة تتكون من ثلاثة أرباع كوب ماء.

ثلث كوب من الدقيق. طريقة تحضير عجينة الحليب اليابانية نقدم طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها في أقل وقت ممكن وخطوات بسيطة ومنها:

من أول الخطوات التي لابد من اتباعها وهو تحضير محسن العجينة وهو القيام بوضع الماء والدقيق ونضعه على نار هادئة حتى يصبح المقدار سميك ونتركه جانبًا.

نضع الدقيق مضاف إليه الخميرة والسكر والخيط الذي تم فعله سابقًا.

نخلط باقي، المكونات على خليط الدقيق بشكل تدريجي وتستمر بالتقليب والعجن باليد حتى يختفي أثر الطحين بشكل كامل.

لابد من استمروا العجن حتى تصبح طرية ناعمة وتصبح يدك خالية من أثر العجين وهذه علامة تدل على صلاح العجينة

نترك العجينة جانبًا حتى تخمر وتتضاعف أضعاف مضاعفة ونقسمها إلى عدة أقسام متساوية.

نفرد العجينة على شكل طولي ونقوم بفرد بالطرف الثاني ونقوم بلفها شكل رول.

نضع هذه العجينة في صينية مدهونة طبقة رقيقة من الزيت ونتركها حتى تخمر.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع الصينية في الفرن حتى تصبح باللون الذهبي.

يمكن حشو هذه العجينة بأنواع مختلفة من الحشو وتعطي طعم لذيذ ورائع ونكهة طيبة، وتكون هذه عجينة الحليب اليابانية التي تصلح لجميع المخبوزات. العجينة السائلة تتكون منطريقة تحضير عجينة الحليب اليابانية الوسوم

نقدم لكم عجينة الحليب اليابانية، حيث أن عجينة الحليب اليابانية من المعجنات اللذيذة التي يمكن استخدامها في أنواع كثيرة من المخبوزات، والتي يمكن تحضيرها من المنزل بأقل المكونات بتكلفة اقتصادية وتعطي نتيجة مرموقة ومميزة، يمكن استخدام هذه العجينة بأنواع مختلفة من الحشو مثل ( المربى أو النوتيلا)، كما يمكن حشوها بالحادث مثل حشوها بالجبنة والزيتون. عجينة الحليب اليابانية عجينة الحليب اليابانية نقدم طريقة بسيطة لجميع الأمهات لتحضير أفضل أنواع المخبوزات بأقل المكونات ومنها: كيلو من الطحين الأبيض.

ملعقتين كبيرتين خميرة.

كوب وربع لبن كامل الدسم.

ربع كوب من الزبدة.

رشة ملح.

ملعقتين كبيرتين من السكر. العجينة السائلة تتكون من ثلاثة أرباع كوب ماء.

ثلث كوب من الدقيق. طريقة تحضير عجينة الحليب اليابانية نقدم طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها في أقل وقت ممكن وخطوات بسيطة ومنها:

من أول الخطوات التي لابد من اتباعها وهو تحضير محسن العجينة وهو القيام بوضع الماء والدقيق ونضعه على نار هادئة حتى يصبح المقدار سميك ونتركه جانبًا.

نضع الدقيق مضاف إليه الخميرة والسكر والخيط الذي تم فعله سابقًا.

نخلط باقي، المكونات على خليط الدقيق بشكل تدريجي وتستمر بالتقليب والعجن باليد حتى يختفي أثر الطحين بشكل كامل.

لابد من استمروا العجن حتى تصبح طرية ناعمة وتصبح يدك خالية من أثر العجين وهذه علامة تدل على صلاح العجينة

نترك العجينة جانبًا حتى تخمر وتتضاعف أضعاف مضاعفة ونقسمها إلى عدة أقسام متساوية.

نفرد العجينة على شكل طولي ونقوم بفرد بالطرف الثاني ونقوم بلفها شكل رول.

نضع هذه العجينة في صينية مدهونة طبقة رقيقة من الزيت ونتركها حتى تخمر.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع الصينية في الفرن حتى تصبح باللون الذهبي.

يمكن حشو هذه العجينة بأنواع مختلفة من الحشو وتعطي طعم لذيذ ورائع ونكهة طيبة، وتكون هذه عجينة الحليب اليابانية التي تصلح لجميع المخبوزات. العجينة السائلة تتكون منطريقة تحضير عجينة الحليب اليابانية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر غامض في نجاح عجينة الحليب اليابانية الهشة لصمع أشهى المخبوزات المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.