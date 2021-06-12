طريقة عمل كريم طبيعي لتفتيح الجسم والأماكن الداكنة وعلاج كلف الحمل

يعد عمل كريم طبيعي لتفتيح الجسم والأماكن الداكنة في الجسم يشغل الكثير من السيدات، ودائماً تجد كثير من السيدات يبحثن عن مستحضرات التجميل للقضاء على هذه المشكلة، وكذلك مشكلة كلف الحمل المنتشر بين كثير من السيدات أثناء وبعد الحمل، ولكن هذه المستحضرات تحتوي على مواد ضارة وغير اّمنة للاستخدام، خاصة أثناء فترة الحمل والرضاعة، ولذلك يجب أن نتجه إلى استخدام المواد الطبيعية الاّمنة على الجلد، والتي لاتسبب أضرار خاصة أثناء الحمل، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أقوى كريم طبيعي لتفتيح الجسم والأماكن الداكنة وعلاج كلف الحمل.

مكونات عمل كريم طبيعي لتفتيح الجسم

يتكون الكريم من مواد أمنة للاستخدام ومناسبة لكل أنواع البشرة، وسوف نقدم لكم مكونات عمل الكريم لتفتيح الأماكن الداكنة، وهى كالتالي:-

2 ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

كوب من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من زيت الليمون.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير كريم طبيعي لتفتيح الجسم

طريقة عمل الكريم الطبيعي لتفتيح الأماكن الداكنة بسيطة وسهلة، ويكون صالح للاستخدام لمدة أسبوع مع حفظه في الثلاجة، ويتم تحضير الكريم بالخطوات الاّتية:-

نضيف ملعقتين من لبان الدكر إلى كوب ماء مغلي، ثم يترك لمدة ساعتين. نلاحظ تغير لون الماء إلى الأبيض، ثم نصفيه حتى نحصل على منقوع لبان الدكر. ثم نضيف 2 ملعقة كبيرة من النشا مع التقليب، ثم نضع الخليط على النار لمدة دقيقتين. نرفع الخليط من على النار، ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الليمون. ثم نضيف ملعقتين من عصير الليمون، ونقلب المكونات جيداً.

طريقة استخدام الكريم

لاستخدام الكريم على الطريقة الصحيحة يجب اتباع الآتي:ـ

يتم وضع الكريم على الأماكن المراد تفتيحها مرة أو مرتين أسبوعياً قبل الإستحمام.

ثم نترك الكريم لمدة 15 دقيقة حتى يجف تماماً.

ثم ندلك الأماكن المراد تفتيحها حتى يتم تقشير خلايا الجلد الميت، ثم نغسلها بالماء الفاتر.

فوائد لبان الدكر للبشرة

يحتوي لبان الدكر على فوائد كثيرة من أهمها ما يلي:ـ

منقوع لبان الدكر مضاد للبكتيريا ويفتح لون البشرة، كما يعالج المسام الواسعة ويشد البشرة، ويقاوم التجاعيد. يقضى منقوع لبان الدكر على اّثار حروق الشمس. زيت لبان الدكر ندهن به الوجه قبل النوم حيث أنه يمنع التجاعيد.

فوائد النشا لتفتيح للبشرة

يحتوي النشا على فوائد عديدة للبشرة منها ما يلي:ـ