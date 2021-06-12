طريقه عمل طاجن اللحم بالبصل أو كباب حلة في المنزل بطريقه سهله ولذيذه وسريعه التحضير حيث يعد من الأكلات الشهية السهلة الموجودة في كل بيت مصري ولها طرق مختلفة في تحضيرها حيث يمكن عمل اللحمة المشوية على الفحم أو فخارة الكباب التركي كما يمكن تقديمها بجانب الارز الأبيض أو المكرونه بأنواعها وتتميز بالعديد من الفوائد لاحتوائها على البروتينات والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان يوميا. المقادير المطلوبة لعمل طاجن كباب الحلة كيلو لحمة مقطعه مكعبات متوسطة.

بصل مفروم جيدا ويكون ناعم.

حبة واحدة من الطماطم تم تقشيرها وأزاله البذر منها وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين مع قرن فلفل حار أو فلفل رومي حسب الرغبة.

2 ملعقه كبيره من الزيت.

ملعقة كبيرة من السمنة.

رشه ملح مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر مع بهارت اللحم.

ورقة لورا مع فصين حبهان وفصين مستكة. طريقة تحضير طاجن كباب الحلة نحضر طاسة على النار ونضع بها ملعقة من السمنة وملعقتين من الزيت ونتركها ثواني ونضيف فصين المستكة ونقلب جيدا ثم نضيف البصل ونقلبه جيدا حتي يصفر ويذبل ثم ناخذ البصل إلى جانب الكاسة ونضع اللحمة في نصف الطاسة الأخر وتركهم بدون تقليب حتى يتغير لون اللحمة.

نبدأ في تقليب اللحمة مع البصل جيدا ثم نضيف ملعقة صغيرة من البابريكا مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من بهارات اللحمة والثوم والبصل البودر ثم نضع ورقة اللورا ونضع فصين الحبهان ثم نضيف حبة طماطم تم تقشيرها وإزاله البذر منها وتقطيعها إلى مكعبات والتقليب جيدا وعند بدا تسوية الطماطم نضيف ثلاث فصوص من الثوم مفرومين جيدا مع قرن فلفل حار أو فلفل رومي حسب الرغبة والتقليب جيدا.

نحضر ماء ساخن ونضيف جزء بجزء حتى لا يتم سلق اللحمة ونزود عندما تقل الماء بها ثم نضيف ملعقة الملح الصغيرة في الأخر لان الملح لو أضيف في الأول مع باقي البهارات يقلقل من سوى اللحمة ثم نأخذها ونضعها في طاجن وعلى الرف الأوسط في الفرن لمدة عشر دقائق لاحمرار سطحها ثم نخرجها من الفرن. المقادير المطلوبة لعمل طاجن كباب الحلةطريقة تحضير طاجن كباب الحلة الوسوم

طريقه عمل طاجن اللحم بالبصل أو كباب حلة في المنزل بطريقه سهله ولذيذه وسريعه التحضير حيث يعد من الأكلات الشهية السهلة الموجودة في كل بيت مصري ولها طرق مختلفة في تحضيرها حيث يمكن عمل اللحمة المشوية على الفحم أو فخارة الكباب التركي كما يمكن تقديمها بجانب الارز الأبيض أو المكرونه بأنواعها وتتميز بالعديد من الفوائد لاحتوائها على البروتينات والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان يوميا. المقادير المطلوبة لعمل طاجن كباب الحلة كيلو لحمة مقطعه مكعبات متوسطة.

بصل مفروم جيدا ويكون ناعم.

حبة واحدة من الطماطم تم تقشيرها وأزاله البذر منها وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين مع قرن فلفل حار أو فلفل رومي حسب الرغبة.

2 ملعقه كبيره من الزيت.

ملعقة كبيرة من السمنة.

رشه ملح مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر مع بهارت اللحم.

ورقة لورا مع فصين حبهان وفصين مستكة. طريقة تحضير طاجن كباب الحلة نحضر طاسة على النار ونضع بها ملعقة من السمنة وملعقتين من الزيت ونتركها ثواني ونضيف فصين المستكة ونقلب جيدا ثم نضيف البصل ونقلبه جيدا حتي يصفر ويذبل ثم ناخذ البصل إلى جانب الكاسة ونضع اللحمة في نصف الطاسة الأخر وتركهم بدون تقليب حتى يتغير لون اللحمة.

نبدأ في تقليب اللحمة مع البصل جيدا ثم نضيف ملعقة صغيرة من البابريكا مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من بهارات اللحمة والثوم والبصل البودر ثم نضع ورقة اللورا ونضع فصين الحبهان ثم نضيف حبة طماطم تم تقشيرها وإزاله البذر منها وتقطيعها إلى مكعبات والتقليب جيدا وعند بدا تسوية الطماطم نضيف ثلاث فصوص من الثوم مفرومين جيدا مع قرن فلفل حار أو فلفل رومي حسب الرغبة والتقليب جيدا.

نحضر ماء ساخن ونضيف جزء بجزء حتى لا يتم سلق اللحمة ونزود عندما تقل الماء بها ثم نضيف ملعقة الملح الصغيرة في الأخر لان الملح لو أضيف في الأول مع باقي البهارات يقلقل من سوى اللحمة ثم نأخذها ونضعها في طاجن وعلى الرف الأوسط في الفرن لمدة عشر دقائق لاحمرار سطحها ثم نخرجها من الفرن. المقادير المطلوبة لعمل طاجن كباب الحلةطريقة تحضير طاجن كباب الحلة

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