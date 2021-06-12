طريقة عمل بيكاتا الفراخ بصوص الليمون بمكونات سهلة وسريعة

طريقة عمل بيكاتا الفراخ ، من أسهل الأطباق والوجبات التي يمكنك تحضيرها في المنزل يحبها الكبار والصغار وعليها إقبال كثير من قبل الجمهور في طلبها في المطاعم، آكلة أيطالية سهلة وسريعة، اليوم نقدم لكم أسهل وصفة بيكاتا الدجاج الإيطالية الأصلية، اليوم طريقة عمل بيكاتا الفراخ بصوص الليمون بمكونات متوافرة سهلة وسريعة.



طريقة عمل بيكاتا الفراخ الأصلية

قدمنا سابقاً المكرونة النجرسكو بالفراخ بصوص المطاعم واليوم نقدم مكونات بيكاتا الفراخ سهلة مثل أغلب الأكلات الإيطالية الشهير وتشمل الآتي:

صدور فراخ .

1/2 كوب دقيق.

رشة ملح وفلفل.

ملعقتان من الجبنة البارميزان المبشورة.

قومي بقسم صدر الفراخ شرائحتين حتى يسهل من تسويتها في المقلاة بدون فرن .

قومي بفرد قطعة من البلاستيك وضعي طبقة من صدر الفراخ وعليه طبقة من البلاستيك، وقومي بالضرب عليها حتى تصبح قطعة الصدر بسوى واحد حتى تضمني تسوية بيكاتا الفراخ، ونجاح عمل بيكاتا الفراخ .

قومي بالتقليب، وقومي بإنزال صدور الفراخ في في خليط الدقيق .

في طاسة علي النار أضيفي 3 ملاعق من الزيت، وقومي بتحمير قطع الفراخ حتى يأخذ اللون الذهبي، وتقومي بتحضير صوص بيكاتا الفراخ اللذيذ.

إليك في مقالتنا السابقة طريقة عمل البطاطس بالجبنة كرات البطاطس المقرمشة.

فصين ثوم مفروم ناعم.

عصير ليمونة كبيرة.

شوربة بمرقة دجاج.

زبدة.

ملعقتان كريمة طبخ (اختياري).

صوص بيكاتا الدجاج

في طاسة علي النار، أضيف شوربة بمرقة الدجاج قومي بتقليبها مكان طاسة تحمير الفراخ حتى تأخذ من طعم بيكاتا الفراخ، ثم أضيفي فصين ثوم مفرومين، ثم أضيفي بشر الليمون الأصفر وعصير الليمون كاملة.

ثم أضيفي الزبدة وقومي بتقليبها مع السوائل، الزبدة تفضل أن تكون باردة وتذوب في صوص البيكاتا، قومي بتزويد ملعقتان من كريمة الطبخ .

ثم قومي بوضع صوص بيكاتا الفراخ بعد الانتهاء منه ووضعه علي الفراخ بعد تحميرها.

ويقدم بالتزيين برشة من البقدونس وبشر الجبنة البارميزان، وبذلك نكون أنهينا مقالتنا اليوم عن طريقة عمل بيكاتا الفراخ.