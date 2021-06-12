طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية صفيحة يافاوية منال العالم بالخطوات

طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية ، واحدة من أشهر طرق طهي وإعداد الصفيحة، في الوطن العربي عمومًا، وفي فلسطين على وجه التحديد، ولكن إذا ما أردنا إنصاف تلك الوجبة الشهية، فسوف نجد أنها تنتمي للعديد من الدول العربية، فليست الصفيحة الفلسطينية وحدها، هي الأكثر شهرة، وإنما الصفيحة الطرابلسية والصفيحة اللبنانية أيضًا، كلتاهما لهما ذواقة وعشاق بالوطن العربي. وكلها طرق متعددة ومختلفة فقط لطهي نفس الوجبة ولكن بأكثر من طريقة، تتداخل فيها المكونات بشكل صحي، لتمنحك نتيجة مختلفة، ولكن يبقى أصل الوجبة واحدًا. طريقة عمل الصفيحة اليافاوية تتميز الصفيحة الفلسطينية بمذاقها الرائع، وهي أكلة مرتبطة بالمناسبات والعزائم والسفر كذلك، كما أنها تناسب وجبة الإفطار، أو يوم شاق وطويل، فقط جهزيها، ويمكن إعادة تسخينها مرة أخرى بالميكروويف، وحملها معك للعمل وتناولها في وجبة الغداء.

والأساس في الصفيحة بكل أنواعها، أنه يتم إضافة اللحم إليها، وهي عبارة عن معجنات باللحم، يمكنك عمل عجينة الصفيحة الفلسطينية بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية بالطحينة، و طريقة عمل الصفيحة المبرومة، وطريقة صفيحة يافاوية منال العالم، وطريقة عمل الصفيحة التركية. وأهم معلومة على الإطلاق، أنه يمكنك تجهيز معجنات الصفيحة، باستخدام عجينة العشر دقائق القطنية الهشة، خاصة في طريقة عمل الصفيحة منال العالم. طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية بالطحينة 6 أكواب دقيق.

كوبان مياه دافئة.

ربع كوب زيت.

ملعقة سكر كبيرة.

ملعقة ونصف خميرة فورية.

رشة ملح.

نصف كيلو لحم مفروم ناعم.

بصلة متوسطة مفرومة، ومعجونة بالفلفل الأسود والملح والسماق.

ملعقتان بقدونس.

4 ملاعق طحينة.

2 ملعقة زبادي.

ملح بقدر ملعقة.

بابريكا حارة بقدر ملعقة صغيرة.

فلفل أسود مطحون بقدر ملعقة.

عصير ليمونة.

دبس فليفلة أو شطة بقدر ملعقة صغيرة.

بنادورا جاهزة بقدر ملعقة كبيرة.

3 فصوص ثوم مهروس. طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية بالطحينة لتحضير عجينة الصفيحة، ضعي كل مكونات العجينة السائلة، في وعاء واسع وامزجيهم معًا، ثم أضيفي إليهم الطحين تدريجيًا، حتى يتكون لديك عجين طرية. بعد ذلك، اخلطي البصلة مع الملح والفلفل والسماق، وافركيهم جيدًا. ثم جهزي الحشو وذلك بمزج، اللحم مع باقي التوابل، واتركيها في الثلاجة حتى بدء الاستخدام. انتقلي إلى مرحلة تشكيل العجين، وافعلي ذلك على شكل كرات، وضعيهم في صينية الخبز، ثم اتركي الكرات ترتاح لنصف الساعة. بعد أن يختمر العجين في صينية الخبز، اصنعي فتحة في منتصف كل كرة، وضعي بها حشو اللحم بوسط الصفيحة، كما تفعلين في طريقة صفيحة طرابلسية باللحم. سخني الفرن مسبقًا عند درجة حرارة 200 مئوية، واتركيها حتى تنضج خلال ربع ساعة، ثم أخرجيها عقب النضوج. قدميها ساخنة لأسرتك، ويمكنك تسخينها فيما بعد بالميكروويف. الوسوم

طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية ، واحدة من أشهر طرق طهي وإعداد الصفيحة، في الوطن العربي عمومًا، وفي فلسطين على وجه التحديد، ولكن إذا ما أردنا إنصاف تلك الوجبة الشهية، فسوف نجد أنها تنتمي للعديد من الدول العربية، فليست الصفيحة الفلسطينية وحدها، هي الأكثر شهرة، وإنما الصفيحة الطرابلسية والصفيحة اللبنانية أيضًا، كلتاهما لهما ذواقة وعشاق بالوطن العربي. وكلها طرق متعددة ومختلفة فقط لطهي نفس الوجبة ولكن بأكثر من طريقة، تتداخل فيها المكونات بشكل صحي، لتمنحك نتيجة مختلفة، ولكن يبقى أصل الوجبة واحدًا. طريقة عمل الصفيحة اليافاوية تتميز الصفيحة الفلسطينية بمذاقها الرائع، وهي أكلة مرتبطة بالمناسبات والعزائم والسفر كذلك، كما أنها تناسب وجبة الإفطار، أو يوم شاق وطويل، فقط جهزيها، ويمكن إعادة تسخينها مرة أخرى بالميكروويف، وحملها معك للعمل وتناولها في وجبة الغداء.

والأساس في الصفيحة بكل أنواعها، أنه يتم إضافة اللحم إليها، وهي عبارة عن معجنات باللحم، يمكنك عمل عجينة الصفيحة الفلسطينية بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية بالطحينة، و طريقة عمل الصفيحة المبرومة، وطريقة صفيحة يافاوية منال العالم، وطريقة عمل الصفيحة التركية. وأهم معلومة على الإطلاق، أنه يمكنك تجهيز معجنات الصفيحة، باستخدام عجينة العشر دقائق القطنية الهشة، خاصة في طريقة عمل الصفيحة منال العالم. طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية بالطحينة 6 أكواب دقيق.

كوبان مياه دافئة.

ربع كوب زيت.

ملعقة سكر كبيرة.

ملعقة ونصف خميرة فورية.

رشة ملح.

نصف كيلو لحم مفروم ناعم.

بصلة متوسطة مفرومة، ومعجونة بالفلفل الأسود والملح والسماق.

ملعقتان بقدونس.

4 ملاعق طحينة.

2 ملعقة زبادي.

ملح بقدر ملعقة.

بابريكا حارة بقدر ملعقة صغيرة.

فلفل أسود مطحون بقدر ملعقة.

عصير ليمونة.

دبس فليفلة أو شطة بقدر ملعقة صغيرة.

بنادورا جاهزة بقدر ملعقة كبيرة.

3 فصوص ثوم مهروس. طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية بالطحينة لتحضير عجينة الصفيحة، ضعي كل مكونات العجينة السائلة، في وعاء واسع وامزجيهم معًا، ثم أضيفي إليهم الطحين تدريجيًا، حتى يتكون لديك عجين طرية. بعد ذلك، اخلطي البصلة مع الملح والفلفل والسماق، وافركيهم جيدًا. ثم جهزي الحشو وذلك بمزج، اللحم مع باقي التوابل، واتركيها في الثلاجة حتى بدء الاستخدام. انتقلي إلى مرحلة تشكيل العجين، وافعلي ذلك على شكل كرات، وضعيهم في صينية الخبز، ثم اتركي الكرات ترتاح لنصف الساعة. بعد أن يختمر العجين في صينية الخبز، اصنعي فتحة في منتصف كل كرة، وضعي بها حشو اللحم بوسط الصفيحة، كما تفعلين في طريقة صفيحة طرابلسية باللحم. سخني الفرن مسبقًا عند درجة حرارة 200 مئوية، واتركيها حتى تنضج خلال ربع ساعة، ثم أخرجيها عقب النضوج. قدميها ساخنة لأسرتك، ويمكنك تسخينها فيما بعد بالميكروويف.

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