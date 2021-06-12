ضعي ملعقة القهوة ولن تصدقي مفعولها لتبييض وشد وتقشير الوجه كله وازالة الجلد الميت

تعد القهوة واحدة من أفضل المكونات التي تعمل علي تنعيم وتبييض البشرة وإلي جانب كل هذا فهي تعمل علي تقشير البشرة، وإزالة الجلد الميت وهذا ما يعمل علي تبييض البشرة بالكامل ولي الوجه فقط فهي تستخدم في أعمال التجميل المختلفة وتعمل القهوة أيضا علي توحيد لون البشرة وتوحيد لون الوجه، ومن أفضل مميزات القهوة أنها تعمل كذلك علي شد البشرة . خلطة القهوة لتبييض وشد وتقشير الوجه خلطة القهوة لتبييض وشد وتقشير الوجه المكونات مقدار ملعقة صغيرة من القهوة.

مقدار من الليمون.

مقدار ملعقة من السكر. طريقة التحضير نقوم بتجهيز الوصفة عن طريق مزج القهوة والليمون والسكر مع التقليب جيدا وبعدها نقوم بتنظيف الوجه أولا بشكل جيد ومن ثم نقوم بتجفيفه قبل وضع الوصفة عليه.

نطبق الوصفة علي الوجه بأطراف الأصابع وبشكل دائري ونترك الوصفة علي الوجه لمدة ربع ساعة حتي تجف تماما.

وبعد ذلك نقوم بفرك الوجه جيدا بأطراف الأصابع أيضا وبحركة دائرية من أجل تنشئ الدورة الدموية وتقشير الجلد الميت بإستخدام هذه الوصفة المتميزة والتي تمنح الوجه الحيوية والنشاط

نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ ومن ثم بالماء الفاتر من أجل حماية البشرة وتنظيفها والحصول علي وجه أبيض.

يمكننا استخدام هذا الماسك لمدة مرتين في الأسبوع من أجل الحصول علي أفضل النتائج . وصفة القهوة وماء الورد وزيت الزيتون المكونات قهوة

زيت زيتون

ماء ورد طريقة التحضير نخلط كافة المنتجات من قهوة وزيت زيتون وماء ورد جيدا مع بعضها ومن ثم نقوم بتطبيق الماسك علي وجه نظيف ومبلل ونطلق الوصفة بحركة دائرية خفيفة.

نترك الماسك ليجف ومن ثم نقوم بفرك الوجه جيدا بالأصابع ثم غسله بالماء الدافئ ومن ثم الماء البارد.

وتكرر الوصفة كل ثلاثة أيام للحصول علي نتيجة مرضية. الوسوم

تعد القهوة واحدة من أفضل المكونات التي تعمل علي تنعيم وتبييض البشرة وإلي جانب كل هذا فهي تعمل علي تقشير البشرة، وإزالة الجلد الميت وهذا ما يعمل علي تبييض البشرة بالكامل ولي الوجه فقط فهي تستخدم في أعمال التجميل المختلفة وتعمل القهوة أيضا علي توحيد لون البشرة وتوحيد لون الوجه، ومن أفضل مميزات القهوة أنها تعمل كذلك علي شد البشرة . خلطة القهوة لتبييض وشد وتقشير الوجه خلطة القهوة لتبييض وشد وتقشير الوجه المكونات مقدار ملعقة صغيرة من القهوة.

مقدار من الليمون.

مقدار ملعقة من السكر. طريقة التحضير نقوم بتجهيز الوصفة عن طريق مزج القهوة والليمون والسكر مع التقليب جيدا وبعدها نقوم بتنظيف الوجه أولا بشكل جيد ومن ثم نقوم بتجفيفه قبل وضع الوصفة عليه.

نطبق الوصفة علي الوجه بأطراف الأصابع وبشكل دائري ونترك الوصفة علي الوجه لمدة ربع ساعة حتي تجف تماما.

وبعد ذلك نقوم بفرك الوجه جيدا بأطراف الأصابع أيضا وبحركة دائرية من أجل تنشئ الدورة الدموية وتقشير الجلد الميت بإستخدام هذه الوصفة المتميزة والتي تمنح الوجه الحيوية والنشاط

نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ ومن ثم بالماء الفاتر من أجل حماية البشرة وتنظيفها والحصول علي وجه أبيض.

يمكننا استخدام هذا الماسك لمدة مرتين في الأسبوع من أجل الحصول علي أفضل النتائج . وصفة القهوة وماء الورد وزيت الزيتون المكونات قهوة

زيت زيتون

ماء ورد طريقة التحضير نخلط كافة المنتجات من قهوة وزيت زيتون وماء ورد جيدا مع بعضها ومن ثم نقوم بتطبيق الماسك علي وجه نظيف ومبلل ونطلق الوصفة بحركة دائرية خفيفة.

نترك الماسك ليجف ومن ثم نقوم بفرك الوجه جيدا بالأصابع ثم غسله بالماء الدافئ ومن ثم الماء البارد.

وتكرر الوصفة كل ثلاثة أيام للحصول علي نتيجة مرضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعي ملعقة القهوة ولن تصدقي مفعولها لتبييض وشد وتقشير الوجه كله وازالة الجلد الميت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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