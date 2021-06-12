مكون خارق اقوى من الكيراتين والبروتين لفرد وترميم الشعر الخشن من اول مرة والنتيجة مبهرة

مكون خارق اقوى من الكيراتين والبروتين لفرد وترميم الشعر، شعر الفتاة هو تاج جمالها منذ أن تكون طفلة حتى أن تصبح عروس فتحب أن تحافظ عليه دائماً حتى يكون ناعم ومفرد وخالي من التجاعيد والخشونة، ولكن هذا يكون من الأمور الصعبة التي لا تجد لها الفتيات أي نوع من الحلول الذي تساعدها على فرد الشعر، ولكن سيدتي اليوم سوف نستعرض لك أفضل طريقة طبيعية لتحضير الكيراتين والبروتين بمكونات طبيعية في البيت لفرد الشعر.

مكون خارق اقوى من الكيراتين والبروتين لفرد وترميم الشعر

لا يمكن أن تجدين أفضل من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف فهي تحتوي على مواد طبيعية تعوض الشعر ما يفقده من عناصر مهمة جداً لتقوية وتغذية الشعر ومنها:

البيض من أهم المواد الغذائية التي تحتوي على كمية كبيرة جداً من البروتين وهذا ما يحتاج إليه الشعر مكونات تحفيز البروتين به خاصة إذا تمت إضافته بمكون أخري يساعد على فرد وتنعيم الشعر سريعاً ويتم تحضيره واستخدامه بهذه الطريقة:

1 حبة بيض كبيرة الحجم.

ملعقتين صغيرتين زيت زيتون.

1 حبة أفوكادو.