مكون خارق اقوى من الكيراتين والبروتين لفرد وترميم الشعر الخشن من اول مرة والنتيجة مبهرة

مكون خارق اقوى من الكيراتين والبروتين لفرد وترميم الشعر، شعر الفتاة هو تاج جمالها منذ أن تكون طفلة حتى أن تصبح عروس فتحب أن تحافظ عليه دائماً حتى يكون ناعم ومفرد وخالي من التجاعيد والخشونة، ولكن هذا يكون من الأمور الصعبة التي لا تجد لها الفتيات أي نوع من الحلول الذي تساعدها على فرد الشعر، ولكن سيدتي اليوم سوف نستعرض لك أفضل طريقة طبيعية لتحضير الكيراتين والبروتين بمكونات طبيعية في البيت لفرد الشعر.مكون خارق اقوى من الكيراتين والبروتين لفرد وترميم الشعر
لا يمكن أن تجدين أفضل من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف فهي تحتوي على مواد طبيعية تعوض الشعر ما يفقده من عناصر مهمة جداً لتقوية وتغذية الشعر ومنها:وصفة الأفوكادو والبيض لفرد الشعر:
البيض من أهم المواد الغذائية التي تحتوي على كمية كبيرة جداً من البروتين وهذا ما يحتاج إليه الشعر مكونات تحفيز البروتين به خاصة إذا تمت إضافته بمكون أخري يساعد على فرد وتنعيم الشعر سريعاً ويتم تحضيره واستخدامه بهذه الطريقة:مكونات وصفة الكيراتين لتنعيم الشعر:
- 1 حبة بيض كبيرة الحجم.
- ملعقتين صغيرتين زيت زيتون.
- 1 حبة أفوكادو.
- عليك سيدتي بهرس حبة الأفوكادو بطريقة جيدة ثم يتم إضافة البيض واخفقيهم جيداً مع بعضهم ثم يضاف زيت الزيتون واخلطي مرة أخرى.
- قومي بتمشيط الشعر وتقسيمه ثم يطبق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف وانتظري لمدة نصف ساعة.
- ثم بعد ذلك يتم غسيل الشعر بالماء البارد والشامبو ومن ثم البلسم لينعم الشعر ويجعله مفرود.
- يتم تكرار استخدام الوصفة مرة واحدة في الأسبوع ويمكن أن تستخدم مرتين للحصول على نتائج أفضل فهذه الوصفة تساعد على ترطيب الشعر وتغذيه بعمق.
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مكون خارق اقوى من الكيراتين والبروتين لفرد وترميم الشعر، شعر الفتاة هو تاج جمالها منذ أن تكون طفلة حتى أن تصبح عروس فتحب أن تحافظ عليه دائماً حتى يكون ناعم ومفرد وخالي من التجاعيد والخشونة، ولكن هذا يكون من الأمور الصعبة التي لا تجد لها الفتيات أي نوع من الحلول الذي تساعدها على فرد الشعر، ولكن سيدتي اليوم سوف نستعرض لك أفضل طريقة طبيعية لتحضير الكيراتين والبروتين بمكونات طبيعية في البيت لفرد الشعر.مكون خارق اقوى من الكيراتين والبروتين لفرد وترميم الشعر
لا يمكن أن تجدين أفضل من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف فهي تحتوي على مواد طبيعية تعوض الشعر ما يفقده من عناصر مهمة جداً لتقوية وتغذية الشعر ومنها:وصفة الأفوكادو والبيض لفرد الشعر:
البيض من أهم المواد الغذائية التي تحتوي على كمية كبيرة جداً من البروتين وهذا ما يحتاج إليه الشعر مكونات تحفيز البروتين به خاصة إذا تمت إضافته بمكون أخري يساعد على فرد وتنعيم الشعر سريعاً ويتم تحضيره واستخدامه بهذه الطريقة:مكونات وصفة الكيراتين لتنعيم الشعر:
- 1 حبة بيض كبيرة الحجم.
- ملعقتين صغيرتين زيت زيتون.
- 1 حبة أفوكادو.
- عليك سيدتي بهرس حبة الأفوكادو بطريقة جيدة ثم يتم إضافة البيض واخفقيهم جيداً مع بعضهم ثم يضاف زيت الزيتون واخلطي مرة أخرى.
- قومي بتمشيط الشعر وتقسيمه ثم يطبق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف وانتظري لمدة نصف ساعة.
- ثم بعد ذلك يتم غسيل الشعر بالماء البارد والشامبو ومن ثم البلسم لينعم الشعر ويجعله مفرود.
- يتم تكرار استخدام الوصفة مرة واحدة في الأسبوع ويمكن أن تستخدم مرتين للحصول على نتائج أفضل فهذه الوصفة تساعد على ترطيب الشعر وتغذيه بعمق.
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