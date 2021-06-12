كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه ضعيه لمدة 7 ايام فقط شعرك سينمو دون توقف

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه، تبحث أغلب النساء عن وصفات فعالة طوال الوقت لتطويل الشعر خلال فترة زمنية قصيرة، وهذا لان الشعر الطويل هو واحد من علامات جمال المرأة، ومن أكثر الوصفات الطبيعية السريعة والفعالة في تطويل الشعر هي وصفة البصل، التي لا تفضلها الكثير من السيدات وهذا بسبب رائحة البصل التي يصعب التخلص منها بعد ذلك.

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه

ولكن لا داعي للقلق بعد الأن والهرب من استخدام البصل في تطويل الشعر، والذي يتم عن طريق عصر حبة متوسطة من البصل واستخدام العصير على الشعر، وذلك عن طريق تدليك الفروة جيداً وبعد ذلك يتم غسل الشعر بعد مرور ثلث ساعة، وللتخلص من رائحة البصل يتم وضعه حزمة متوسطة من البقدونس في لتر ونصف من الماء المغلي.

ويتم ترك الخليط لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يتم تصفية الماء وإضافة كوب كبير من الخل عليه وخلطهم جيداً، وبعد ذلك يتم شطف الشعر بالخليط.

طريقة تطويل الشعر في يوم

هناك وصفات أخرى فعالة في تطويل الشعر منها وصفة مكونة من بياض حبة واحدة من البيض وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل، يتم خلطهم سوياً وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل، وبعد مرور نصف ساعة نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، ويتم تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على نتيجة سريعة.

وصفة هندية لتطويل الشعر في يوم واحد

كذلك يمكن استخدام الأرز الابيض لتطويل الشعر، ويتم ذلك بنقع نصف كوب من الأرز في كوبان من الماء لمدة نصف ساعة، ولعد ذلك نقوم بتصفية الأرز واستخدام ماءه، حيث يتم تدليك الفروة والشعر بالكامل بالماء، وبعد مرور ساعة يتم شطف الشعر بالماء الفاتر، وللحصول على نتيجة ملحوظة يتم تطبيق هذه الوصفة مرتين كل أسبوع، كذلك يمكن استخدام حليب جوز الهند بعد إضافة عصير نصف ليمونه له وملعقة صغيرة من زيت اللافندر، وبعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر ويتم غسله بعد مرور أربع ساعات ويتم تكرار هذه الطريقة مرة واحدة كل أسبوع.