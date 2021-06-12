إزالة شعر الجسم والعانة بالخلطة السحرية بأقل مجهود وفى أسرع وقت

خلطة سحرية إزالة شعر الجسم والعانة، الشعر الزائد مشكلة تواجه الكثيرين من السيدات والفتيات، وخاصة شعر الوجه. حيث يبحث جانب كبير من السيدات عن طريقة لإزالة الشعر وتفتيح لون البشرة والجسم. والبعض يلجأ إلي الكريمات الكيميائية التي تهدر المال وتتسبب في الكثير من المشاكل للبشرة. وتلك المشكلة تجعلن النسا يشعرن بالحرج والقلق، لذلك يتساءل الكثيرين عن طرق طبيعية تعمل على إزالة الشعر الزائد دون الشعور بأي آلم. وسوف نتحدث في السطور القليل القادمة عن أفضل وصفات طبيعية تقضي على الشعر.

إزالة شعر الجسم والعانة

رغم أن مشكلة القضاء على الشعر الزائد بدون آلم مشكلة يصعب تحقيقها، ولكن نحن اليوم سوف نقدم لكى وصفة خارقة لإزالة الشعر الزائد من الجذور والقضاء عليه نهائياً وتفتيح الأماكن الساكنة. وكذلك ترطيب وتنعيم البشرة ستكون بشرتك ناعمة مثل بشرة الأطفال.

وصفة خارقة لإزالة الشعر الزائد

سوف تحتاجين في هذه الوصفة إلي كلاً من التالي :

٤ ملاعق ملح طعام خشن.

صابونة زيت الزيتون مبشورة.

٢ ملعقة صغيرة ماء ورد.

قومي بخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض حتي تجانس وتحصلين على قوام كثيف كريمي. ثم ضعي الخليط على المنطقة التي تغطي بالشعر وتركه لمده ساعة سوف تلاحظين بعد مرور الساعة تساقط الشعر. قومي بعد ذلك بغسل المنطقة بالماء الفاتر ثم ترطيبها بماء الورد.

٤ ملاعق من زيت السعد.

٢ ملعقة من الفازلين.

½ ملعقة ماء ورد.

يتم خلط كل المكونات السابقة جيدًا في إناء زجاجي ويتم وضع الخليط على المناطق المراد إزالة الشعر منها واتركيه لمدة نصف ساعة. وقومي بمسح المنطقة بقطنة نظيفة ومن ثم غسلها بالماء الفاتر. تعمل هذه الوصفة على إزالة شعر الجسم والعانة والابطين.

وصفة زيت السعد وإزالة شعر الجسم والعانةترطيب الجسم بالفازلين

يعمل الفازلين كمرطب طبيعي للبشرة ويرطبها ويزيد من نعومتها. كذلك يمكن أضافة ملعقة من الفازلين وقطرات من الليمون الحامض فيعمل ذلك على ترطيب وتقشير البشرة وبعدها يمكنك تمرير مكعب من الثلج لسد مسامات البشرة.