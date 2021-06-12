كريم الخميرة الرائع لشد الوجه من التجاعيد نهائيا وتسمين الوجة والخدود ونقاؤة بمفعول البوتكس

كريم الخميرة الرائع لشد الوجه من التجاعيد ، كريم الخميرة لشد الوجه من التجاعيد يكون من أفضل الطرق الطبيعية التي تقدمين على استخدامها سيدتي، وهذا لأن الخميرة مكون قوي وفعال يحتوي على كثير من العناصر المفيدة جداً للبشرة، وهو الحل الأمثل الذي يمكن أن تستخدميه حتى تتخلصين من التجاعيد وعلامات التقدم بالسن، وسوف نستعرض لك أفضل طرق استخدام البشرة.كريم الخميرة الرائع لشد الوجه من التجاعيد
ظهور التجاعيد مشكلة كبيرة تواجها النساء في فترة معينة من العمر وهذا يسبب لها الضيق وترغب التخلص منه سريعاً، وهذا ما دفعنا أن نقدم لك سيدتي أفضل طرق تحضير كريم الخميرة كالآتي:كريم الخميرة والليمون والعسل:
يعد واحد من أفضل الكريمات الطبيعية التي تحتوي على مواد مفيدة جداً للبشرة فهو يعمل على نضارة وحيوية البشرة وتساهم في شد التجاعيد وإزالة علامات التقدم في العمر ويتم تحضيرها بكل سهولة:المكونات:
- 1ملعقة كبيرة زبادي.
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة كبيرة عسل.
- في وعاء قومي بخلط كافة المكونات مع بعضها حتى تحصلين على عجينة ناعمة مثل الكريم.
- ثم بعد ذلك يتم وضع الكريم على البشرة وانتظري لمدة 30 دقيقة وتركيه حتى أن يجف.
- بعد ذلك قومي بفرك الكريم برفق ومن ثم غسله بالماء الفاتر.
- ولكي تحصلين على نتائج فعالة قومي باستعمال الكريم على الوجه والرقبة مرة واحدة في الأسبوع.
تحتوي الخميرة على مجموعة من العناصر المهمة جداً لجمال البشرة خاصة وأن ماء الورد من المكونات التي تحافظ على الجلد وتجعله ناعم وتستخدم كما يلي:المكونات:
- قطعة من خميرة البيرة.
- 1 ملعقة صغيرة ماء الورد.
- 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.
- في وعاء اخلطي الخميرة مع ماء الورد جيداً.
- ثم بعد ذلك يتم تطبيق الكريم على البشرة ويجب أن يترك حتى أن يجف لمدة 20 دقيقة.
- بعد ذلك يتم فرك البشرة برفق وغسلها بالماء الفاتر والصابون.
- ثم يتم غمر قطعة من الاسفنج في ماء الورد ومرريها على البشرة حتى يتم تنظيفها بعمق.
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كريم الخميرة الرائع لشد الوجه من التجاعيد ، كريم الخميرة لشد الوجه من التجاعيد يكون من أفضل الطرق الطبيعية التي تقدمين على استخدامها سيدتي، وهذا لأن الخميرة مكون قوي وفعال يحتوي على كثير من العناصر المفيدة جداً للبشرة، وهو الحل الأمثل الذي يمكن أن تستخدميه حتى تتخلصين من التجاعيد وعلامات التقدم بالسن، وسوف نستعرض لك أفضل طرق استخدام البشرة.كريم الخميرة الرائع لشد الوجه من التجاعيد
ظهور التجاعيد مشكلة كبيرة تواجها النساء في فترة معينة من العمر وهذا يسبب لها الضيق وترغب التخلص منه سريعاً، وهذا ما دفعنا أن نقدم لك سيدتي أفضل طرق تحضير كريم الخميرة كالآتي:كريم الخميرة والليمون والعسل:
يعد واحد من أفضل الكريمات الطبيعية التي تحتوي على مواد مفيدة جداً للبشرة فهو يعمل على نضارة وحيوية البشرة وتساهم في شد التجاعيد وإزالة علامات التقدم في العمر ويتم تحضيرها بكل سهولة:المكونات:
- 1ملعقة كبيرة زبادي.
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة كبيرة عسل.
- في وعاء قومي بخلط كافة المكونات مع بعضها حتى تحصلين على عجينة ناعمة مثل الكريم.
- ثم بعد ذلك يتم وضع الكريم على البشرة وانتظري لمدة 30 دقيقة وتركيه حتى أن يجف.
- بعد ذلك قومي بفرك الكريم برفق ومن ثم غسله بالماء الفاتر.
- ولكي تحصلين على نتائج فعالة قومي باستعمال الكريم على الوجه والرقبة مرة واحدة في الأسبوع.
تحتوي الخميرة على مجموعة من العناصر المهمة جداً لجمال البشرة خاصة وأن ماء الورد من المكونات التي تحافظ على الجلد وتجعله ناعم وتستخدم كما يلي:المكونات:
- قطعة من خميرة البيرة.
- 1 ملعقة صغيرة ماء الورد.
- 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.
- في وعاء اخلطي الخميرة مع ماء الورد جيداً.
- ثم بعد ذلك يتم تطبيق الكريم على البشرة ويجب أن يترك حتى أن يجف لمدة 20 دقيقة.
- بعد ذلك يتم فرك البشرة برفق وغسلها بالماء الفاتر والصابون.
- ثم يتم غمر قطعة من الاسفنج في ماء الورد ومرريها على البشرة حتى يتم تنظيفها بعمق.
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