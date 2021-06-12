أسرار طريقة عمل سلطة الجمبري الشهية والمفيدة للجسم لذيذة جداً

من أفضل أنواع الأكلات البحرية هو الجمبري، ومن الأصناف التي تعد بأكثر من طريقة فنجد الجمبري المقلي والجمبري المشوي والجمبري والمسلوق وأيضًا سلطة الجمبري، التي تتميز بكثرة عناصرها الغذائية المفيدة للجسم والتي تعطيه الطاقة بعد يوم طويل وشاق، وسلطة الجمبري يمكننا أن نقدمها بجانب السمك المشوي أو أي صنف من أصناف الأكلات البحرية، ونقدم لكم مكونات سلطة الجمبري وخطوات التنفيذ.مقادير سلطة الجمبري الشهية
تكفي المكونات المطلوبة ثلاثة أشخاص وإذا كان العدد أكثر نزيد من كمية الجمبري، ولتحضير سلطة الجمبري المنزلية اللذيذة نحتاج إلى:
- ثماني حبات من الجمبري يكون بدون قشر ومسلوق جيدًا.
- ست أوراق من الخس الأخضر الطازج.
- نصف كوب من قطع الطماطم شيري صغيرة الحجم مقطعة صغيرًا.
- حبة واحدة من الأفوكادو تكون مقشرة وتقطع مكعبات.
- ملعقة حجم كبير بقدونس مفروم.
- ملعقة ذات حجم كبير خل.
- ملعقتان ذات حجم كبير زيت زيتون بكر.
- ربع ملعقة ذات حجم صغير بودرة فلفل أسود.
- ملعقة ذات حجم كبير خردل.
- كمية مناسبة من الملح.
وبعد تجهيز المكونات المطلوبة نبدأ في عمل سلطة الجمبري كالآتي:
- نجهز صلصة سلطة الجمبري فنضع في وعاء حجمه صغير الخل وبودرة الفلفل والملح والخردل مع زيت الزيتون.
- وبالملعقة نقلب المكونات جيدًا حتى يمتزج الزيت مع باقي المقادير.
- نحضر وعاء جديد نظيف وعميق ليتم وضع قطع الجمبري المسلوق والمقشر به.
- ونحضر قطع الطماطم الصغيرة ونضعها على الجمبري ويليها وضع قطع الأفوكادو ومن ثم البقدونس المفروم.
- نتأكد من خلط الجمبري مع المكونات الأخرى، وبعدها يتم صب الصلصة على الجمبري مع التحريك برفق.
- ونضع بوعاء تقديم السلطة أوراق الخس وويقدم هكذا وبالهناء والشفاء.
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من أفضل أنواع الأكلات البحرية هو الجمبري، ومن الأصناف التي تعد بأكثر من طريقة فنجد الجمبري المقلي والجمبري المشوي والجمبري والمسلوق وأيضًا سلطة الجمبري، التي تتميز بكثرة عناصرها الغذائية المفيدة للجسم والتي تعطيه الطاقة بعد يوم طويل وشاق، وسلطة الجمبري يمكننا أن نقدمها بجانب السمك المشوي أو أي صنف من أصناف الأكلات البحرية، ونقدم لكم مكونات سلطة الجمبري وخطوات التنفيذ.مقادير سلطة الجمبري الشهية
تكفي المكونات المطلوبة ثلاثة أشخاص وإذا كان العدد أكثر نزيد من كمية الجمبري، ولتحضير سلطة الجمبري المنزلية اللذيذة نحتاج إلى:
- ثماني حبات من الجمبري يكون بدون قشر ومسلوق جيدًا.
- ست أوراق من الخس الأخضر الطازج.
- نصف كوب من قطع الطماطم شيري صغيرة الحجم مقطعة صغيرًا.
- حبة واحدة من الأفوكادو تكون مقشرة وتقطع مكعبات.
- ملعقة حجم كبير بقدونس مفروم.
- ملعقة ذات حجم كبير خل.
- ملعقتان ذات حجم كبير زيت زيتون بكر.
- ربع ملعقة ذات حجم صغير بودرة فلفل أسود.
- ملعقة ذات حجم كبير خردل.
- كمية مناسبة من الملح.
وبعد تجهيز المكونات المطلوبة نبدأ في عمل سلطة الجمبري كالآتي:
- نجهز صلصة سلطة الجمبري فنضع في وعاء حجمه صغير الخل وبودرة الفلفل والملح والخردل مع زيت الزيتون.
- وبالملعقة نقلب المكونات جيدًا حتى يمتزج الزيت مع باقي المقادير.
- نحضر وعاء جديد نظيف وعميق ليتم وضع قطع الجمبري المسلوق والمقشر به.
- ونحضر قطع الطماطم الصغيرة ونضعها على الجمبري ويليها وضع قطع الأفوكادو ومن ثم البقدونس المفروم.
- نتأكد من خلط الجمبري مع المكونات الأخرى، وبعدها يتم صب الصلصة على الجمبري مع التحريك برفق.
- ونضع بوعاء تقديم السلطة أوراق الخس وويقدم هكذا وبالهناء والشفاء.
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