أسرار طريقة عمل سلطة الجمبري الشهية والمفيدة للجسم لذيذة جداً

من أفضل أنواع الأكلات البحرية هو الجمبري، ومن الأصناف التي تعد بأكثر من طريقة فنجد الجمبري المقلي والجمبري المشوي والجمبري والمسلوق وأيضًا سلطة الجمبري، التي تتميز بكثرة عناصرها الغذائية المفيدة للجسم والتي تعطيه الطاقة بعد يوم طويل وشاق، وسلطة الجمبري يمكننا أن نقدمها بجانب السمك المشوي أو أي صنف من أصناف الأكلات البحرية، ونقدم لكم مكونات سلطة الجمبري وخطوات التنفيذ.

مقادير سلطة الجمبري الشهية

تكفي المكونات المطلوبة ثلاثة أشخاص وإذا كان العدد أكثر نزيد من كمية الجمبري، ولتحضير سلطة الجمبري المنزلية اللذيذة نحتاج إلى:

ثماني حبات من الجمبري يكون بدون قشر ومسلوق جيدًا.

ست أوراق من الخس الأخضر الطازج.

نصف كوب من قطع الطماطم شيري صغيرة الحجم مقطعة صغيرًا.

حبة واحدة من الأفوكادو تكون مقشرة وتقطع مكعبات.

ملعقة حجم كبير بقدونس مفروم.

ملعقة ذات حجم كبير خل.

ملعقتان ذات حجم كبير زيت زيتون بكر.

ربع ملعقة ذات حجم صغير بودرة فلفل أسود.

ملعقة ذات حجم كبير خردل.

كمية مناسبة من الملح.

مكونات صلصة سلطة الجمبريكيفية عمل سلطة الجمبري في المنزل

وبعد تجهيز المكونات المطلوبة نبدأ في عمل سلطة الجمبري كالآتي: