أسرار رهيبة لوصفة كرات البسبوسة الذهبية الشهية بالمكسرات

كرات البسبوسة، تعتبر البسبوسة من أهم الحلويات الشرقية في الوقت الحالي والتي تتمتع بطعم رائع للغاية، كما يجب الإشارة أن هذه الحلوة تعتبر من الحلويات المتميزة بشكل كبير والتي تختلف مكانة عالية للغاية بين الحلوين المختلفة، كما تعتبر من الحلويات التي يفضلها جميع الفئات من الكبار والصغار، كما يرغبون تناولها باستمرار، في المناسبات المختلفة، كما يمكنكم عمل هذه الحلوة للعديد من الطرق المختلفة والمتميزة، وسوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كرت البسبوسة الشهية والمكونات الذي ترغبون في معرفتها حتى يمكنكم عملها بكل سهولة .كرات البسبوسة الذهبية
تعتبر من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتعتبر من الطرق المختلفة التي تقوم بها حلوة البسبوسة، كما يحب الإشارة أن جميع مكونات هذه الحلوة متوفرة في كل منزل وكل مطبخ ويمكنكم تحضيرها بسهولة، ويتم عملها بخطوات بسيطة للغاية، فهي تعتبر نوع جديد يمكنكم تقديمها للعائلة التي يحبها الجميع بشكل كبير.مكونات كرات البسبوسة
- ثلاث اكواب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب كبير من السمنة البلدي .
- نصف كوب من جوز الهند المطحون.
- كوب زبادي .
- القليل من البيكنج بودر.
- فانيليا.
- كوب من الشربات .
- في وعاء عميق يتم وضع الزبدة وترفع على النار حتى تذوب.
- ثم يتم وضع الدقيق الأبيض في الزبدة حتى يصبح لونه ذهبي.
- نقوم بإضافة السكر والقليل من الماء ونقوم بتقليب جيدا .
- ثم نقوم بإضافة الزبادي والفانيليا ونقوم بتقليب حتى تتكون من عجينة طرية .
- ثم يتم عمل كرات من العجينة ، ثم ترص بشكل جدي في طبق التقديم ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ساعة. كاملة .
- ثم تخرج من الثلاجة ثم تسقي بالشربات بعد ذلك قبل التقديم .
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كرات البسبوسة، تعتبر البسبوسة من أهم الحلويات الشرقية في الوقت الحالي والتي تتمتع بطعم رائع للغاية، كما يجب الإشارة أن هذه الحلوة تعتبر من الحلويات المتميزة بشكل كبير والتي تختلف مكانة عالية للغاية بين الحلوين المختلفة، كما تعتبر من الحلويات التي يفضلها جميع الفئات من الكبار والصغار، كما يرغبون تناولها باستمرار، في المناسبات المختلفة، كما يمكنكم عمل هذه الحلوة للعديد من الطرق المختلفة والمتميزة، وسوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كرت البسبوسة الشهية والمكونات الذي ترغبون في معرفتها حتى يمكنكم عملها بكل سهولة .كرات البسبوسة الذهبية
تعتبر من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتعتبر من الطرق المختلفة التي تقوم بها حلوة البسبوسة، كما يحب الإشارة أن جميع مكونات هذه الحلوة متوفرة في كل منزل وكل مطبخ ويمكنكم تحضيرها بسهولة، ويتم عملها بخطوات بسيطة للغاية، فهي تعتبر نوع جديد يمكنكم تقديمها للعائلة التي يحبها الجميع بشكل كبير.مكونات كرات البسبوسة
- ثلاث اكواب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب كبير من السمنة البلدي .
- نصف كوب من جوز الهند المطحون.
- كوب زبادي .
- القليل من البيكنج بودر.
- فانيليا.
- كوب من الشربات .
- في وعاء عميق يتم وضع الزبدة وترفع على النار حتى تذوب.
- ثم يتم وضع الدقيق الأبيض في الزبدة حتى يصبح لونه ذهبي.
- نقوم بإضافة السكر والقليل من الماء ونقوم بتقليب جيدا .
- ثم نقوم بإضافة الزبادي والفانيليا ونقوم بتقليب حتى تتكون من عجينة طرية .
- ثم يتم عمل كرات من العجينة ، ثم ترص بشكل جدي في طبق التقديم ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ساعة. كاملة .
- ثم تخرج من الثلاجة ثم تسقي بالشربات بعد ذلك قبل التقديم .
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