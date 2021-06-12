وصفة فرد الشعر بالنشا في دقيقتين بس في البيت أقوى بكتير من البروتين والكيراتين

يعتبر فرد الشعر بالنشا في دقيقتين من أهم الوصفات الطبيعية التي برزت في الفترة الأخيرة، والتي تساهم في فرد الشعر بشكل مثالي واحترافي للغاية، مما يساهم في جعله أملس كالحرير، ويجعلك في غنى عن الوصفات الكيماوية التي تحتوي على الكثير من المواد التي تؤثر على صحة الشعر ونعومته، يحتوي النشا على نسبة عالية من الفيتامينات والأحماض الأمينية التي لها دور كبير في حماية الشعر من التساقط والتقصف، كما أنها تحفزه على النمو بطريقة مذهلة.فرد الشعر بالنشا في دقيقتين
هناك عدد كبير للغاية من المكونات الطبيعية التي يمكننا إدراجها في وصفة فرد الشعر بالنشا في دقيقتين، ومن أبرزها ما يلي:طريقة فرد الشعر بالنشا والماء
تعتبر تلك الوصفة من أسهل الوصفات التي تساهم في فرد الشعر بالنشا في دقيقتين، كما أنها سريعة وموفرة للغاية ولا تحتاج الكثير من المكونات، كل ما نحتاج له هو كمية من النشا وفقاً لطول الشعر، والقليل من الماء، وتطبق من خلال الخطوات التالية:
- نقوم بتقليب النشا مع الماء في وعاء، حتى يمتزجوا تماماً.
- نرفع المزيج على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام الكثيف.
- نبدأ في تطبيقه على خصلات الشعر واحدة تلو الأخرى.
- يترك على الشعر حوالي ساعة قبل أن يغسل جيداً بالماء والشامبو الطبي.
نحتاج في تلك الوصفة إلى ملعقتين كبيرتين من النشا، مذابين في نصف كوب من حليب جوز الهند، وتستخدم كما يلي:
- نقوم بتقليب النشا مع حليب جوز الهند في وعاء، حتى يمتزجوا تماماً.
- نرفع المزيج على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام الكثيف.
- نبدأ في تطبيقه على خصلات الشعر بالكامل.
- يترك على الشعر حوالي 45 دقيقة قبل أن يغسل جيداً بالماء والشامبو الطبي.
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يعتبر فرد الشعر بالنشا في دقيقتين من أهم الوصفات الطبيعية التي برزت في الفترة الأخيرة، والتي تساهم في فرد الشعر بشكل مثالي واحترافي للغاية، مما يساهم في جعله أملس كالحرير، ويجعلك في غنى عن الوصفات الكيماوية التي تحتوي على الكثير من المواد التي تؤثر على صحة الشعر ونعومته، يحتوي النشا على نسبة عالية من الفيتامينات والأحماض الأمينية التي لها دور كبير في حماية الشعر من التساقط والتقصف، كما أنها تحفزه على النمو بطريقة مذهلة.فرد الشعر بالنشا في دقيقتين
هناك عدد كبير للغاية من المكونات الطبيعية التي يمكننا إدراجها في وصفة فرد الشعر بالنشا في دقيقتين، ومن أبرزها ما يلي:طريقة فرد الشعر بالنشا والماء
تعتبر تلك الوصفة من أسهل الوصفات التي تساهم في فرد الشعر بالنشا في دقيقتين، كما أنها سريعة وموفرة للغاية ولا تحتاج الكثير من المكونات، كل ما نحتاج له هو كمية من النشا وفقاً لطول الشعر، والقليل من الماء، وتطبق من خلال الخطوات التالية:
- نقوم بتقليب النشا مع الماء في وعاء، حتى يمتزجوا تماماً.
- نرفع المزيج على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام الكثيف.
- نبدأ في تطبيقه على خصلات الشعر واحدة تلو الأخرى.
- يترك على الشعر حوالي ساعة قبل أن يغسل جيداً بالماء والشامبو الطبي.
نحتاج في تلك الوصفة إلى ملعقتين كبيرتين من النشا، مذابين في نصف كوب من حليب جوز الهند، وتستخدم كما يلي:
- نقوم بتقليب النشا مع حليب جوز الهند في وعاء، حتى يمتزجوا تماماً.
- نرفع المزيج على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام الكثيف.
- نبدأ في تطبيقه على خصلات الشعر بالكامل.
- يترك على الشعر حوالي 45 دقيقة قبل أن يغسل جيداً بالماء والشامبو الطبي.
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