ملعقة قهوة فقط لبشرة افتح 5 درجات واصغر 10 سنوات وازالة التجاعيد وتفتيح فورى للجسم كلة

ملعقة قهوة فقط لبشرة افتح 5 درجات ، تمر على النساء فترة من الزمن تجعلها تعاني من وجود التجاعيد وعلامات الشيخوخة وفي هذا الوقت تكون بحاجة كبيرة إلى معجزة ربانية تجعل البشرة تعود لشكلها الطبيعي وتكون أكثر شباباً، ولذلك يكون من الأفضل أن تستخدمين كريم القهوة والنشا المعجزة الربانية التي سوف تساعدك على شد تجاعيد الوجه والتخلص منها إلى الأبد.ملعقة قهوة فقط لبشرة افتح 5 درجات
تحتوي القهوة والنشا على مواد وعناصر هامة جداً تعمل على شد الترهلات والتجاعيد في الوجه، كما أنها تجعل البشرة شباباً وأكثر نعومة ويتم استخدامها كالآتي:مكونات كريم القهوة والنشا:
- 2 ملعقة كبيرة قهوة.
- 4/1 كوب ماء ورد.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند.
- في وعاء قومي بخلط القهوة مع النشا وأضيفي عليها زيت جوز الهند وماء الورد قلبي المكونات مع بعضها جيداً.
- ثم ضعي قدر على النار وأضيفي له الماء ثم يتم تركه حتى أن يغلي ثم يتم وضع الخليط وقلبي حتى أن يصبح بقوام ثقيل كالكريم.
- بعدها يرفع من على النار ويترك جانباً ليصبح بارد وقومي بإحضار علبة كريم قديمة يتم تنظيفها بالماء وجففيها جيداً ومن ثم يوضع به كريم القهوة والنشا.
- يتم حفظ الكريم في الثلاجة حتى يتماسك ثم استخدميه كل يوم قبل النوم على الوجه والرقبة حتى تحصلين على النتائج الفعالة التي ترغبين بها.
هي أفضل أنواع كريمات شد التجاعيد الطبيعية التي يمكن أن يتم استخدامها وتحضيرها في البيت، فقط قومي بخلط المكونات مع بعضها وبعد أن تحصلين على خليط ذات قوام كريمي متماسك يوضع في علبة ويترك في الثلاجة لوقت الاستخدام، بعد ذلك يتم استخدام الكريم كل يوم قبل النوم ويمكن أن يستخدم مرتين في الصباح والمساء حتى تحصلين على نتائج فعالة ومضمونة.
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ملعقة قهوة فقط لبشرة افتح 5 درجات ، تمر على النساء فترة من الزمن تجعلها تعاني من وجود التجاعيد وعلامات الشيخوخة وفي هذا الوقت تكون بحاجة كبيرة إلى معجزة ربانية تجعل البشرة تعود لشكلها الطبيعي وتكون أكثر شباباً، ولذلك يكون من الأفضل أن تستخدمين كريم القهوة والنشا المعجزة الربانية التي سوف تساعدك على شد تجاعيد الوجه والتخلص منها إلى الأبد.ملعقة قهوة فقط لبشرة افتح 5 درجات
تحتوي القهوة والنشا على مواد وعناصر هامة جداً تعمل على شد الترهلات والتجاعيد في الوجه، كما أنها تجعل البشرة شباباً وأكثر نعومة ويتم استخدامها كالآتي:مكونات كريم القهوة والنشا:
- 2 ملعقة كبيرة قهوة.
- 4/1 كوب ماء ورد.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند.
- في وعاء قومي بخلط القهوة مع النشا وأضيفي عليها زيت جوز الهند وماء الورد قلبي المكونات مع بعضها جيداً.
- ثم ضعي قدر على النار وأضيفي له الماء ثم يتم تركه حتى أن يغلي ثم يتم وضع الخليط وقلبي حتى أن يصبح بقوام ثقيل كالكريم.
- بعدها يرفع من على النار ويترك جانباً ليصبح بارد وقومي بإحضار علبة كريم قديمة يتم تنظيفها بالماء وجففيها جيداً ومن ثم يوضع به كريم القهوة والنشا.
- يتم حفظ الكريم في الثلاجة حتى يتماسك ثم استخدميه كل يوم قبل النوم على الوجه والرقبة حتى تحصلين على النتائج الفعالة التي ترغبين بها.
هي أفضل أنواع كريمات شد التجاعيد الطبيعية التي يمكن أن يتم استخدامها وتحضيرها في البيت، فقط قومي بخلط المكونات مع بعضها وبعد أن تحصلين على خليط ذات قوام كريمي متماسك يوضع في علبة ويترك في الثلاجة لوقت الاستخدام، بعد ذلك يتم استخدام الكريم كل يوم قبل النوم ويمكن أن يستخدم مرتين في الصباح والمساء حتى تحصلين على نتائج فعالة ومضمونة.
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