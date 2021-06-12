أفضل كيراتين طبيعي للشعر مثل الكيراتين والبروتين لفرد الشعر في الكوافيرات

الشعر الناعم واللامع والمفرود هو حلم وهدف الكثير من الفتيات والنساء، فهناك من يحبون الشعر الناعم المفرود والبعض الآخر يحب الشعر الكيرلي والويفي، ولكن لكل نوع من أنواع الشعر طريقة معينة للعناية به، وللحصول على شعر ناعم يستخدم الكيراتين ولا يوجد أفضل من الكيراتين الطبيعي للشعر بدلًا من استخدام الجاهز الذي يستخدم في معظم صالونات التجميل والذي يضر الشعر في النهاية، لهذا إليكم أفضل كيراتين طبيعي للشعر.

أفضل كيراتين طبيعي للشعر

يتواجد الكيراتين في الجلد والشعر وله دور هام في تقوية الشعر من جذوره وزيادة نعومته، ويؤدي قلة إنتاجه إلى ضعف الشعر وجعله مجعدًا لهذا نحتاج لبعض الطرق الطبيعية للحصول على الكيراتين ومن تلك الطرق:

وصفة الموز والعسل والبيض للشعر

وتتكون من حبة موز و2 بيضة و3 ملاعق عسل نحل وتستخدم هكذا:

نضع المكونات في الخلاط الكهربي ونفرمهم معًا لحين الحصول على عجينة لينة.

ومن ثم نضيف مقدار ملعقة حجمها كبير من الشامبو أو كريم الشعر العلاجي.

وبعد ذلك يتم تقسيم الشعر لأجزاء وتطبيق الوصفة على الشعر بتلك الأجزاء حتى الأطراف.

بعد ساعتين يغسل الشعر جيدًا.

وصفة الأعشاب لفرد الشعر

نحتاج إلى 1 ملعقة خل و2 كوب ماء و5 ملاعق زعتر أو روز ماري أو ريحان أو خزامى، وتستخدم كالتالي:

توضع جميع الأعشاب السابقة مع الماء على النار لنصف ساعة.

وبعدها تضاف كمية الخل ونقلبهم سويًا.

ومن ثم يوضع المزيج على الشعر على أن يكون الشعر نظيفًا.

تناول الطعام المحتوي على البيوتين مثل القرنبيط والمكسرات.

اتباع نظام غذائي غني بالبروتين.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات المتنوعة وخاصةً فيتامين A وفيتامين D، لدورهما الكبير في تحفيز الخلايا لإنتاج المزيد من الكيراتين.

إضافة الأطعمة الغنية بحمض الأوميجا 3 ليتم تقوية الكيراتين بالجسم ومنها الأسماك.

نصائح لزيادة الكيراتين بالجسم