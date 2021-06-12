الوصفة المعجزة لتبييض الأماكن الحساسة وتوحيد لونها فوراً للعرائس في وقت قياسي

هناك عدد كبير للغاية من العرائس والسيدات التي تقوم بالبحث عن الوصفة المعجزة لتبييض الأماكن الحساسة، نظراً لأن تلك المنطقة تعاني من الاسمرار الشديد وعدم توحد لونها عند الكثير من السيدات والفتيات، ويعود الأمر لأنها لا تحظى بالتهوية الكافية والمطلوبة لها، كما أنها أغلب الوقت تكون رطبة مما يجعلها تصاب بالاسمرار وتصبغات البشرة، ولكننا اليوم نقدم لكم وصفة فعالة للغاية، لها مفعول السحر ومكونة بالكامل من المكونات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، والغير ضارة على الإطلاق لمثل تلك المناطق الحساسة.

الوصفة المعجزة لتبييض الأماكن الحساسة

يعتبر عصير الليمون من المكونات الحمضية الغنية بفيتامي سي، والذي له فعالية كبيرة في تفتيح لون البشرة والقضاء على الجلد الميت فيها، مما يحفز البشرة على إنتاج الخلايا الجديدة الفاتحة اللون، ويمكننا تطبيق الوصفة المعجزة لتبييض الأماكن الحساسة من خلال الخطوات التالية:

نقوم بمزج عصير ليمونة مع ملعقة كبيرة من النشا وملعقتين كبيرتين من الزبادي. نتأكد من تجانس كل المكونات بدون تكتلات وأن يكون ناعم مثل الكرم. نقوم بتطبيق الوصفة على المناطق المرغوب تفتيحها وتركه لمدة ربع ساعة عليها. تغسل بالماء الدافيء جيداً للتخلص من بقايا الخليط كاملة. تكرر الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على النتائج المرغوبة.

كربونات الصوديوم: يتم مزج كمية من كربونات الصوديوم مع الماء وتطبيقها على البشرة لمدة دقائق قبل أن تشطف بالماء.

صابون البابايا: يستخدم لغسل المناطق الحساسة مرتين يومياً.

عصير البرتقال: يتم مزجه مع الكركم ويطبق على البشرة لمدة 20 دقيقة.

عصير الخيار: يتم تطبيقه على البشرة لمدة 10 دقائق.

اللوز: يتم تقليبه مطحون مع زيت اللوز وتطبيقه على البشرة لمدة ربع ساعة.

الطماطم: تستخدم في تدليك المناطق الحساسة وتترك لمدة ربع ساعة قبل أن تشطف بالماء.

وصفات متعددة لتفتيح المناطق الحساسة