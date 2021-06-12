وصفات صبغ الشعر في البيت بالدرجة المفضلة لديكي واحصلي على نتيجة مذهلة بأقل تكلفة

هناك العديد من السيدات يعشقون الصبغات ويميلون إلى تغيير لون شعرهم من وقت إلى آخر للحصول على التغيير، ويوجد ألوان مختلفة لذلك ومن أكثر الألوان التي يقبل عليها عدد كبير منهم اللون الأشقر والبني الغامق والأسود والرمادي، ولكن الصبغات الجاهزة تسبب تقصف الشعر وتدمر صحته مع الوقت، ولذلك نقدم لكم وصفات لصبغ الشعر بالمكونات الطبيعية في البيت والحصول على نفس النتيجة بأقل تكلفة ممكنة.وصفة صبغ الشعر في البيت باللون الأشقر
تعتمد هذه الوصفة على البابونج للحصول على الدرجة التي ترغبين بها، ولذلك يجب اتباع الخطوات التالية:
- في وعاء نضع لتر ماء ثم نضيف له خمسة ملاعق كبار من البابونج الناشف، ونتركه على النار حتى يغلي.
- بعد أن يصل إلى مرحلة الغليان نرفعه من على النار ونصفيه بشكل جيد.
- وبعد ذلك نترك الماء جانباً حتى يبرد.
- بعد أن يبرد نضيف له زيت زيتون مع عصير برتقال أو ليمون.
- ونخلط المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر وندلكه جيداً.
- ثم نغطيه ساعة على الأقل.
- يجب الجلوس تحت أشعة الشمس على الأقل نصف ساعة.
- بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر.
- مع تكرار هذه الوصفة يومياً نحصل على اللون تدريجياً حتى نحصل على الدرجة المرغوب بها.
تعتمد هذه الوصفة على الكركديه، ويجب اتباع الخطوات التالية:
- نقوم بغلي الكركديه على النار، وبعد ذلك نضيف له ملعقة من زيت الزيتون.
- نخلط المكونين مع بعضهما بشكل جيد.
- ثم نقوم بتوزيعه على الشعر، وندلكه جيداً.
- نترك الخليط على الشعر ساعة.
- ثم نغسله بالماء الفاتر.
- يجب تكرار الوصفة لمدة شعر بمعدل ثلاثة مرات في الأسبوع.
- وسوف تحصلون على اللون الأحمر فوراً.
الوسوم
هناك العديد من السيدات يعشقون الصبغات ويميلون إلى تغيير لون شعرهم من وقت إلى آخر للحصول على التغيير، ويوجد ألوان مختلفة لذلك ومن أكثر الألوان التي يقبل عليها عدد كبير منهم اللون الأشقر والبني الغامق والأسود والرمادي، ولكن الصبغات الجاهزة تسبب تقصف الشعر وتدمر صحته مع الوقت، ولذلك نقدم لكم وصفات لصبغ الشعر بالمكونات الطبيعية في البيت والحصول على نفس النتيجة بأقل تكلفة ممكنة.وصفة صبغ الشعر في البيت باللون الأشقر
تعتمد هذه الوصفة على البابونج للحصول على الدرجة التي ترغبين بها، ولذلك يجب اتباع الخطوات التالية:
- في وعاء نضع لتر ماء ثم نضيف له خمسة ملاعق كبار من البابونج الناشف، ونتركه على النار حتى يغلي.
- بعد أن يصل إلى مرحلة الغليان نرفعه من على النار ونصفيه بشكل جيد.
- وبعد ذلك نترك الماء جانباً حتى يبرد.
- بعد أن يبرد نضيف له زيت زيتون مع عصير برتقال أو ليمون.
- ونخلط المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر وندلكه جيداً.
- ثم نغطيه ساعة على الأقل.
- يجب الجلوس تحت أشعة الشمس على الأقل نصف ساعة.
- بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر.
- مع تكرار هذه الوصفة يومياً نحصل على اللون تدريجياً حتى نحصل على الدرجة المرغوب بها.
تعتمد هذه الوصفة على الكركديه، ويجب اتباع الخطوات التالية:
- نقوم بغلي الكركديه على النار، وبعد ذلك نضيف له ملعقة من زيت الزيتون.
- نخلط المكونين مع بعضهما بشكل جيد.
- ثم نقوم بتوزيعه على الشعر، وندلكه جيداً.
- نترك الخليط على الشعر ساعة.
- ثم نغسله بالماء الفاتر.
- يجب تكرار الوصفة لمدة شعر بمعدل ثلاثة مرات في الأسبوع.
- وسوف تحصلون على اللون الأحمر فوراً.
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