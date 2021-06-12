كيفية تحضير ساندويتشات الشاورما السوري الشهية في البيت

الشاورما السوري من الأكلات التي يقبل على شرائها معظمنا، وذلك لطعمها الشهي المميز والذي تتميز به أشهر محلات الشاورما السوري، لذلك تريد الأمهات معرفة طريقة عملها في المنزل بنفس الطعم الأصلي لها، لكي تقدمها لأبنائها سندوتشات سريعة مثل الجاهزة، وتتجنب شرائها من الخارج وتضمن نظافة مكوناتها بنفسها.

الشاورما السوري

من الأكلات التي يحبها جميع أفراد الأسرة خاصة الأطفال، لذلك تجدها الأم فرصة جيدة لكي تقدمها لأبنائها في المنزل وتقدم من خلالها الخضروات المغذية للأطفال، والذين يرفضون تناولها بمفردها، لذلك سوف نقدم أفضل طريقة لتحضير الشاورما بالدجاج مع سر الحصول على نفس طعم المحلات السوري.

كيلو من صدور الدجاج مقطعة شرائح.

ثلاث ملاعق كبيرة خل.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ربع كوب عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة جنزبيل.

ملعقة كبيرة بهارات شاورما.

فلفل ألوان مقطع شرائح طولية.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة فلفل اسمر.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

طماطمتين مقطعة.

كوب لبن رائب أو زبادي.

عيش سوري جاهز.

بطاطس محمرة.

مايونيز وكاتشب.

شرائح خيار مخلل.

نغسل شرائح الفراخ جيدا ثم نقوم بتصفيتها من الماء ونضعها في إناء عميق.

نضيف اللبن الرائب والفلفل الأسمر والملح والخل والليمون وباقي البهارات ونخلطهم جيدا ببعض.

نغطي الشاورما ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين لكي تتشرب من التتبيلة وتأخذ من طعمها كما يفضل تركها ليلة كاملة في التتبيلة.

في مقلاة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضيف الشاورما إليها ونقلب حتى تتشوح ويتشرب جميع السوائل.

ثم نضيف حلقات البصل ونقلب وبعدها الفلفل وآخر مكون نضع الطماطم وترفع من على النار.

نقوم بتجهيز ساندوتشات الشاورما السوري.

نفرد العيش السوري ونضع الكاتشب والمايونيز ويمكن استبدال المايونيز بالثومية السوري ونضع الشاورما وشرائح الخيار.

ويمكن إضافة البطاطس المقلية داخل السندوتش أو تناولها بجانبه ونقوم بلف الخبز جيدا ثم نضعه في مقلاة غير لاصقة لكي يتحمر من الجوانب.

ويوضع في طبق التقديم وتقدم.

مكونات الشاورما السوريطريقة تحضير الشاورما السوري