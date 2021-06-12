تحضير كيكة الخلاط السريعة في عشر دقائق في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

الكثير من الأشخاص تتسائل حول عناوين جديده تبرز في محركات البحث عن ما هي كيكة الخلاط فمن المعروف أن الكيك بوجه عام يتم تحضيره عن طريق عجن وخلط المكونات معاً بشكل يدوي أو عن طريق العجانة الكهربائية وليس الخلاط ولكن يكمن السر في استخدام الخلاط وذلك لإعداد الكيك بشكل أسرع وفي وقت قصير ويعتبر هذا النوع من الأنواع المرغوبة بالنسبة للأشخاص في الفترة الأخيرة لإختصار الوقت، ويعتبر الكيك من المعجنات التي تم تصنيفها على أنها أكثر رغبة في التناول يومياً بسبب سهولة إمكانية التناول فإذا كنت تريد شراء الكيك جاهز فإنه غير مكلف من الناحية الإقتصادية وإذا كنت تريد تحضيره في المنزل فهو سهل ويمكن إنجازه بسهولة، لذلك تعتبره الأمهات شئ مريح وغير مكلف، واليوم نقدم لكم طريقة تحضير كيك الخلاط السريعة للراغبين في المتابعة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيكة الخلاط السريعة طريقة تحضير كيكة الخلاط السريعة المكونات: علبة زبادي سادة.

ثلاث بيضات أو أربعة إذا كان الحجم صغير.

كأسين من الطحين المخصص للمعجنات.

نصف كأس زيت نقي.

نصف كأس حليب.

كأس ونصف سكر ناعم أبيض.

باكو من الفانيليا وباكو من البيكنج بودر.

لهشاشة العجينة نقوم بوضع ملعقة من الخل الأبيض. طريقة التحضير: يعتبر الخلاط الكهربائي أهم المعدات التي يمكن أن تحتاجها أثناء عملية التحضير لذلك يجب تحضيره أولاً ونقوم بإضافة اللبن والزيت والخل وإخفاق البيض والفانيليا معاً وإضافتهم على المكونات السائلة ثم تشغيل الخلاط لمدة دقيقتين بحيث يتم خلطهم جيداً. دمج كلاً من البيكنج باودر مع الدقيق كما هو معروف عند تحضير الكيك ثم نخلهم معاً وسكب الخليط السابق الذي تم تحضيره في الخلاط على الدقيق بعد أن تم نخله ثم التقليب بإستخدام محرك من السيلكون أو اليدين لمدة خمس دقائق. تجهيز الفرن على درجة حرارة 180 درجة وكذلك قالب الكيك بالزبدة والدقيق ثم وضع عجينة الكيك بالقالب ونضعه في الفرن بعد مرور عشر دقائق ونتركه حتى أربعين دقيقة وبعد ذلك يتم إخراج الكيك من الفرن وتقديمها سواء باردة أو دافئة حسب الرغبة. الوسوم

الكثير من الأشخاص تتسائل حول عناوين جديده تبرز في محركات البحث عن ما هي كيكة الخلاط فمن المعروف أن الكيك بوجه عام يتم تحضيره عن طريق عجن وخلط المكونات معاً بشكل يدوي أو عن طريق العجانة الكهربائية وليس الخلاط ولكن يكمن السر في استخدام الخلاط وذلك لإعداد الكيك بشكل أسرع وفي وقت قصير ويعتبر هذا النوع من الأنواع المرغوبة بالنسبة للأشخاص في الفترة الأخيرة لإختصار الوقت، ويعتبر الكيك من المعجنات التي تم تصنيفها على أنها أكثر رغبة في التناول يومياً بسبب سهولة إمكانية التناول فإذا كنت تريد شراء الكيك جاهز فإنه غير مكلف من الناحية الإقتصادية وإذا كنت تريد تحضيره في المنزل فهو سهل ويمكن إنجازه بسهولة، لذلك تعتبره الأمهات شئ مريح وغير مكلف، واليوم نقدم لكم طريقة تحضير كيك الخلاط السريعة للراغبين في المتابعة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيكة الخلاط السريعة طريقة تحضير كيكة الخلاط السريعة المكونات: علبة زبادي سادة.

ثلاث بيضات أو أربعة إذا كان الحجم صغير.

كأسين من الطحين المخصص للمعجنات.

نصف كأس زيت نقي.

نصف كأس حليب.

كأس ونصف سكر ناعم أبيض.

باكو من الفانيليا وباكو من البيكنج بودر.

لهشاشة العجينة نقوم بوضع ملعقة من الخل الأبيض. طريقة التحضير: يعتبر الخلاط الكهربائي أهم المعدات التي يمكن أن تحتاجها أثناء عملية التحضير لذلك يجب تحضيره أولاً ونقوم بإضافة اللبن والزيت والخل وإخفاق البيض والفانيليا معاً وإضافتهم على المكونات السائلة ثم تشغيل الخلاط لمدة دقيقتين بحيث يتم خلطهم جيداً. دمج كلاً من البيكنج باودر مع الدقيق كما هو معروف عند تحضير الكيك ثم نخلهم معاً وسكب الخليط السابق الذي تم تحضيره في الخلاط على الدقيق بعد أن تم نخله ثم التقليب بإستخدام محرك من السيلكون أو اليدين لمدة خمس دقائق. تجهيز الفرن على درجة حرارة 180 درجة وكذلك قالب الكيك بالزبدة والدقيق ثم وضع عجينة الكيك بالقالب ونضعه في الفرن بعد مرور عشر دقائق ونتركه حتى أربعين دقيقة وبعد ذلك يتم إخراج الكيك من الفرن وتقديمها سواء باردة أو دافئة حسب الرغبة.

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