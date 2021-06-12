طريقة دمج الوان صبغات الشعر للحصول على درجة اللون المطلوب

صبغ الشعر في البيت دلوقتي مبقاش موضوع صعب ، مع توفر الوان كتير من الصبغات في الماركات المختلفة ، واللي تقدري من خلالها تعملي اي لون انتي عايزاه حتى لو شعرك اسود وغامق من غير ما تحتاجي تروحي لصالون التجميل ، ولكن احيانا في بعض درجات الالوان مش بنعرف نجيبها صح ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة دمج الوان صبغات الشعر للحصول على درجة اللون اللي انتي عايزاها.

اختيار تركيز الاكسجين:

اول حاجة لازم تعرفيها هي تركيز الاكسجين المطلوب لخلط الصبغة ، والاكسجين وظيفته انه بيتخلط مع الصبغة عشان يديكي درجة التفتيح المطلوبة ، عشان كده لازم تختاري التركيز الصح.

– اكسجين تركيز 20%: هيفتح لون الشعر الطبيعي درجتين بس.

– اكسجين تركيز 30%: هيفتح لون الشعر 3 درجات.

– اكسجين تركيز 40%: بيفتح الشعر الطبيعي 4 درجات واكتر.

طريقة دمج الوان صبغات الشعر:

– اللون البني المتوسط: اخلطي اللون الاشقر الرمادي الفاتح او الفاتح اوي مع الاشقر التلجي بنسب متساوية ، مع نسبة تركيز 30% من الاكسجين.

– اللون البني البندقي الفاتح: اخلطي اللون الاشقر الرمادي الفاتح اوي مع الاشقر التلجي ، مع نسبة تركيز 40% من الاكسجين.

– اللون البني الغزالي: اخلطي اللون الاشقر الرمادي الفاتح او الاشقر الفاتح مع الاشقر المتوسط ، مع نسبة تركيز 30% من الاكسجين.

– اللون العسلي الفاتح: اخلطي اللون الاشقر البندقي مع الاشقر التلجي الفاتح ، مع نسبة تركيز 40% من الاكسجين.

– اللون العسلي المتوسط: اخلطي اللون الاشقر البندقي مع الاشقر التلجي الفاتح ، مع نسبة تركيز 30% من الاكسجين.

– اللون البني الشوكولاتة الفاتح: اخلطي لون بني شوكولاتة مع الاشقر التلجي ، مع نسبة تركيز 40% من الاكسجين.

– اللون البني الشوكولاتة الغامق: اخلطي اللون الاشقر الرمادي الفاتح مع البني الشوكولاتة ، مع نسبة تركيز 30% من الاكسجين.

– اللون الكراميل النحاسي: اخلطي اللون الاشقر الرمادي الفاتح مع نسبة تركيز 30% من الاكسجين.

– اللون البني الخريفي الفاتح: اخلطي اللون الاشقر الرمادي الفاتح مع الاشقر الفاتح جدا ، مع نسبة تركيز 30% من الاكسجين.

– اللون الدهبي الاشقر: اخلطي اللون الدهبي الاشقر مع الاشقر الفاتح جدا ، مع نسبة تركيز 30% من الاكسجين.

– اللون الكستنائي: اخلطي اللون الاشقر الرمادي الفاتح مع الكستنائي الفاتح ، مع نسبة تركيز 30% من الاكسجين.

– اللون البني الفاتح: اخلطي اللون البني الفاتح مع الاشقر الرمادي الفاتح ، مع نسبة تركيز 30% من الاكسجين.

– اللون الاشقر الفاتح: اخلطي اللون الاشقر الفاتح مع الاشقر الفاتح جدا ، مع نسبة تركيز 30% من الاكسجين.

– اللون البني المائل للاحمر: اخلطي اللون الخريفي المتوسط مع الاشقر الرمادي الفاتح جدا ، مع نسبة تركيز 30% من الاكسجين.

– اللون الاشقر الرمادي: اخلطي عبوتين من اللون الاشقر الطبيعي مع عبوة من اللون الاشقر الرمادي ، مع نسبة تركيز 20% من الاكسجين.

– اللون الزيتي: اخلطي معلقتين من بودرة سحب اللون مع عبوة كاملة من اللون الاشقر الرمادي الفاتح جدا والاشقر الطبيعي ، مع ¼ عبوة من الصبغة باللون الاخضر ، مع معلقتين اكسجين بتركيز 40%.

لو الشعر اسود غامق الافضل تضيفي تركيز اكسجين 40% بدل ال 30%.

بعض النصايح للوصول للون المطلوب:

– اختاري لونين من نفس الفئة (الوان باردة ، او محايدة ، او دافية).

– المفروض ميزدش الفرق بين درجات الالوان عن 3 – 4 درجات ، لو اختارتي درجة فاتحة اوي مع درجة غامقة اوي ، الدرجة الغامقة هتغلب على الدرجة الفاتحة ومش هتوصلي للون المطلوب.

– مش بننصحك بخلط ماركتين مختلفين من الصبغات ، لان درجات الالوان بتختلف من ماركة للتانية ، ومكونات كل منتج بتكون مختلفة في كل ماركة ، ولو تم خلطهم مع بعض ممكن تحصل تفاعلات كيميائية هتأدي لتأثير سيء على شعرك.

طريقة صبغ الشعر في البيت بنفسك بالخطوات