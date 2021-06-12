بكيس واحد من الخميرة تخلصي من شعر الجسم والعانة نهائيا في دقائق بدون الم

بكيس واحد من الخميرة تخلصي من شعر الجسم والعانة نهائيا تبحث أغلب الفتيات على طريقة للتخلص من الشعر الزائد، يتواجد في الجسم وبالاخص منطقة العانة، ولا توجد ايضا أمامها إلا السويت وهو يعتبر من ضمن ادوات ازالة الشعر من الجسم و يساعد أيضا على تنعيم البشرة وفي بعض الأحيان هو من ضمن الأضرار التي يؤثر بها السويت هو أن يكون مؤلم بالاخص بعد ازاله الشعر في تواجد الدورة الشهرية، هو في بعض الأحيان قد يحدث التهابات في الجلد ومن ضمن الطرق الأخرى هو استخدام ماكينة ازالة الشعر، ولكن تعمل على استرجاع الشعر مرة ثانية، ويصبح خشن ولكن يمكننا أيضا أن نستغني عنك لهذا سوف نحضر وصفة طبيعية باستخدام كيس الخميرة الفورية المميز في التخلص من الشعر الزائد.

مكونات وصفة الترمس:

خمس ملاعق من الترمس المطحون.

نصف كوب من الماء المغلي.

ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية

أولا قومي بتحضير وعاء عميق ضيفيه الترمس المطحون.

ثم نقوم باضافة الماء المغلي.

وبعد ذلك ضيفى الخميرة الفورية

اخلطي هذه المكونات جيدا عندما تحصلي على عجينة

أعدائي بمفردها على الأماكن التي يوجد بها شعر زائد.

وانتظر لمدة 30 دقيقة

ثم قومي بازاله هذا الماسك.

و قومي بمسح الجسم جيدا باستخدام ماء الورد .

هذا الماسك يجب أن نقوم باستخدامه ثلاث مرات في الاسبوع و بعد مرور 30 يوم سوف تلاحظ النتائج المميزة من التخلص من شعر الجسم بشكل نهائي.

إضافة إلى ذلك هذا الماسك يعمل على تنعيم وتفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت.

مكونات وصفة

خمس ملاعق من العسل.

ثلاث مرات من الخميرة الفورية.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت النمل.

اولا يجب عزيزتي أن تقومي في تحضير وعاء عميق.

ثم قومي باضافة عسل النحل والخميرة وزيت النمل، وماء الورد وعصير الليمون.

خلطهم جيدا ثم قومي بتطبيق هذا المزيج على الاماكن التي يوجد بها الشعر.

انتظري لمدة 30 دقيقة.

ثم قومي بغسل جسمك جيدا .

هذا الماسك يتم تكرار مرتين في الاسبوع ولكن النتائج سوف تظهر من اول استخدام لهذا الماسك، هو يعمل على ازاله الشعر بدون الم.