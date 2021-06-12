طريقة تحضير أشهى آيس كريم فواكه في حر الصيف

آيس كريم فواكه من المنتجات المثلجة الجميلة التي نفضل تناولها خاصةً في فصل الصيف، وكثير من الأطفال يفضلون تناولها بكثرة، لذا يجب على كثير من الأمهات تحضير لأولادها، وتتميز بأنه يمكن اعدادها بعدة أصناف من الفاكهة على حسب الرغبة.

آيس كريم فواكه

نقدم وصفة مميزة وبسيطة وتحتوي على مكونات بسيطة وسهلة من المنزل، والحصول على آيس بنكهة مختلفة على حسب نوع الفاكهة، سنقدم طريقة بسيطة وسهلة للحصول على آيس كريم لجميع الأمهات كي تقوم بتحضير ها بوقت بسيط وطعمه لذيذ مثل شركات الآيس كريم.

نصف كيلو من قطع المانجو

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقتين كبيرتين عسل أبيض.

طريقة تحضير آيس كريم بالمانجو

لابد من اتباع الخطوات البسيطة التالية للحصول على نتيجة رائعة ومنها:

نضرب جميع المكونات في الخلاط حتى تصبح خليط سميك نضعه في كيس أقماع بلح الشام ونضعه في الفريزر لمدة خمسة ساعات حتى يصبح مجمد.

نخرج الكيس من الفريزر ونبدأ بعمل شكل للآيس كريم في طبق التقديم.

وصفة طبقات الايس كريم

وصفة بسيطة لعمل نوع آخر من الايس كريم وتتميز بطعم آخر مختلف وتتكون من المكونات التالية

عبوتين من الجيب المكثف خالي الدسم.

كوب ونصف من عصير الفراولة المثلج.

كوب ونصف من عصير التوت العادي المثلج.

كوب ونصف من عصير الجوافة المثلج.

نخلط كل نوع من هذه الفواكه على حدة ولكن بإضافة الحليب المكثف مع كل نوع من الفواكه

نضع في القالب طبقة ونضعها في الفريزر حتى تجمد، ثم نضع الطبقة الآخري من نوع آخر.

تتأكد تجمد كل نوع من الفواكه حتى تصبح جامدة، ونقوم بتقطيعها ونضعها في أطباق التقديم.

كما يمكن استخدام كثير من أنواع الفواكه المميزة الذي تعطي آيس كريم فواكه ذو نكهة طيبة ومذاق رائع.

طريقة تحضير طبقات الايس كريم بالفواكه