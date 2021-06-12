طريقة عمل الحليب المكثف المحلى في المنزل مثل الجاهز لاستخدامه في الحلويات

عندما نقوم بتجهيز الحلويات لكل شخص منا طريقته في تحضيرها ومكوناته السرية التي لا يمكن أن ينهي وصفته بدونها، والحليب المكثف المحلى واحد من المكونات التي لا تتم بدونها الكثير من أنواع الحلويات، ولكننا لا نقوم بشراءه طوال الوقت لأنه له صلاحية محددة وقد تفسد قبل استخدامه، وفي بعض الأحيان نرغب في عمل الحلويات في أوقات متأخرة ولا نجد الحليب المكثف لهذا تعرفوا على طريقة عمل الحليب المكثف المنزلي لاستخدامه في تحضير الحلويات بسهولة.

طريقة عمل الحليب المكثف المحلى

الحليب المكثف هو حليب كامل الدسم تم غليه في درجات حرارة مرتفعة حتى يصبح أكثر تركيزًا ويضاف له السكر حتى يكون محلى، لهذا هو من الوصفات السهلة لتحضيرها في المنزل، ويمكن تحضيره بالحليب السائل أو البودرة، وهذه مكوناته بالحليب السائل:

سكر أبيض: ثلثي كوب.

حليب كامل الدسم طازج: كوبان كاملان.

نجهز نار ذات حرارة خفيفة ونضع في قدر عميق الحليب والسكر سويًا ويوضع القدر على النار.

نقلب لفترة حتى نلاحظ ذوبان السكر، وبعدها يتم تحويل الحرارة لحرارة متوسطة ولا يتم لمس أو تحريك الخليط بعد ذلك حتى يقترب من الغليان.

عندما يغلي الحليب نتركه حوالي 40 دقيقة على النار حتى يكتسب القوام الكريمي ويصبح بلون أغمق ويخسر حوالي النصف من حجمه.

في حالة ملاحظة الرغوة فوق الحليب يمكن أن نستخدم الملعقة لإزالتها بسهولة.

بعد مرور تلك المدة الزمنية يتم صب الحليب في وعاء أو برطمان من الزجاج ونتركه مفتوحًا حتى تهدأ حرارة الحليب المكثف.

بعدها نغلق البرطمان بإحكام ويحفظ الحليب في الثلاجة، ولا يستخدم إلا بعد ساعات من الحفظ حتى نلاحظ زيادة سمك الحليب.

يظل الحليب صالحًا للاستخدام ستة أشهر من تاريخ عمله.

خطوات عمل الحليب المكثف المنزلي