خليط الفازلين والاسبرين أسرع تبييض فورى للعانة والابطين والاماكن الداكنة بالجسم

خليط الفازلين والاسبرين أسرع تبييض فورى للعانة والابطين بعض الماسكات التي نستخدمها للبشره قد تعمل ايضا على تبييض الجسم وتبيض البشره ونقائها والتخلص من أغلب المشاكل التي تواجهها أغلب الفتيات والنساء إذا كانت من محاربة التجاعيد أو غيرها، ولكن وبدون قلق وصفة الفازلين والأسبرين المطحون هي من أفضل الوصفات التي سوف تلاحظ النتائج الفورية من تفتيح البشرة كما انها تعتبر من ضمن المنتجات التي نستخدمها في علاج حبوب الشباب وغيرها والندبات التي تتواجد في البشره يعتبر ماسك الفازلين والاسبرين من أفضل الماسكات التي تساعد على التخلص من الجلد الميت بكل سهولة لأنها تمتلك جميع المركبات الأساسية في تفتيح خلايا الجلد وكل هذا سوف نتعرف والوصفات الطبيعيه من هذا المقال. خليط الفازلين والاسبرين أسرع تبييض فورى للعانة والابطين المكونات: ثلاث ملاعق من زيت الشاي.

ملعقتين من الفازلين الطبي.

ملعقة من زيت الزيتون.

أقراص الأسبرين المطحون.

ربع كوب من المياه و يفضل ان تكون ماء الورد. طريقة الاستخدام: أولا قومي بتحضير وعاء عميق ضعي في زيت الشاي.

ثم قومي بالإضافة الفازلين الطبي مع اضافه الأسبرين المطحون.

واضافة ماء الورد أو الماء الطبيعي .

يا عزيزتي اخلطي جميع المكونات.

وعندما تحصلي على عجينة بيضاء في بداية قومي بتطبيقها على الاماكن السمراء التي تتواجد في الجسم والوجه.

تنتظر الى لمدة 15 دقيقة

ثم قومي بالغسيل البشرة

قومي بتكرار هذا الماسك ثلاث مرات في الاسبوع لكي تتجنبي ظهور الاماكن الغامقه في الجسم والحبوب ايضا. ماسك الفازلين و الأسبرين والليمون المكونات: اولا ثلاث ملاعق من الأسبرين المطحون.

ثلاث ملاعق من الفازلين.

ملعقتين من زيت الليمون.

ملعقة من زيت النمل طريقة الاستخدام: أولا يجب أن تقومي بمزج كمية من زيت الليمون.

ثم اضيفي اليه زيت النمل مع اضافه الأسبرين المطحون والفازلين.

اخلطي جميع المكونات جيدا.

ثم ابدئي بتطبيق هذا المزيج على البشرة على الأماكن الحساسة في الجسم.

انتظري يا عزيزتي عشرون دقيقة الى 30 دقيقة.

ثم نقوم بغسل الجسم جيدا.

وبعد ذلك يجب تكرار هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع الوسوم

خليط الفازلين والاسبرين أسرع تبييض فورى للعانة والابطين بعض الماسكات التي نستخدمها للبشره قد تعمل ايضا على تبييض الجسم وتبيض البشره ونقائها والتخلص من أغلب المشاكل التي تواجهها أغلب الفتيات والنساء إذا كانت من محاربة التجاعيد أو غيرها، ولكن وبدون قلق وصفة الفازلين والأسبرين المطحون هي من أفضل الوصفات التي سوف تلاحظ النتائج الفورية من تفتيح البشرة كما انها تعتبر من ضمن المنتجات التي نستخدمها في علاج حبوب الشباب وغيرها والندبات التي تتواجد في البشره يعتبر ماسك الفازلين والاسبرين من أفضل الماسكات التي تساعد على التخلص من الجلد الميت بكل سهولة لأنها تمتلك جميع المركبات الأساسية في تفتيح خلايا الجلد وكل هذا سوف نتعرف والوصفات الطبيعيه من هذا المقال. خليط الفازلين والاسبرين أسرع تبييض فورى للعانة والابطين المكونات: ثلاث ملاعق من زيت الشاي.

ملعقتين من الفازلين الطبي.

ملعقة من زيت الزيتون.

أقراص الأسبرين المطحون.

ربع كوب من المياه و يفضل ان تكون ماء الورد. طريقة الاستخدام: أولا قومي بتحضير وعاء عميق ضعي في زيت الشاي.

ثم قومي بالإضافة الفازلين الطبي مع اضافه الأسبرين المطحون.

واضافة ماء الورد أو الماء الطبيعي .

يا عزيزتي اخلطي جميع المكونات.

وعندما تحصلي على عجينة بيضاء في بداية قومي بتطبيقها على الاماكن السمراء التي تتواجد في الجسم والوجه.

تنتظر الى لمدة 15 دقيقة

ثم قومي بالغسيل البشرة

قومي بتكرار هذا الماسك ثلاث مرات في الاسبوع لكي تتجنبي ظهور الاماكن الغامقه في الجسم والحبوب ايضا. ماسك الفازلين و الأسبرين والليمون المكونات: اولا ثلاث ملاعق من الأسبرين المطحون.

ثلاث ملاعق من الفازلين.

ملعقتين من زيت الليمون.

ملعقة من زيت النمل طريقة الاستخدام: أولا يجب أن تقومي بمزج كمية من زيت الليمون.

ثم اضيفي اليه زيت النمل مع اضافه الأسبرين المطحون والفازلين.

اخلطي جميع المكونات جيدا.

ثم ابدئي بتطبيق هذا المزيج على البشرة على الأماكن الحساسة في الجسم.

انتظري يا عزيزتي عشرون دقيقة الى 30 دقيقة.

ثم نقوم بغسل الجسم جيدا.

وبعد ذلك يجب تكرار هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خليط الفازلين والاسبرين أسرع تبييض فورى للعانة والابطين والاماكن الداكنة بالجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.