طريقة عمل وصفة سلطة السي فود مثل الجاهزة ولا أروع

تتميز المأكولات البحرية بالمذاق اللذيذ في المقام الأول ومن ثم بفوائدها الغذائية العديدة التي لا حصر لها مثل الأوميجا 3 والفيتامينات المتنوعة والعناصر الغذائية التي تعطي للجسم طاقة وتساعد على بناء الجسم، لهذا يجب على الأقل تقديم سفرة مأكولات بحرية مرة واحدة بالأسبوع، وفي تلك الحالة نحتاج لتحضير سلطة السي فود التي لا غنى عنها وسط المأكولات البحرية تابعوا للتعرف على كيفية التحضير.

مكونات سلطة السي فود

نحتاج لتحضير سلطة السي فود التي تشبه المقدمة في المطاعم إلى:

حبات جمبري مقشرة: كوب وربع كوب.

بلح البحر: كوب وربع كوب.

سبيط على شكل حلقات: كوب وربع كوب.

ثوم: أربعة فصوص حجمها كبير تقطع حلقات.

بصل: حبة واحدة حجمها مناسب تقطع حلقات.

عصير ليمون: ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير.

طماطم شيري كرز صغيرة الحجم: كوبان كاملان والطماطم تكون مقطعة نصفين.

ليمون: عدد مناسب من شرائح الليمون.

زيت زيتون: ربع كوب.

زعتر بري: ملعقة واحدة ذات حجم كبير.

خس: كمية حسب الحاجة.

شطة بودرة: ربع ملعقة ذات حجم صغير.

ملح: ربع ملعقة ذات حجم صغير.

يتم وضع كل صنف من البحريات وحده لطهوه على البخار على حمام مائي نصف ساعة.

بعد طهو كل صنف من الأصناف يتم تركه ليبرد ونجهز في تلك الأثناء التتبيلة.

نضع زيت الزيتون وعصير الليمون والثوم المقطع حلقات والفلفل الحار والملح والزعتر والفلفل الأسود في طبق واحد.

نحضر البحريات بعدما هدأت حرارتها لنغمرها في التتبيلة السابقة، ونتركها ليلة كاملة في الثلاجة حتى تمتص كل التتبيلة وتصبح بمذاق لذيذ، وكلما زادت مدة النقع كان المذاق أفضل.

وتقدم سلطة السي فود باردة مع المكونات المتبقية بجانب الطعام.

كيفية تحضير سلطة السي فود مثل المطاعم