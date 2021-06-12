الكفته المشوية بطريقة الحاتي هشه وطرية من غير ما تفك ولا تكش منك بكل تفاصيلها واسرارها

الكفته المشوية بطريقة الحاتي هشه وطرية من غير ما تفك ولا تكش قد تعتبر مذاق الكفتة المشوية هي من ضمن المأكولات الشهيرة جدا والمفضلة لدى الاطفال والكبار هي الوجبة الاسرع والافضل في جميع تجمعات العائلية لذلك يمكن أن نقوم بتحضيرها بنفس الرائحه التي تتواجد بالمطاعم ونفس الطعم الرائع سوف تجعلك تقومي بتحضير دائماْ، وسوف تستغني عن المطاعم الكبرى لذلك تابعي معي طريقة كفتة مشوية بمكونات سهلة وبسيطة. الكفته المشوية بطريقة الحاتي الكفته المشوية بطريقة الحاتي المقادير بصله واحده مفرومة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسمر.

ملعقتين من بهارات الكفتة. خطوات التحضير أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء عميق.

نضيف بعد ذلك البصل المفروم واللحمة المفرومة.

ثم نقوم باضافة الملح والفلفل الأسود.

وجميع بهارات الكفتة

يتم تقليب المكونات جيدا مع اضافة كمية قليلة من البقدونس المفروم.

وعندما تتجانس هذه المكونات نضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

وأن نقوم بإخراجها بعد انتهاء هذه المدة.

ونبدأ بتشكيلها إذا كانت كور صغيرة أو اصابع

نبدأ بوضع هذه الكفتة على الشوايه أو الجريل.

نتركها لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم باخراجها ويجب أن نقوم بتحضير طبق التقديم التي يوجد بها كمية قليلة من البقدونس، نضع عليه الكفتة.

ويتم تقديمه مع الطحينة والسلطة الخضراء.

طريقة تحضير الكفتة المشوية داخل المنزل طريقة الكفته المشوية السريعه خطوات التحضير المكوّنات 250 جرام من الدهون.

1000 جرام من اللحمة المفرومه البقري.

ملعقتين من الثوم المفروم مهروس

ملعقه او ملعقتين من النعناع المهروس.

ملعقة من العسل..

ملعقة من عصير الطماطم.

ملعقتين من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الكزبرة المطحونة. طريقة التّحضير أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء عميق.

نضع فيه عصير الطماطم.

مع الفلفل الاسود والملح والكزبرة المطحونة.

النعناع المهروس والثوم المهروس والبصل واللحمة المفرومة.

نخلط جميع المكونات جيدا.

ويمكن أيضا أن نقوم اضافة هذا المزيج إلى الكبه لكي نحصل على عجينة لينة من اللحمة المفرومة

نبدأ بوضع هذه العجينة في أسياخ الخيزران.

ثم نضع هذا المزيج في صينية.

نبدأ بإدخالها الفرن انتظري يا عزيزتي لمدة 15 دقيقة مع تقليبه على الجانب الآخر

وقومي بوضع قطعة من الفحم داخل صينية الكفتة لكي تعطي رائحة الكفتة المشوية .

. يتم تقديمها وهي ساخنة مع العيش والطحينة والسلطات وبالهنا والشفا

انتظرونا في وصفات اخري جديدة عبر موقعنا المميز ثقفني. طريقة التّحضير الوسوم

الكفته المشوية بطريقة الحاتي هشه وطرية من غير ما تفك ولا تكش قد تعتبر مذاق الكفتة المشوية هي من ضمن المأكولات الشهيرة جدا والمفضلة لدى الاطفال والكبار هي الوجبة الاسرع والافضل في جميع تجمعات العائلية لذلك يمكن أن نقوم بتحضيرها بنفس الرائحه التي تتواجد بالمطاعم ونفس الطعم الرائع سوف تجعلك تقومي بتحضير دائماْ، وسوف تستغني عن المطاعم الكبرى لذلك تابعي معي طريقة كفتة مشوية بمكونات سهلة وبسيطة. الكفته المشوية بطريقة الحاتي الكفته المشوية بطريقة الحاتي المقادير بصله واحده مفرومة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسمر.

ملعقتين من بهارات الكفتة. خطوات التحضير أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء عميق.

نضيف بعد ذلك البصل المفروم واللحمة المفرومة.

ثم نقوم باضافة الملح والفلفل الأسود.

وجميع بهارات الكفتة

يتم تقليب المكونات جيدا مع اضافة كمية قليلة من البقدونس المفروم.

وعندما تتجانس هذه المكونات نضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

وأن نقوم بإخراجها بعد انتهاء هذه المدة.

ونبدأ بتشكيلها إذا كانت كور صغيرة أو اصابع

نبدأ بوضع هذه الكفتة على الشوايه أو الجريل.

نتركها لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم باخراجها ويجب أن نقوم بتحضير طبق التقديم التي يوجد بها كمية قليلة من البقدونس، نضع عليه الكفتة.

ويتم تقديمه مع الطحينة والسلطة الخضراء.

طريقة تحضير الكفتة المشوية داخل المنزل طريقة الكفته المشوية السريعه خطوات التحضير المكوّنات 250 جرام من الدهون.

1000 جرام من اللحمة المفرومه البقري.

ملعقتين من الثوم المفروم مهروس

ملعقه او ملعقتين من النعناع المهروس.

ملعقة من العسل..

ملعقة من عصير الطماطم.

ملعقتين من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الكزبرة المطحونة. طريقة التّحضير أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء عميق.

نضع فيه عصير الطماطم.

مع الفلفل الاسود والملح والكزبرة المطحونة.

النعناع المهروس والثوم المهروس والبصل واللحمة المفرومة.

نخلط جميع المكونات جيدا.

ويمكن أيضا أن نقوم اضافة هذا المزيج إلى الكبه لكي نحصل على عجينة لينة من اللحمة المفرومة

نبدأ بوضع هذه العجينة في أسياخ الخيزران.

ثم نضع هذا المزيج في صينية.

نبدأ بإدخالها الفرن انتظري يا عزيزتي لمدة 15 دقيقة مع تقليبه على الجانب الآخر

وقومي بوضع قطعة من الفحم داخل صينية الكفتة لكي تعطي رائحة الكفتة المشوية .

. يتم تقديمها وهي ساخنة مع العيش والطحينة والسلطات وبالهنا والشفا

انتظرونا في وصفات اخري جديدة عبر موقعنا المميز ثقفني. طريقة التّحضير

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