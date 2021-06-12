بالخلطة السرية حواوشى الطاسة السريع بدون فرن وسر التسوية الصح بدون ما ينشف منك

بالخلطة السرية حواوشى الطاسة السريع بدون فرن الحواوشي من الدنيا المأكولات السريعة، والبسيطة جدا والتي تتميز بخلطة سحرية، وسرية يقوم بتناوله من المطاعم المميزة وبالأخص إذا كانت الخلطة، التي تتواجد فيها تختلف تماما في الطعم الشهي، الذي نحصل عليه لذلك اليوم سوف نقوم بتحضير الحواوشي في الطاسة بدون استخدام الفرن لذلك يمكنك عزيزتي أن تقومي في تحضير الحواوشي اليوم بالطريقة التي سوف نتحدث عنها وهذه الطريقة، تكون مضمونة جدا لانها تم تحضيرها داخل المنزل بالخلطة السرية حواوشى الطاسة السريع بدون فرن بالخلطة السرية حواوشى الطاسة السريع بدون فرن المكونات:- 500 جرام من اللحمة المفرومة.

قطعة من الدهون

فلفل اخضر شرائح.

2 بصلة مفرومة.

ملعقة ونصف من الملح.

ثلاث ملاعق فلفل اسود.

ملعقة من الزبدة.

نصف كوب من الزيت.

توابل حواوشي.

عيش بلدي طريقة عمل الحواوشي وطريقة التحضير في طبق عميق نقوم بوضع اللحمة المفرومة مع الدهون المفرومة

نخلطهم جيدا ثم نقوم باضافة الملح والفلفل الأسود.

نبدأ بعجن هذه العجينة جيدا.

ثم نتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حنى تتماسك.

بعد ذلك نقوم بوضع البصل المفروم، والتوابل المخصص للحواوشي والفلفل الاخضر المفروم وباقي المكونات.

وتترك مرة ثانية لمدة عشر دقائق مع تغطيته.

بعد ذلك يمكننا أن نقوم بإضافة شرائح طماطم..

ثم نقوم بفتحه الخبز من جانب واحد.

ثم نقوم بوضع كمية من اللحمة المفرومة

ولكن يجب أن نقوم بتوزيعه بشكل جيد حتى تحصل على جميع الاتجاهات.

ثم نقوم في التخلص من حشو جميع الأرغفة التي تتواجد لديك

نبدأ بوضع طاسة على النار بها.

كمية بسيطة من الزيت.

ثم نقوم باضافة قطع من الزبدة.

نبدأ بوضع الحواوشي المحشي داخل الطاسة.

ونتركه لمدة دقيقتين.

ثم نقوم بتقليب إلى الجانب الآخر مع اضافه قطعة ثانيه من الزبدة حتى تعطيها نكهه المتميزة.

ونبدأ بإخراج الحواوشي ونضعه في أطباق التقديم ولكن يفضل أيضا أن نقوم بوضع كمية قليلة من المناديل الورقية.

يوجد كمية الزيت التي تتواجد في الحواوشي.

نبدأ بتقديمه مع سلطة الطحينةْ والسلطة الخضراء.

كما باستخدام الشواية للطعم المميز الذي نحصل عليه. طريقة عمل الحواوشي وطريقة التحضير الوسوم

بالخلطة السرية حواوشى الطاسة السريع بدون فرن الحواوشي من الدنيا المأكولات السريعة، والبسيطة جدا والتي تتميز بخلطة سحرية، وسرية يقوم بتناوله من المطاعم المميزة وبالأخص إذا كانت الخلطة، التي تتواجد فيها تختلف تماما في الطعم الشهي، الذي نحصل عليه لذلك اليوم سوف نقوم بتحضير الحواوشي في الطاسة بدون استخدام الفرن لذلك يمكنك عزيزتي أن تقومي في تحضير الحواوشي اليوم بالطريقة التي سوف نتحدث عنها وهذه الطريقة، تكون مضمونة جدا لانها تم تحضيرها داخل المنزل بالخلطة السرية حواوشى الطاسة السريع بدون فرن بالخلطة السرية حواوشى الطاسة السريع بدون فرن المكونات:- 500 جرام من اللحمة المفرومة.

قطعة من الدهون

فلفل اخضر شرائح.

2 بصلة مفرومة.

ملعقة ونصف من الملح.

ثلاث ملاعق فلفل اسود.

ملعقة من الزبدة.

نصف كوب من الزيت.

توابل حواوشي.

عيش بلدي طريقة عمل الحواوشي وطريقة التحضير في طبق عميق نقوم بوضع اللحمة المفرومة مع الدهون المفرومة

نخلطهم جيدا ثم نقوم باضافة الملح والفلفل الأسود.

نبدأ بعجن هذه العجينة جيدا.

ثم نتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حنى تتماسك.

بعد ذلك نقوم بوضع البصل المفروم، والتوابل المخصص للحواوشي والفلفل الاخضر المفروم وباقي المكونات.

وتترك مرة ثانية لمدة عشر دقائق مع تغطيته.

بعد ذلك يمكننا أن نقوم بإضافة شرائح طماطم..

ثم نقوم بفتحه الخبز من جانب واحد.

ثم نقوم بوضع كمية من اللحمة المفرومة

ولكن يجب أن نقوم بتوزيعه بشكل جيد حتى تحصل على جميع الاتجاهات.

ثم نقوم في التخلص من حشو جميع الأرغفة التي تتواجد لديك

نبدأ بوضع طاسة على النار بها.

كمية بسيطة من الزيت.

ثم نقوم باضافة قطع من الزبدة.

نبدأ بوضع الحواوشي المحشي داخل الطاسة.

ونتركه لمدة دقيقتين.

ثم نقوم بتقليب إلى الجانب الآخر مع اضافه قطعة ثانيه من الزبدة حتى تعطيها نكهه المتميزة.

ونبدأ بإخراج الحواوشي ونضعه في أطباق التقديم ولكن يفضل أيضا أن نقوم بوضع كمية قليلة من المناديل الورقية.

يوجد كمية الزيت التي تتواجد في الحواوشي.

نبدأ بتقديمه مع سلطة الطحينةْ والسلطة الخضراء.

كما باستخدام الشواية للطعم المميز الذي نحصل عليه. طريقة عمل الحواوشي وطريقة التحضير

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