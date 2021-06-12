طريقة عمل عجينة الميني بيتزا الشهية بأبسط الطرق في المنزل

الميني بيتزا من الأكلات الشهية اللذيذة التي يفضلها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، وهي مشتقة من البيتزا، ولهذا تبحث العديد من الأمهات عن طريقة عجينه الميني بيتزا لأنها من الأكلات المحببة لديهم، هذا بجانب أن البيتزا لها فوائد كثيرة لأنها تحتوي على كثير من المكونات الغذائية من خضار ولحوم وجبن فهي تعد من الأكلات المفيدة والمغذية للأطفال.

طريقة عمل عجينة الميني بيتزا

للحصول على عجينه الميني بيتزا ناجحة وهشة وطرية يحب اتباع بعض الخطوات، واستخدام المكونات التالية :

مكونات عجينة الميني بيتزا

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

ملعقة صغيرة ملح.

مقدار ربع كوب من زيت الذرة.

كوب من الماء الدافيء للعجن.

ملعقة كبيرة من الزيت.

بصلة متوسطة مفرومة.

عدد 6 أصابع من النقانق المعلبة ومفرومين جيداً.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ملعقتان كبيرتان كزبرة مفرومة.

ملعقة كبيرة اوريجانو.

نصف كوب من جبن الكاسات.

مقدار نصف كوب من الكاتشب.

كوب من جبن موزاريلا مبشور.

قومي بوضع الدقيق في وعاء الخلاط الكهربائي ومعه الخميرة والبيكنج بودر والسكر والحليب الجاف والملح والزيت، ثم يثبت مضرب العجين ويشغل العجان.

ثم بعد ذلك ننزل بالماء بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.

بعد الانتهاء من عملية العجن توضع العجينة في إناء مدهون بقليل من الزيت، وتغطى وتترك لتختمر و يتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة نقوم بوضعها على سطح مرشوش بالدقيق وتفرد العجينة جيداً بسمك من 1 : 4 سم.

باستخدام القطاعة المستديرة قطعي العجينة إلى دوائر.

ثم قومي بوضع دوائر العجين في صينية وتكون الدوائر متباعدة عن بعضها وتترك لترتاح لمدة عشر دقائق لتختمر مرة أخرى.

يسخن الزيت في مقلاه على نار متوسطة وبعد ذلك نضيف البصل المفروم ليشوح قليلاً، ثم يرفع من على النار.

بعد ذلك ننزل البقدونس المفروم والكزبرة والنقانق والطماطم والأوريجانو ومقدار جبن الكاسات ويترك الحشو جانباً.

ثم نقوم بوضع كمية من الكاتشب على وجه فطائر البيتزا و نوزع الحشو ونضع الموزاريلا ثم تدخل البيتزا الفرن وتخبز على درجة حرارة 180 درجة ثم تقدم بالهنا.

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