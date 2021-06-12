ضعي كريم البانثينول علي النشا أقوي خلطة لتبييض العانة والابطين والجسم بياض فورى

ضعي كريم البانثينول علي النشا أقوي خلطة لتبييض العانة والابطين التجاعيد هي من أكثر الأشياء التي تسبب ضرر نفسي لجميع الفتيات والنساء وبالأخص إذا كانت هذه الفتيات مقبلين على الزواج نجد وايضا وجود كلف في البشرة والبقع الداكنة، والسمراء مما يؤدي وجود بعض الأدوات التي يقومون باستخدامها إذا كانت كريم الاساس لكي يداري هذه البقع السمراء، لذلك يجب أيضا أن نقوم باستخدام بعض المواد الطبيعية لك أو نتخلص من هذا الاسمرار وتجاعيد والكلف التي يظهر في البشرة، وكل هذا قد يأتي من استخدام النشا والكريم البانثينول وهو من أفضل الماسكات الطبيعية التي تساعد على نعومة البشرة والتخلص من علامات تقدم السن التي تتواجد فيها.

المكونات:-

ملعقتين من النشا.

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

ملعقتين من كريم البانثينول.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من عصير الليمون.

القليل من الحليب البودر.

النشا قد تعمل على تعزيز الكولاجين الطبيعي في البشرة.

النشا و كريم البانثينول يقوم بالتخلص من علامات الشيخوخة وتقدم السن التي يتواجد فيها.

يعمل ايضا كريم البانثينول على نعومة البشرة لاحتوائه على بعض الفيتامينات.

النشا يقضي على علامات التمدد التي تتواجد في الجسم او البشرة.

كريم البانثينول والنشا يقضي ايضا على الهالات السوداء.

واثار اشعة الشمس الفوق بنفسجية

أولا يجب أن تقومي بوضع الكاكاو مع الحليب، وكريم البانثينول والشاي والقهوة.

اخلطيهم جيدا ثم قومي بتطبيق هذا المزيج على البشرة والتي يوجد بها.

عليك بالانتظار يا عزيزتي لمدة نصف ساعة.

و سوف تقوم بغسل بشرتك جيدا وسوف تجدي أن الخطوط البيضاء الدقيقة التي تتواجد في البشر اختفت تماما

إضافة إلى وجود العلامات الخاصة بالتمدد

واتركيه حتى يجف ثم اغسلي بشرتك جيدا.

يساعد هذا القناع على التخلص من علامات الشيخوخة ويمنع أيضًا ظهور الخطوط الدقيقة أو العلامات التعبيرية على الوجه.

كرري عزيزتي هذا الماسك لتجنب ظهور البقع الداكنة التي تتواجد في البشرة، او الاسمرار الناتج من أشعة الشمس الفوق بنفسجية.