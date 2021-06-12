الكريم الكوري بالنشا والقهوة أقوي كريم لتبييض وشد البشرة وازاله التجاعيد والحبوب نهائيا

الكريم الكوري بالنشا والقهوة أقوي كريم لتبييض وشد البشرة النشا والقهوة اكثر الاشياء المفيدة جدا للبشره فهو يعمل ايضا على التخلص من التجاعيد التى تتواجد فى البشرة، بالإضافة إلى الاصفرار التي يتواجد تحت العين فهو قناع متميز يساهم في التخلص من البقع الداكنة أو الاسمرار وجميع الاشياء الضارة، لذلك سوف نتعرف اليوم بعض الوصفات التي نستخدمها من النشا والقهوه لنقاء البشرة، ونعومتها ونضارتها لأن هذا الماسك دائما يتواجد داخل منزلنا فلا يكلفه الكثير مثل بعض الماسكات الكيمياوية الاخرى. الكريم الكوري بالنشا والقهوة أقوي كريم لتبييض وشد البشرة الكريم الكوري بالنشا والقهوة أقوي كريم لتبييض وشد البشرة القهوة والشاي لنضارة البشرة: المكونات :- ثلاث ملاعق من البن المطحون

ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقتين من النشا. الطريقة:- ضع البن المطحون مع زيت جوز الهند

ثم قومي باضافة النشا وزيت اللوز.

اخلطي هذه المكونات جيدا.

وبعد ذلك قومي بتطبيق هذا الماسك على بشرتك.

ثم انتظري لمدة عشر دقائق.

ثم قومي بالغسيل بشرتك.

استخدمي مرطب قوي بعد هذا الماسك.

سوف تساعد على نضارة البشرة ونعومتها. القهوة والنشا للتخلص من توهج البشرة: القهوة والنشا للتخلص من توهج البشرة: المكونات :- خمس ملاعق من النشا.

ثلاث ملاعق من القهوة.

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من كريم البانثينول المرطب. الطريقة :- النشا نقوم بوضعه مع زيت الزيتون، و كريم البانثينول والقهوة المطحونة.

والقهوة المطحونة. ثم نبدأ بتطبيقه على البشرة المتوهجة.

انتظر يا عزيزتي لمدة خمس دقائق

ثم قومي بالغسيل.

ثم كرري هذا الماسك أكثر من مرة لكي تتخلصي من التهاب البشرة واحمرارها الناتج من اشعة الشمس الفوق بنفسجية أو استخدام بعض المواد الكيميائية التي تتواجد في الكريمات الجاهزة. شد البشرة من ماسك النشا وعصير الليمون والفازلين والقهوة: شد البشرة من ماسك النشا وعصير الليمون والفازلين والقهوة: المكونات :- ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من النشا

ملعقتين من الفازلين.

ملعقة من القهوة المطحونة. الطريقة :- اولا امزجي جميع المكونات من النشا وعصير الليمون والقهوة الداكنة والفازلين وزيت السمسم

ثم قومي بوضع هذا المزيج على بشرتك

انتظر ياعزيزتي لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بغسل البشرة جيدا وسوف تجدين نتائج ملحوظة وسوف تجدي تغير من بشرتك الوسوم

الكريم الكوري بالنشا والقهوة أقوي كريم لتبييض وشد البشرة النشا والقهوة اكثر الاشياء المفيدة جدا للبشره فهو يعمل ايضا على التخلص من التجاعيد التى تتواجد فى البشرة، بالإضافة إلى الاصفرار التي يتواجد تحت العين فهو قناع متميز يساهم في التخلص من البقع الداكنة أو الاسمرار وجميع الاشياء الضارة، لذلك سوف نتعرف اليوم بعض الوصفات التي نستخدمها من النشا والقهوه لنقاء البشرة، ونعومتها ونضارتها لأن هذا الماسك دائما يتواجد داخل منزلنا فلا يكلفه الكثير مثل بعض الماسكات الكيمياوية الاخرى. الكريم الكوري بالنشا والقهوة أقوي كريم لتبييض وشد البشرة الكريم الكوري بالنشا والقهوة أقوي كريم لتبييض وشد البشرة القهوة والشاي لنضارة البشرة: المكونات :- ثلاث ملاعق من البن المطحون

ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقتين من النشا. الطريقة:- ضع البن المطحون مع زيت جوز الهند

ثم قومي باضافة النشا وزيت اللوز.

اخلطي هذه المكونات جيدا.

وبعد ذلك قومي بتطبيق هذا الماسك على بشرتك.

ثم انتظري لمدة عشر دقائق.

ثم قومي بالغسيل بشرتك.

استخدمي مرطب قوي بعد هذا الماسك.

سوف تساعد على نضارة البشرة ونعومتها. القهوة والنشا للتخلص من توهج البشرة: القهوة والنشا للتخلص من توهج البشرة: المكونات :- خمس ملاعق من النشا.

ثلاث ملاعق من القهوة.

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من كريم البانثينول المرطب. الطريقة :- النشا نقوم بوضعه مع زيت الزيتون، و كريم البانثينول والقهوة المطحونة.

والقهوة المطحونة. ثم نبدأ بتطبيقه على البشرة المتوهجة.

انتظر يا عزيزتي لمدة خمس دقائق

ثم قومي بالغسيل.

ثم كرري هذا الماسك أكثر من مرة لكي تتخلصي من التهاب البشرة واحمرارها الناتج من اشعة الشمس الفوق بنفسجية أو استخدام بعض المواد الكيميائية التي تتواجد في الكريمات الجاهزة. شد البشرة من ماسك النشا وعصير الليمون والفازلين والقهوة: شد البشرة من ماسك النشا وعصير الليمون والفازلين والقهوة: المكونات :- ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من النشا

ملعقتين من الفازلين.

ملعقة من القهوة المطحونة. الطريقة :- اولا امزجي جميع المكونات من النشا وعصير الليمون والقهوة الداكنة والفازلين وزيت السمسم

ثم قومي بوضع هذا المزيج على بشرتك

انتظر ياعزيزتي لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بغسل البشرة جيدا وسوف تجدين نتائج ملحوظة وسوف تجدي تغير من بشرتك

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