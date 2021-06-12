مكون داخل مطبخك ضعيه علي الكفته هتطلع معاكى زى الجاهزة من غير تكش منك نهائي

مكون داخل مطبخك ضعيه علي الكفته هتطلع معاكى زى الجاهزة يحب الكثير من الناس كفتة الأرز، وقد اعتدنا تناولها بعدة طرق، وأشهرها وضعها في الصلصات وتناولها مع الأرز وأنواع أخرى من الطعام، في الآونة الأخيرة، انتشر إلى موقع التواصل الاجتماعي ولأن صلصة ميشيل من الأطباق التي تقدم في مختلف الأعياد المصرية، لهذا السبب نقدم لكل فتاة تجربة تحضير طعام طازج، وكل امرأة تريد أن يتذوق طعامها بأفضل طريقة، كيف تصنع الكفتة المحمرة . مكون داخل مطبخك ضعيه علي الكفته هتطلع معاكى زى الجاهزة مقادير الكفته نصف كيلو من اللحم المفروم

ربع كيلو من الأرز المصري

كوبان من عصير الطماطم

حبتان متوسطتان من البصل

القليل من الكمون

يستخدم الكثير من الزيت في قلي الكفتة

استخدام البقدونس الطازجة

ثلاث فصوص من الثوم بعد ما تم فرمه جيداً

كمية من الفلفل والملح

2 بطاطا حلوة تم تقطيعها إلى مكعبات (هذه اختيارية) طريقة تحضير الكفته المصرية اغسل الأرز، ثم صفيه وطحنه جيدًا (يمكنك تقصير هذه الخطوة بشرائها جاهزة من الجزار).

إذا كنت تثق في اللحوم والأرز والبقدونس والبصل، قم بتقطيعها وتقطيعها إلى لحم مفروم في نفس الوقت)، يمكنك إعطاء العجين النعومة المرغوبة.

البصل والبقدونس ويضاف إلى الأرز ويقلب ثم يضاف اللحم المفروم .

قلّبي المزيج يدويًا حتى يتماسك، ثم ضعيه في الكبة على مراحل لتليين المزيج إلى أقصى حد.

امسحي يديك بالزيت ثم اقسمي الكفتة على حسب السماكة والطول المرغوبين. أو استخدمها لصنع كرات صغيرة (يعشقها الأطفال)

على حسب السماكة والطول المرغوبين. أو استخدمها لصنع كرات صغيرة (يعشقها الأطفال) اغمسها في كمية كبيرة من الزيت ثم قم بإزالتها وتصفيتها. عمل الصلصة: نضع السمن والثوم في وعاء الكفتة المراد طهيها.

ثم نضيف عصير الطماطم وكوب من الماء حتى يغلي ويستقر على نار هادئة، ثم نضع البطاطس والكفتة معًا.

والكفتة معًا. يتم تركهم لمدة 30 دقيقة أو حوالي 40 دقيقة حتى يتم سكبهم بالكامل وفلوتهم، ثم اضبط مقدار الصلصة، وإذا كان محكم الإغلاق، أضف الماء. الوسوم

مكون داخل مطبخك ضعيه علي الكفته هتطلع معاكى زى الجاهزة يحب الكثير من الناس كفتة الأرز، وقد اعتدنا تناولها بعدة طرق، وأشهرها وضعها في الصلصات وتناولها مع الأرز وأنواع أخرى من الطعام، في الآونة الأخيرة، انتشر إلى موقع التواصل الاجتماعي ولأن صلصة ميشيل من الأطباق التي تقدم في مختلف الأعياد المصرية، لهذا السبب نقدم لكل فتاة تجربة تحضير طعام طازج، وكل امرأة تريد أن يتذوق طعامها بأفضل طريقة، كيف تصنع الكفتة المحمرة . مكون داخل مطبخك ضعيه علي الكفته هتطلع معاكى زى الجاهزة مقادير الكفته نصف كيلو من اللحم المفروم

ربع كيلو من الأرز المصري

كوبان من عصير الطماطم

حبتان متوسطتان من البصل

القليل من الكمون

يستخدم الكثير من الزيت في قلي الكفتة

استخدام البقدونس الطازجة

ثلاث فصوص من الثوم بعد ما تم فرمه جيداً

كمية من الفلفل والملح

2 بطاطا حلوة تم تقطيعها إلى مكعبات (هذه اختيارية) طريقة تحضير الكفته المصرية اغسل الأرز، ثم صفيه وطحنه جيدًا (يمكنك تقصير هذه الخطوة بشرائها جاهزة من الجزار).

إذا كنت تثق في اللحوم والأرز والبقدونس والبصل، قم بتقطيعها وتقطيعها إلى لحم مفروم في نفس الوقت)، يمكنك إعطاء العجين النعومة المرغوبة.

البصل والبقدونس ويضاف إلى الأرز ويقلب ثم يضاف اللحم المفروم .

قلّبي المزيج يدويًا حتى يتماسك، ثم ضعيه في الكبة على مراحل لتليين المزيج إلى أقصى حد.

امسحي يديك بالزيت ثم اقسمي الكفتة على حسب السماكة والطول المرغوبين. أو استخدمها لصنع كرات صغيرة (يعشقها الأطفال)

على حسب السماكة والطول المرغوبين. أو استخدمها لصنع كرات صغيرة (يعشقها الأطفال) اغمسها في كمية كبيرة من الزيت ثم قم بإزالتها وتصفيتها. عمل الصلصة: نضع السمن والثوم في وعاء الكفتة المراد طهيها.

ثم نضيف عصير الطماطم وكوب من الماء حتى يغلي ويستقر على نار هادئة، ثم نضع البطاطس والكفتة معًا.

والكفتة معًا. يتم تركهم لمدة 30 دقيقة أو حوالي 40 دقيقة حتى يتم سكبهم بالكامل وفلوتهم، ثم اضبط مقدار الصلصة، وإذا كان محكم الإغلاق، أضف الماء.

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