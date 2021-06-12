“لأصحاب الريجيم” طريقة عمل كباب دجاج تكا دايت بطريقة صحية وبطعم مثالي

طريقة عمل كباب دجاج تكا دايت، نقدم لكم من خلال موقعنا “ثقفني” طريقة عمل كباب دجاج تكا دايت، وذلك في حالة إذا كنت تقوم بأتباع حمية غذائية للحصول علي وزن مثالي وتقليل للسعرات الحرارية، والتي تجعلك مُقيد بالعديد من الوجبات القاسية في النظام الغذائي، ويتم منعك عن الكثير من الوجبات، واليوم نوضح لك طريقة عمل كباب دجاج تكا بطريقة تضمن لك عدم زيادة في الوزن، وفي نفس الوقت تتمتع بوجبة مميزة وصحية، فتعتبر وجبة كباب دجاج التكا واحدة من أهم الوجبات الصحية التي تتمتع بالعديد من العناصر الغذائية المتنوعة التي يحتاجها الجسم، ليستفيد منها في بناء الأنسجة الخاصة به، ويجب الحصول عليها بشكل يومي، ولذلك تابعونا لمعرفة طريقة الاستمتاع بوجبة خفيفة ولذيذة لأصحاب الريجيم.

طريقة عمل كباب دجاج تكا دايت

هناك مجموعة من المكونات الواجب تجهيزها للحصول علي وجبة كباب دجاج تكا دايت بطريقة لذيذة وشهية وصحية لنظامك الغذائي، وهي كالآتي.

300 جرام صدور دجاج.

كوب لبن زبادي.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ربع معلقة صغيرة من الكمون.

ملح.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع معلقة صغيرة من الكزبرة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

خطوات تحضير كباب دجاج تكا دايت بطريقة صحية

تعتبر وجبة كباب دجاج تكا من الوجبات التي يتم تجهيزها باستخدام طريقة الشواء، التي تضمن لك الحصول علي وجبة خفيفة علي المعدة وسريعة في عملية الهضم، وذات جودة عالية، وتكون بها نسبة الدهون قليلة، إلي جانب الاستمتاع بطعم لذيذ لا مثيل له، من خلال إتباع الخطوات التالية بدقه.