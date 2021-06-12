اعملي عجينة البيتزا الإيطالية الهشة في البيت بكل سهولة مثل الجاهزة

البيتزا الإيطالية تعتبر من أكثر أنواع البيتزا الشهيرة في مطابخ دول العالم، خاصة المطبخ الإيطالي، لأنها تتميز بمذاقها الهش والرائع ورائحتها المميزة، التي تجعل جميع الأشخاص يحبون تناولها، ولكن بعض النساء لا يعرفون طريقة تحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية الهشة. طريقة عجينة البيتزا الإيطالية الهشة طريقة عجينة البيتزا الإيطالية الهشة مكونات العجينة: نصف لتر من الماء الدافئ.

10 جرام من مسحوق الخميرة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

أربع أكواب صغيرة من الطحين. مكونات حشوة بيتزا مارجريتا 150 جرام من صلصة البيتزا الجاهزة.

2 كأس كبير من شرائح الجبنة الموزاريلا.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

كأس كبير من أوراق الريحان. طريقة التحضير قومي بتشغيل الفرن لمدة خمس دقائق قبل استخدامه حتى يسخن. انخلي مقدار الطحين جيدا في وعاء مناسب للخلط. امزجي الخميرة ومقدار الماء جيدا، ثم ضفيهم إلى الطحين. ضعي الملح وباقي المكونات فوق الطحين، ثم امزجي الخليط جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة. احضري وعاء محكم الغلق به رشة من الزيت، ثم ضعي العجينة به، ثم اتركيها جانبا حتى تتخمر. قومي بتقطيع العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم، ثم ضعيها بصينية، ثم ضعي عليها غطاء، ثم اتركيها حتى تتخمر. افردي العجينة على منضدة نظيفة عليها القليل من الدقيق. ضعي عجينة البيتزا في صينية البيتزا، ثم وزعي عليها الصلصة بشكل متساوي. وزعي أوراق الريحان فوق الصلصة، ثم وزعي شرائح الجبنة. ضعي البيتزا في الفرن الذي تم تسخينه من قبل، ثم اتركيها على نار متوسطة لمدة عشر دقائق، حتى تنضج تماما، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل صلصة البيتزا طريقة التحضيرطريقة عمل صلصة البيتزا المكونات: 150 جرام من عصير الطماطم

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الصلصة الجاهزة.

ربع ملعقة كبيرة من الريحان المجفف.

رشة من الملح.

40 جرام من زيت الزيتون. طريقة التحضير ضعي مقدار الزيت في وعاء حراري، ثم ضيفي إليه الثوم. اسكبي عصير الطماطم فوق الثوم بعد أن يذبل، ثم ضيفي إليه باقي المكونات. اتركي الخليط على نار هادئة لمدة نصف ساعة حتى يتسبك الخليط. طريقة التحضير الوسوم

البيتزا الإيطالية تعتبر من أكثر أنواع البيتزا الشهيرة في مطابخ دول العالم، خاصة المطبخ الإيطالي، لأنها تتميز بمذاقها الهش والرائع ورائحتها المميزة، التي تجعل جميع الأشخاص يحبون تناولها، ولكن بعض النساء لا يعرفون طريقة تحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية الهشة. طريقة عجينة البيتزا الإيطالية الهشة طريقة عجينة البيتزا الإيطالية الهشة مكونات العجينة: نصف لتر من الماء الدافئ.

10 جرام من مسحوق الخميرة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

أربع أكواب صغيرة من الطحين. مكونات حشوة بيتزا مارجريتا 150 جرام من صلصة البيتزا الجاهزة.

2 كأس كبير من شرائح الجبنة الموزاريلا.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

كأس كبير من أوراق الريحان. طريقة التحضير قومي بتشغيل الفرن لمدة خمس دقائق قبل استخدامه حتى يسخن. انخلي مقدار الطحين جيدا في وعاء مناسب للخلط. امزجي الخميرة ومقدار الماء جيدا، ثم ضفيهم إلى الطحين. ضعي الملح وباقي المكونات فوق الطحين، ثم امزجي الخليط جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة. احضري وعاء محكم الغلق به رشة من الزيت، ثم ضعي العجينة به، ثم اتركيها جانبا حتى تتخمر. قومي بتقطيع العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم، ثم ضعيها بصينية، ثم ضعي عليها غطاء، ثم اتركيها حتى تتخمر. افردي العجينة على منضدة نظيفة عليها القليل من الدقيق. ضعي عجينة البيتزا في صينية البيتزا، ثم وزعي عليها الصلصة بشكل متساوي. وزعي أوراق الريحان فوق الصلصة، ثم وزعي شرائح الجبنة. ضعي البيتزا في الفرن الذي تم تسخينه من قبل، ثم اتركيها على نار متوسطة لمدة عشر دقائق، حتى تنضج تماما، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل صلصة البيتزا طريقة التحضيرطريقة عمل صلصة البيتزا المكونات: 150 جرام من عصير الطماطم

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الصلصة الجاهزة.

ربع ملعقة كبيرة من الريحان المجفف.

رشة من الملح.

40 جرام من زيت الزيتون. طريقة التحضير ضعي مقدار الزيت في وعاء حراري، ثم ضيفي إليه الثوم. اسكبي عصير الطماطم فوق الثوم بعد أن يذبل، ثم ضيفي إليه باقي المكونات. اتركي الخليط على نار هادئة لمدة نصف ساعة حتى يتسبك الخليط. طريقة التحضير

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