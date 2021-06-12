صبغ الشعر أشقر رمادي في المنزل بأحدث الألوان العصرية

صبغ الشعر أشقر رمادي في المنزل، مع اقتراب الأعياد والمناسبات الخاصة تبحث الكثير من السيدات عن أحدث صيحات موضة الشعر من حيث القصات وألوان الشعر المواكبة لأحداث العصر، حتى تحصل على تغير جديد بعيداً عن الطرق التقليدية، حيث يعد صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي من أكثر ألوان الشعر رواجًا في هذه الفترة، بحيث يعطى الفتاة تميزًا وإطلالة جديدة وناعمة، تعرفي معنا على الطريقة من خلال السطور القادمة.

صبغ الشعر أشقر رمادي

بوجه عام يجب عليك الاكتفاء بتفتيح لون شعرك درجة أو اثنان عن لون شعرك الطبيعي، حتى لا تضطري إلى دمج بودرة سحب اللون مع الأكسجين ويعود ذلك بالضرر على شعرك مع مرور الوقت، فيمكن للفتاة صبغ الشعر باللون المفضل في المنزل مع إتباع بعض التعليمات المدونة على العبوة، حتى يتم صبغ الشعر بكل عناية في المنزل، بدلاً من الذهاب لصالون التجميل ، وإليكِ طريقة صبغ الشعر أشقر رمادي في المنزل.

2 عبوة صبغة باللون الأشقر الطبيعي.

عبوة من صبغة باللون الأشقر الرمادي.

إناء بلاستيكي.

فرشاة الصبغة.

قفازات بلاستيك.

كاب الاستحمام.

فازلين.

ثوب قديم.

مشط – بنس شعر.

في الإناء البلاستيكي، اخلطي عبوات الصبغة سويًا حتى تمتزج جيدًا.

قبل أن تطبقي الصبغة قومي بدهن الفازلين الطبي على جبهتك ورقبتك وخلف الأذنين حتى لا تتحس من الصبغة.

عليك إرتداء ثوب قديم أثناء تطبيق الصبغة.

قومي بتمشيط الشعر جيدًا قبل تطبيق الصبغة، وذلك باستخدام فرشاة فك تشابك الشعر.

قسمي شعرك إلى أربعة أجزاء مع مراعاة تثبيت كل جزء بربطات الشعر.

قومي بتوزيع الصبغة بدءاً من الخلف وصولا إلى الأطراف مع مراعاة عدم لمس جذور الشعر حتى لا تتهيج وتصاب بالالتهابات.

اتركي المزيج على شعرك لمدة 45 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالبلسم والشامبو، ثم يجفف الشعر.

المكونات:الطريقة: