افضل طرق لعمل ماسكات فى المنزل وخطوات تنضيف البشرة

افضل ماسكات فى المنزل، اكثر مايشغل كل فتاة هو الحصول على بشرة خالية من اى شؤائب او اى عيوب واماكن غامقة، والحصول على رموش اكثر اطالة يمكن استخدام زيت الخروع تمشيط الرموش كل ليلة.

خطوات تنضيف البشرة، حلم كل عروسة ان تصبح يوم العرس ذات بشرة اكثر نضارة، وتزداد عمليات البحث حول افضل الماسكات وتنظيف البشرة التى يمكن معها الحصول على افضل النتائج لتصبح ملكة فى اجمل يوم مميز لديها نقدم ذللك عبر موقعنا ثقفنى.

طرق عمل ماسكات البشرة الطبيعية

تحرص كل فتاة بالذهاب الى صالون التجميل للحصول على بشرة نظيفة وازالة خلايا الجلد الميت، وحصول على بشرة افتح واكثر نضارة مقابل ذلك يتم دفع الكثير من المبالغ المالية اليوم نقدم لكم افضل الوصفات التى يمكن تحضيرها بالمنزل والحصول على نفس نتيجة.

سكرب الشفايف يمكن استخدام السكر البنى وفى حالة عدم توافرة يمكن استخدام السكر االعادى ونضيف الية زيت زيتون واستخدام فرشاة اسنان مخصصة للمسكات.

لتفتيح الاماكن الغامقة، يمكن استخدام الترمس المطحون +زبادى ويضع على البشرة لمدة ربع ساعة.

يمكن ايضا استخدام الطمى المغربى ونضيف الية زبادى.

استخدام زيت الورد مع زيت جونسون لتفتيح المناطق الحساسة.

خطوات تنضيف البشرة بالمنزل

ترغب كل سيدة وكل عروسة يوم زفافها، بالوصول الى افضل نتائج مع تنضيف البشرة بالمنزل مثل العيادات المتخصصة سنوضح لكم الخطوات.

يجب فتح المسامات اولا. تنضيف المسامات. تقشير البشرة وازالة الجلد الميت. ماسكات تفتيح. ماسكات ترطيب.

اول خطوة فتح المسامات، يمكن عن طريق حمام بخار فى حالة عدم وجود جهاز بخار، يمكن احضار حلة ونضع بها ماء ونضع شرائح ليمون، اعشاب مثل النعناع ونضع منشفة تغطى الشعر ونقؤب الوجة من بخار الماء المتصاعد لمدة 5 دقائق، ثم نمسح الوجة من البخار وندلك البشرة برفق.

يجب تنظيف المسامات، يمكن من خلال الفرشاة الدوارة الخاصة بالبشرة، او لوفة مخصصة للبشرة وندلك برفق بحركات دائرية، ثم يغسل بماء دافئ.

تقشير البشرة، يمكن استخدام ماسكات تقشير جاهزة او الطبيعية مثل السكر وزيت الزيتون وتدلك البشرة

ماسكات تفتيح، زبادى+ نشا ويغسل بعد20 دقيقة، ماسك اخر قهوة(بن)+ عسل وزيت زيتون، ويجب غلق المسام بقطعة من الثلج.

ترطيب البشرة، ماء ورد افضل تونر للبشرة او كريم مرطب.

افضل الماسكات الطبيعية وتنظيف البشرة، عبر موقعنا