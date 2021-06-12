طريقة عمل رقائق اللحمة المفرومة في الفرن بخطوات بسيطة وبدون تكلفة

رقائق اللحمة المفرومة ، من الأكلات الرئيسية على الموائد المصرية، وهى وجبة مفضلة لديهم ويتم تناولها بكثرة، ومكونها الرئيسي وهو اللحم وهو غذاء أساسي لصحة الجسم، ويمكن تقديمها كنوع من أنواع المقبلات السهلة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة، وهى وجبة تمتلك العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الأنسان، وتحتوي على الكثير من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة على مدار اليوم، وهى وجبة خفيفة ولا تسبب أي مشاكل بالمعدة، بل على العكس هي سريعة الهضم وخفيفة للغاية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل رقائق اللحمة المفرومة بخطوات بسيطة ومكونات موجودة في كل منزل وبدون تكلفة.

مكونات رقائق اللحمة المفرومة

سوف نتعر ف على بعض المكونات البسيطة لعمل الرقائق بكل سهولة وهى كما يلي:-

كيلو من رقائق الجافة الجاهزة. نصف كيلو من اللحمة المفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. طبق صغير من الفلفل الرومي المفروم. ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة. ربع كوب من الزيت. 2 كوب من الشوربة. ملعقة كبيرة من الصلصة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير رقائق اللحمة المفرومة في الفرن بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر طاسة كبيرة ونضع به البصل ونقوم بتشويحه جيدًا حتى يذبل، ثم نضع اللحمة والفلفل الأخضر والتوابل والبهارات ونقلبهم جيدًا مع بعض.

ثم نرفع الطاسة من على النار ونضع جانباً حتى نكمل باقية الوجبة.

نحضر طبق كبير ونضع به الشربة وملعقة كبيرة من الصلصة ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بوضع الرقائق في الشربة لمدة ثواني ثم نخرجها.

نقوم بإحضار صينية واسعة ونقوم بدهنها بقليل من الزيت، ثم نضع بها 5 رقائق وندهنهم بقليل من الزيت.

ثم نضع خلطة اللحمة في المنتصف، ونقوم بوضع خمس ورقات أخرى على الوجه ثم ندهن الوجه بقليل من الزيت.

نقوم بتقطيع صينية الرقائق على شكل مثلثات، ثم نضع عليها كوب من الشربة، وندهنها بقليل من الصلصة حتى تعطي لها شكل جميل.

ثم نشعل الفرن على درجة حرارة عالية ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً.

نخرجها من الفرن بعد نصف ساعة ثم نقدمها ساخنة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة

سوف نتعرف على طريقة عمل الجلاش المحشى وهى كالتالي:-

نحضر نصف كيلو من الجلاش الجاهز، ثم نقوم بتقطيع على شكل شرائح طويلة الجحم. نحضر طاسة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت ونركها حتى تسخن، ثم نقوم بتشويح البصل والفلفل الأخضر. ثم نضيف ربع كيلو من اللحمة المفرومة ونقلبهم مع بعض جيدًا. نضيف اليهم البهارات والتوابل ونتركهم على النار حتى تنضج اللحمة. نقوم بفرد قطع الجلاش ونضع ملعقة كبيرة من الخليط في المنتصف ولفها على شكل أصابع. ثم نحضر صينية ونرص بها أصابع الجلاش، وندهن الوجه بقليل من الزيت. نشعل الفرن وندخل صينية الجلاش ونتركها حتى تنضج وتتحمر جيدًا. ثم نخرجها من الفرن بعد عشرين دقيقة ونقدمها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل عجينة الرقائق في المنزل

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل عجينة الرقائق بكل سهولة وهى كما يلي:-