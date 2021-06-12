اسهل طريقة عمل ايس كريم فى المنزل بنكهات مختلفة

طريقة عمل ايس كريم، ايس كريم من المثلجات التى يتم تحضيرها من الفواكة المثلجة، مع اضافة مكونات ليعطى قوام ومذاق مميز وشهى فى فصل الصيف، ويطلق علية البعض جيلاتى

ايس كريم بنكهات مختلفة، الايس كريم يمكن التنوع فى تحضيرة باكثر من طريقة واكثر من طعم مثل الفانليا والكاكاو، والكثير من الفواكة، كما يمكن تحضيرة بمجرد خفق وهرس الفواكة مع اضافة قليل من السكر والحليب فقط، كما يمكن تحضيرة باضافة مكونات اكثر للحصول على نفس طريقة ايس كريم المحلات.

طريقة عمل ايس كريم مثل المحلات

فى فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة نرغب دائما فى تناول حلويات والمثلجات الطبيعية، لا يوجد افضل ن الايس الكريم المفضل والمححب عند الاطفال والكبار يمكن تحضيرة بالمنزل بالفواكة الطبيعة والحليب المفيد لاطفالنا بنفس طعم ومذاق المحلات، سنقدم المقادير والخطوات التحضير.

مقادير ايس كريم

لتر حليب(لبن). ٣ معالق كبيرة من نشا. ٣/٤ كوب عسل جلوكوز (او كوب كامل حسب الرغبة). ٢٥٠ جرام (٢كوب) بودرة كريم شانتيه غير مُحلى. ٥٠ جرام(نص كوب) حليب بودرة. ٥٠٠ ملل (٢ كوب) ماء مُثلج او حليب مُثلج. إختياري نص ملعقة صغيرة من (نكهة ايس كريم او نص ملعقة صغيرة زيت /زبدة جوز الهند صالحة للأكل ).

نحضر وعاء ونضعة على النار ونضع ونقلب النشا مع الحليبحتى يصبح القوام اثقل يصبح قوامه وسط .

نغطي الوش ب استريتش ونتركة يبرد تماماً.

في بولة كبيرة نضرب بالمضرب الكهربائي الماء المُثلج او حليب مثلج مع الحليب البودرة و بودرة الكريم شانتية ونخفق جيدا حتى يختلط المكونات وتتجانس.

ثم نضيف نكهة الايس كريم او زيت جوز الهند ونكمل خفق حتى يصبح القوام اثقل واكثر كثافة.

نضيف خليط الحليب والنشا وعسل الجلوكوز ونضرب تاني بالمضرب حتى يصبح القوام انعم ويبقى متوسط التقل.

نقسم الكمية حسب الرغبة ونضيف النكهات المفضلة زي الفواكه او التوت او الشوكولاتة.

يمكن التنوع بنكهات زبادي بالتوت، ومانجو، وفانيليا، وشوكولاتة، فراولة، موز.

الطريقة تحضير ايس كريم بنكهات مختلفة

ايس كريم بنكهات مختلفة، عبر موقعنا ثقفنى