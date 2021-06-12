طريقة عمل شاورما الفراخ السوري بأفضل المكونات وأقل التكاليف

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري، تبحث العديد من السيدات عن وصفات جديدة مثل الطعام الجاهز، من ناحية تحافظ على صحتها وصحة أولادها من مخاطر الطعام الجاهز الذي يحتوي على نسبة عالية من الزيوت والدهون، ومن ناحية أخرى تحافظ على الوزن من الزيادة وتتمتع بطعام صحي ونظيف، وحديثنا اليوم عن طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في المنزل بأفضل الطرق، تعد تحضر بطريقة سهلة، ويمكن تحضيرها بالفراخ أو اللحم، ففي الحالتين يعشقها الكبار والصغار، ولكن يفضلون تناولها جاهزة من محلات الشاورما، فاليوم سوف نذكر لحضراتكم طريقة عمل شاورما الفراخ السوري.

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري

تلك الوجبة السريعة والخفيفة على المعدة، يقبل على شرائها عدة أشخاص، نظراً لمذاقها الشهي، فهي تقدم ساخنة بجانب المخللات والبطاطس المحمرة والثومية.

نصف كيلو من صدور الفراخ مقطع شرائح رفيعة.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

زيت.

رشة زنجبيل بودرة.

مقدار رشة من الزعتر..

علبة زبادي.

خضار الشاورما •

بصل مقطع جوانح.

فلفل رومي مقطع قطع صغيرة.

طماطم شرائح.

يحضر إناء عميق قومي بوضع قطع الفراخ المقطعة شرائح رفيعة، وقومي بتتبيله بالتوابل التي ذكرناها في السابق.

اتركيها في الثلاجة ليلة كاملة، أو على الأقل تتبل لمدة 3 ساعات.

عند التسوية قومي بتسخين مقلاة وقومي بوضع الزيت وعندما يسخن الزيت ضعي الشاورما ولا تكثري من التقليب حتى لا تجف الفراخ، واتركيها حتى تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك قومي بوضع الخضروات (البصل، الفلفل، الطماطم) مع التقليب حتى تذبل، وقومي برفعها من على النار.

قومي بتقديم الشاورما في العيش أو الرقاق الطري ويتم لفهم وتسويتهم على طاسة ساخنة أو على الجريل الساخن، وقدميه لأولادك بالهنا والشفا.

يُمكنك عمل الثومية والمخللات والبطاطس وتقديمها بجانب شاورما الفراخ.

المكونات:طريقة التحضير: