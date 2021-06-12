أصبح الكثير من ربات البيوت في الوطن العربي كله، يفضلن إعداد الحلويات والوصفات التي يحبها عائلتها بنفسها في البيت، وبما أن الحلويات من الأطباق التي يطلبوها الجميع باستمرار، تحرص كل أم على عمل الحلويات المقربة لقلوب الجميع، وتأتي في المقدمة البسبوسة، حيث تعتبر البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الرملي الطري جداً، وتواجه الأمهات دائما مشكلة فشل البسبوسة في البيت ولم تكن بنفس طعم ولا قوام الجاهزة من المحلات، لذلك نقدم لكم متابعينا الكرام في كل مكان طريقة عمل البسبوسة الطرية الرملية مثل المحلات وأحلى بكثير وتحدي. مكونات البسبوسة الطرية: نصف كيلو دقيق سامولينا “سميد.

نصف كوب لبن.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كوب زبدة أو سمنة سايحة. مكونات القطر: 2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

فانيليا.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير: في البداية نحضر القطر من خلال إحضار قدر ونضع فيه الماء مع السكر ونرفع القدر على النار ليغلي ويذوب السكر، نصيف للمكونات الفانيليا وعصير الليمون ويترك المزيج يعلي لمدة عشرة دقائق ليعقد.

نحضر وعاء ونضه فيه السميد وجوز الهند والبيكنج بودر ونقلبهما معاً.

نضيف مقدار الزبدة أو السمن السايحة ومن الأفضل أن تكون دافئة، وتفرك المكونات جيداً حتى يتشرب السميد السمن.

نقوم بتدفئة اللبن مع السكر ونقلب، ثم نضيف المزيج للسميد ونعجن جيداً حتى تتكون عجينة متجانسة رملية.

نحضر صينية مقاس متوسطة وتدهن بملعقة طحينة، وننزل فيها بخليط البسبوسة بالتساوي، ونرص فيه فول سوداني أو لوز.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة لتنضج البسبوسة تماماً وتأخذ اللون الذهبي المميز.

نخرج البسبوسة من الفرن وتسقى على الفور بالشربات الدافئ، ونقوم بتغطيتها وتترك لمدة عشرة دقائق ونقطعها وتقدم بالهنا والشفا. مكونات البسبوسة الطرية:مكونات القطر:طريقة التحضير: الوسوم

أصبح الكثير من ربات البيوت في الوطن العربي كله، يفضلن إعداد الحلويات والوصفات التي يحبها عائلتها بنفسها في البيت، وبما أن الحلويات من الأطباق التي يطلبوها الجميع باستمرار، تحرص كل أم على عمل الحلويات المقربة لقلوب الجميع، وتأتي في المقدمة البسبوسة، حيث تعتبر البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الرملي الطري جداً، وتواجه الأمهات دائما مشكلة فشل البسبوسة في البيت ولم تكن بنفس طعم ولا قوام الجاهزة من المحلات، لذلك نقدم لكم متابعينا الكرام في كل مكان طريقة عمل البسبوسة الطرية الرملية مثل المحلات وأحلى بكثير وتحدي. مكونات البسبوسة الطرية: نصف كيلو دقيق سامولينا “سميد.

نصف كوب لبن.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كوب زبدة أو سمنة سايحة. مكونات القطر: 2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

فانيليا.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير: في البداية نحضر القطر من خلال إحضار قدر ونضع فيه الماء مع السكر ونرفع القدر على النار ليغلي ويذوب السكر، نصيف للمكونات الفانيليا وعصير الليمون ويترك المزيج يعلي لمدة عشرة دقائق ليعقد.

نحضر وعاء ونضه فيه السميد وجوز الهند والبيكنج بودر ونقلبهما معاً.

نضيف مقدار الزبدة أو السمن السايحة ومن الأفضل أن تكون دافئة، وتفرك المكونات جيداً حتى يتشرب السميد السمن.

نقوم بتدفئة اللبن مع السكر ونقلب، ثم نضيف المزيج للسميد ونعجن جيداً حتى تتكون عجينة متجانسة رملية.

نحضر صينية مقاس متوسطة وتدهن بملعقة طحينة، وننزل فيها بخليط البسبوسة بالتساوي، ونرص فيه فول سوداني أو لوز.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة لتنضج البسبوسة تماماً وتأخذ اللون الذهبي المميز.

نخرج البسبوسة من الفرن وتسقى على الفور بالشربات الدافئ، ونقوم بتغطيتها وتترك لمدة عشرة دقائق ونقطعها وتقدم بالهنا والشفا. مكونات البسبوسة الطرية:مكونات القطر:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة الطرية الرملية مثل المحلات وأحلى بكثير وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.