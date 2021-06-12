طريقة عمل روج الشفايف الرائع بألوانه المختلفة بمكونات طبيعية في المنزل

روج الشفايف ، من أكثر أنواع المساحيق استخدامنا عند جميع السيدات، فهو عطي للفم جمال غير عادي ويظهر جمال الشفاه ويجعلها جاذبة، فهو يتكون من بعض المكونات الطبيعية التي توجد في كل البيت، وطريقة صنعه لا تتطلب منا وقت ولا مجهود، ويتم تحضيره بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج، فبعض المساحيق تحمل العديد من الأمراض، وتسبب تشققات الفم على مد الاستخدام، فلذلك قومنا بعمل روج طبيعي من المنزل لنحافظ على جمال الشفايف من التشققات والالتهابات الجلد التي تظهر بشكل مزعج وتسبب الاحراج لكثير من النساء، يعمل الروج على حماية الشفاه وترطيبها وجعله ناعم وبدون قشور جلدية، وسوف نتعرف كن خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل روج الشفايف السحري الرائع بألوانه المختلفة وبمكونات طبيعية في المنزل.

مكونات روج الشفايف

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل روج بألوان مختلفة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين. 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من الشكولاتة السائلة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير روج الشفايف الرائع بألوانه المختلفة وهى كما يلي:-

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن.

ثم نحضر طبق صغير ونضع ملعقة الفازلين وملعقة الشكولاتة داخل الفرن ونتركها حتى تذوب تمامًا.

نخرج الطبق من الفرن، ثم نحضر علبة صغير الحجم ونضع بها الخليط، ثم نضع زيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض حتى تمزج المكونات جيدًا.

نقوم بوضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك، بعد ذلك نقوم باستخدامها.

ة عمل روج بالفازلين وسكاكر

سوف نتعرف على طريقة تحضير روج السكاكر بخطوات سهلة وهى كما يلي:-

نحضر قطعة من السكاكر ونقوم بتكسيره إلي قطع صغيرة الحجم.د ثم نضعها في طبق صغير ونضع عليها ملعق كبيرة من الفازلين ونقلبهم مع بعض. ثم ندخلهم الفرن حتى يذوب الخيط جيدًا ويصبح سائل. نحرج الطبق من الفرن ثم نضع الخليط في علبة صغير ونحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل روج بألوان الشمع

توجد بعض الخطوات البسيطة عمل الروج بكل سهولة وهى كما يلي:-