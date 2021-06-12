طريقة عمل مثلثات الجلاش بحشو الكريمة باللذيذة خطوة بخطوة

الجلاش هو عبارة عن رقائق من العجينة التي يتم استخدامها في الكثير من الوصفات المختلفة، حيث يمكن استخدام عجينة الجلاش في أصناف الحلويات أو في أصناف المقبلات المختلفة، ولكن من أكثر الوصفات التي تستخدم فيها الأمهات عجينة الجلاش الحلويات، حيث يمكن عمل أنواع عديدة من الحلويات بعجينة الجلاش وبحشوات مختلفة، فيمكن حشوها بالمهلبية والمكسرات والكريمة والقشطة وغيرها، وتحرص الأمهات على معرفة وصفة جديدة وبشكل مختلف ومبتكر لإعداد حلوى الجلاش، ولذلك نوافيكم الآن في هذا المقال طريقة عمل مثلثات الجلاش بحشو الكريمة اللذيذة خطوة بخطوة فتابعونا من موقعنا المتميز ثقفني، وهنا طريقة عمل البسبوسة الطرية الرملية مثل المحلات. المكونات: نصف لفة من عجينة الجلاش.

سمنة.

كوب ونصف قطر. مكونات الكريمة: 2 كوب لبن سائل.

بيضة.

ربع كوب دقيق.

فانيليا.

ملعقة قشطة.

ربع كوب سكر. طريقة التحضير: نحضر حلة صغيرة ونضعها على النار ونسكب فيها مقدار كوب من اللبن ونهدي النار عليه.

في وعاء الخلاط نضع كوب اللبن الأخر مع باقي مكونات الكريمة ونخفقهما جيداً لتتجانس المكونات.

نضع الخليط فوق اللبن على النار ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط غليظ قليلاً.

يرفع الخليط من على النار ونضيف له ملعقة القشطة ونقلب، ونغطيها بكيس نايلون وتترك الكريمة تبرد.

توضع الكريمة في كيس حلواني بعد أن تبرد تماماً.

نحضر عجينة الجلاش، ونفردها كما هي وندهن الورقة الأولى بالسمن، والطبقة الثانية وهكذا لتنتهي كمية الورق.

تقسم العجينة لمربعات وفي كل مربع نضع الكريمة، ونطوي العجينة بالطرف المقابل حتى يصبح شكلها مثلثات.

نرص المثلثات في صينية وندهن الوجه بالسمن، وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة لينضج الجلاش ويأخذ اللون الذهبي.

تخرج مثلثات الجلاش من الفرن وتسقى بالشربات البارد وتترك لتبرد ونقدمها بعد ذلك. المكونات:مكونات الكريمة:طريقة التحضير: الوسوم

الجلاش هو عبارة عن رقائق من العجينة التي يتم استخدامها في الكثير من الوصفات المختلفة، حيث يمكن استخدام عجينة الجلاش في أصناف الحلويات أو في أصناف المقبلات المختلفة، ولكن من أكثر الوصفات التي تستخدم فيها الأمهات عجينة الجلاش الحلويات، حيث يمكن عمل أنواع عديدة من الحلويات بعجينة الجلاش وبحشوات مختلفة، فيمكن حشوها بالمهلبية والمكسرات والكريمة والقشطة وغيرها، وتحرص الأمهات على معرفة وصفة جديدة وبشكل مختلف ومبتكر لإعداد حلوى الجلاش، ولذلك نوافيكم الآن في هذا المقال طريقة عمل مثلثات الجلاش بحشو الكريمة اللذيذة خطوة بخطوة فتابعونا من موقعنا المتميز ثقفني، وهنا طريقة عمل البسبوسة الطرية الرملية مثل المحلات. المكونات: نصف لفة من عجينة الجلاش.

سمنة.

كوب ونصف قطر. مكونات الكريمة: 2 كوب لبن سائل.

بيضة.

ربع كوب دقيق.

فانيليا.

ملعقة قشطة.

ربع كوب سكر. طريقة التحضير: نحضر حلة صغيرة ونضعها على النار ونسكب فيها مقدار كوب من اللبن ونهدي النار عليه.

في وعاء الخلاط نضع كوب اللبن الأخر مع باقي مكونات الكريمة ونخفقهما جيداً لتتجانس المكونات.

نضع الخليط فوق اللبن على النار ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط غليظ قليلاً.

يرفع الخليط من على النار ونضيف له ملعقة القشطة ونقلب، ونغطيها بكيس نايلون وتترك الكريمة تبرد.

توضع الكريمة في كيس حلواني بعد أن تبرد تماماً.

نحضر عجينة الجلاش، ونفردها كما هي وندهن الورقة الأولى بالسمن، والطبقة الثانية وهكذا لتنتهي كمية الورق.

تقسم العجينة لمربعات وفي كل مربع نضع الكريمة، ونطوي العجينة بالطرف المقابل حتى يصبح شكلها مثلثات.

نرص المثلثات في صينية وندهن الوجه بالسمن، وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة لينضج الجلاش ويأخذ اللون الذهبي.

تخرج مثلثات الجلاش من الفرن وتسقى بالشربات البارد وتترك لتبرد ونقدمها بعد ذلك. المكونات:مكونات الكريمة:طريقة التحضير:

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