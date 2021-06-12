طريقة عمل كيكة الشكولاتة: في الطاسة بدون فرن في 10 دقائق2021

طريقة عمل كيكة الشكولاتة ، تعتبر طريقة جديدة ومضمونة وسهلة للغاية، وسوف نحضرها بدون فرن بخطوات اقل ووقت اسرع وطعم مميز ورائع وجذاب للغاية، ويحب تناولها الصغار والكبار، وتحتوي علي قوام هش ولذيذ، وتحتوي ايضا علي سعرات حرارية عليه جداً، وعناصر مفيدة للغاية، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كيكة الشكولاتة في الطاسة بدون فرن وبطريقة جديدة 2021.

مكونات طريقة عمل كيكة الشكولاتة في الطاسة بدون فرن

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الكيكة بدون تكلفة وهي كما يلي:-

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر الابيض.

معلقتين من الزيت.

كوب لأربع من الحليب.

عدد 2 بيضه.

كوب من الدقيق الابيض.

معلقة من الفانيليا.

معلقة من البيكينج باودر.

رشة ملح.

ثلاث معالق من الكاكاو.

معلقة من النسكافية.

كوب من الشكولاتة الجاهزة لتزين.

طريقة التحضير

نقدم لكم ابسط طريقة واسهل طريقة لتحضير الكيكة في المنزل بطريقة مضمونة وبسيطة جدا وهي كما ياتي:-

نحضر طاسة كبيرة ونضعها علي النار ونضع بداخلها الزبدة والزيت حتي تذوب الزبدة جيدا ثم نطفي النار. ثم نضع نصف كوب السكر ونقلب المكونات جيدا حتي تتجانس ثم نضيف الحليب ثم نقلب ايضا بشكل مستمر. ثم نضيف البيض مع التقليب الجيد والمستمر حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض. ونضيف الدقيق والبيكينج باودر والفانيليا ورشة الملح والكاكاو والنسكافية ثم نقلبهم جيداً. حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض بشكل جيدا حتي يصبح لدينا قوام ثقيل ومتجانس بشكل كبير. ونشغل النار علي الطاسة ويجب ان تكون نار هادية ونتركها لمدة ساعة الاربع وننتظر حتي تنضج تماما. ونزينها بالشكولاتة ونتركها تبرد وتقدم بألف هنا وشفا لأسرتك.

سر نجاح كيكة الشكولاتة في الطاسة في دقائق

سوف نتعرف علي بعض اسرار نجاح الكيكة في اسرع وقت ممكن وهي كالاتي:-