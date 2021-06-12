طريقة عمل البقسماط المقرمش بالسمسم أو (القرشله) لإفطار سريع مع فنجان الشاي بأكثر من نكها

طريقة عمل البقسماط المقرمش (القرشله) بالسمسم لإفطار سريع مع فنجان الشاي أو الحليب أو الجبن كما يعد البقسماط من أهم المخبوزات الخفيفة التي يمكن تتناوله في المساء بجانب البطيخ والجبن الفيتا فضلا عن ذلك يوجد استخدامات عديدة للبقسماط وهي تغليف الدجاج لعمل البانية أو تغليف اللحمة مما يعطيه القرمشة والاحمرار الذهبي الجميل سواء قلية في الزيت أو تحميره في الفرن وممكن إضافته داخل خلطة اللحم والدجاج كي تعطي قوام متماسك وطعم لذيذ بجانب البهارات المشكلة والملح والفلفل من الممكن لربه المنزل شراء البقسماط من المخبز أو صناعته في المنزل اليكى سيدتي أهم الخطوات السهلة السريعة لصناعة البقسماط المقرمش في المنزل. طريقة عمل البقسماط ومكوناته طريقة عمل البقسماط ومكوناته المكونات:- نصف كيلو دقيق ابيض منخول.

مقدار نصف كوب زيت.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار 2 ملعقة من السكر.

حوالي 1 كوب من الماء الدافئ.

سمسم.

مقدار من حبة البركة.

رشه صغيرة من الملح.

شمر. أهم الخطوات اللازمة للتحضير يلزم تحضير بوله وضعي فيها كل من الدقيق والسكر والخميرة الفورية قلبي المكونات جيدا. ضيفي السمسم حسب الرغبة أو حبة البركة أو الشمر ثم نعود للتقليب جيدا مرة أخري. ثم نعود لنضيف نصف كوب زيت وهذا هام جدا وليس سمن لأن الزيت يعطي المكونات قرمشة. نبدأ في فرك العجين بالزيت جيدا حتى يختلط الدقيق والزيت جيدا. ثم نضيف نصف كوب مياه دافئة ونعود لعملية التقليب والعجن مرة أخري جيدا لمدة عشر دقائق. اخرج العجين من البولة وضعيه على الرخام وأفردي العجين على شكل مستطيل. تقطع ونتركها حتى ترتاح لمدة 30 دقيقة. نأتي بصينية خبز وندهنها بقليل من الزيت و نحضر طبق فيه سمسم بجانبها. أبدائي بتقطيع العجين بالعرض على شكل البقسماط سوف يعطي 15 قطعة ثم قطعي كل قطعة الى قطعتين. ثم أبدئي في عملية الفرد من كل قطعة على شكل البقسماط أي شكل طولي. لفي قطعة العجين الطولية على شكل رول. ثم نضع العجين بعد لفه في السمسم وبعد ذلك في الصينية المدهونة. كريري نفسي الطريق إلي أن تنتهي من باقي العجينة. ثم يترك العجين في الصينية بعد لفه ليختمر وقت اخر لمدة ساعة ثم نضع صنية البقسماط في الفرن على درجة حرارة هادئة في الرف الأوسط من الفرن بعد تسخينه. أهم الخطوات اللازمة للتحضير قدمنا لكم زوار موقع ثقفني طريقة عمل البقسماط المقرمش وكما ذكرنا في السابق أنه من أسهل الأطعمة الخفيفة على المعدة والتي يمكن تناولها صباحا أو مساءا بجوار الشاي غير ذلك يعدمن الوجبات الأساسية التي يعتمد عليها كوجبة إفطار. الوسوم

طريقة عمل البقسماط المقرمش (القرشله) بالسمسم لإفطار سريع مع فنجان الشاي أو الحليب أو الجبن كما يعد البقسماط من أهم المخبوزات الخفيفة التي يمكن تتناوله في المساء بجانب البطيخ والجبن الفيتا فضلا عن ذلك يوجد استخدامات عديدة للبقسماط وهي تغليف الدجاج لعمل البانية أو تغليف اللحمة مما يعطيه القرمشة والاحمرار الذهبي الجميل سواء قلية في الزيت أو تحميره في الفرن وممكن إضافته داخل خلطة اللحم والدجاج كي تعطي قوام متماسك وطعم لذيذ بجانب البهارات المشكلة والملح والفلفل من الممكن لربه المنزل شراء البقسماط من المخبز أو صناعته في المنزل اليكى سيدتي أهم الخطوات السهلة السريعة لصناعة البقسماط المقرمش في المنزل. طريقة عمل البقسماط ومكوناته طريقة عمل البقسماط ومكوناته المكونات:- نصف كيلو دقيق ابيض منخول.

مقدار نصف كوب زيت.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار 2 ملعقة من السكر.

حوالي 1 كوب من الماء الدافئ.

سمسم.

مقدار من حبة البركة.

رشه صغيرة من الملح.

شمر. أهم الخطوات اللازمة للتحضير يلزم تحضير بوله وضعي فيها كل من الدقيق والسكر والخميرة الفورية قلبي المكونات جيدا. ضيفي السمسم حسب الرغبة أو حبة البركة أو الشمر ثم نعود للتقليب جيدا مرة أخري. ثم نعود لنضيف نصف كوب زيت وهذا هام جدا وليس سمن لأن الزيت يعطي المكونات قرمشة. نبدأ في فرك العجين بالزيت جيدا حتى يختلط الدقيق والزيت جيدا. ثم نضيف نصف كوب مياه دافئة ونعود لعملية التقليب والعجن مرة أخري جيدا لمدة عشر دقائق. اخرج العجين من البولة وضعيه على الرخام وأفردي العجين على شكل مستطيل. تقطع ونتركها حتى ترتاح لمدة 30 دقيقة. نأتي بصينية خبز وندهنها بقليل من الزيت و نحضر طبق فيه سمسم بجانبها. أبدائي بتقطيع العجين بالعرض على شكل البقسماط سوف يعطي 15 قطعة ثم قطعي كل قطعة الى قطعتين. ثم أبدئي في عملية الفرد من كل قطعة على شكل البقسماط أي شكل طولي. لفي قطعة العجين الطولية على شكل رول. ثم نضع العجين بعد لفه في السمسم وبعد ذلك في الصينية المدهونة. كريري نفسي الطريق إلي أن تنتهي من باقي العجينة. ثم يترك العجين في الصينية بعد لفه ليختمر وقت اخر لمدة ساعة ثم نضع صنية البقسماط في الفرن على درجة حرارة هادئة في الرف الأوسط من الفرن بعد تسخينه. أهم الخطوات اللازمة للتحضير قدمنا لكم زوار موقع ثقفني طريقة عمل البقسماط المقرمش وكما ذكرنا في السابق أنه من أسهل الأطعمة الخفيفة على المعدة والتي يمكن تناولها صباحا أو مساءا بجوار الشاي غير ذلك يعدمن الوجبات الأساسية التي يعتمد عليها كوجبة إفطار.

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