العيش الفينو الاقتصادي من نصف كيلو دقيق هتعملي كمية كبيرة زي الأفران وبدون لبن

عمل العيش الفينو الاقتصادي زي الأفران وبدون لبن وكمية كبيرة وموفرة، العيش الفينو من المخبوزات الضرورية اليومية لعمل السندوتشات للأطفال وهو من المخبوزات التي يحبها الأطفال والكبار لما له من ليونة وطعم مميز يختلف عن باقي أنواع المخبوزات وبطريقة سهلة وبسيطة سوف نعرض لكم طريقة عمل العيش الفينو في البيت بكل سهولة دون الحاجة إلى شرائه من المخابز والأفران بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة وسهلة هتعملي أكبر كمية. طريقة عمل العيش الفينو الاقتصادي طريقة عمل العيش الفينو الاقتصادي سوف نقدم لكم مقادير متوفرة من أجل عمل عيش فينو اقتصادي وذو مذاق رائع يعشقه أطفالك. المكونات نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بالمخبوزات.

ملعقتين من لبن البودرة.

علبة من الزبادي الطبيعي.

مكعب من الخميرة بيرة أو كيس من الخميرة الفورية.

ملعقتين من مسحوق البيكنج بودر.

فنجان من زيت الذرة النباتي.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

لتحمير الوجه نستخدم : صفار بيضة والقليل من اللبن. طريقة التحضير نقوم بوضع مكعب الخميرة في ربع كوب ماء دافئ مع السكر ونتركها ليحدث التخمر. بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق واللبن البودرة والزبادي والملح والزيت والبيكنج بودر ونخلط المكونات جيدا. ثم نقوم بوضع الخميرة بعد عملية التخمر على المكونات السابقة ونقوم بعملية العجن للمكونات باليد لمدة لا تقل عن 10 دقائق. حاليا نبدأ بتجميع العجين ونضع على الوعاء غطاء من النايلون ونتركه لمدة ساعة حتى تحدث عملية التخمر للعجين. بعد الساعة نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات ثم تترك لمدة نصف ساعة وتغطى. ثم نقوم بفرد كل كرة من كرات العجين على شكل دوائر بسمك 1 سم. نلف كل دائرة عملناها على شكل أسطواني ونغلق أطرافها باليدين. نضع العيش في صينية ونغلفها بورق الزبدة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يزداد حجمها. ثم ندهن وجه رغيف الفينو بصفار البيض المخلوط بالقليل من اللبن. نجهز الفرن على درجة حرارة عالية ولتكن 200 درجة ونضع صينية الخبز فيها. نتابع العيش وهو في الفرن نلاحظ أن العيش الفينو أصبح وجهه يعطى لونا ذهبيا. نخرج العيش من الفرن ونضعه جانبا حتى يبرد ثم نقوم بعمل السندوتشات اللازمة ويقدم وبالهنا والشفا. طريقة عمل العيش الفينو باللبن والزبدة المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل العيش الفينو باللبن والزبدة إن اللبن والزبدة لهما فوائد كبيرة للجسم إذا تم إضافتهما إلى خبز الفينو ولكن يمكن الاستغناء عنهم كما في الوصفة السابقة. المكونات 3 أكواب من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

نصف كوب من الزبدة.

لبن طبيعي للعجن.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بيضة واحدة. طريقة التحضير نقوم بخلط الخميرة مع الدقيق والسكر والملح ونخلط المكونات جيدا. ثم نضيف الزبدة الذائبة والحليب والبيضة ونحرك الخليط جيدا لنحصل على عجينة متماسكة ونتركها جانبا لتحدث عملية التخمر. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع ونتركها جانبا لكى تتخمر. ثم نضع الخبز في الصينية ونضعها في فرن على درجة 180 درجة حتى يتم النضج. المكوناتطريقة التحضير الوسوم

عمل العيش الفينو الاقتصادي زي الأفران وبدون لبن وكمية كبيرة وموفرة، العيش الفينو من المخبوزات الضرورية اليومية لعمل السندوتشات للأطفال وهو من المخبوزات التي يحبها الأطفال والكبار لما له من ليونة وطعم مميز يختلف عن باقي أنواع المخبوزات وبطريقة سهلة وبسيطة سوف نعرض لكم طريقة عمل العيش الفينو في البيت بكل سهولة دون الحاجة إلى شرائه من المخابز والأفران بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة وسهلة هتعملي أكبر كمية. طريقة عمل العيش الفينو الاقتصادي طريقة عمل العيش الفينو الاقتصادي سوف نقدم لكم مقادير متوفرة من أجل عمل عيش فينو اقتصادي وذو مذاق رائع يعشقه أطفالك. المكونات نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بالمخبوزات.

ملعقتين من لبن البودرة.

علبة من الزبادي الطبيعي.

مكعب من الخميرة بيرة أو كيس من الخميرة الفورية.

ملعقتين من مسحوق البيكنج بودر.

فنجان من زيت الذرة النباتي.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

لتحمير الوجه نستخدم : صفار بيضة والقليل من اللبن. طريقة التحضير نقوم بوضع مكعب الخميرة في ربع كوب ماء دافئ مع السكر ونتركها ليحدث التخمر. بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق واللبن البودرة والزبادي والملح والزيت والبيكنج بودر ونخلط المكونات جيدا. ثم نقوم بوضع الخميرة بعد عملية التخمر على المكونات السابقة ونقوم بعملية العجن للمكونات باليد لمدة لا تقل عن 10 دقائق. حاليا نبدأ بتجميع العجين ونضع على الوعاء غطاء من النايلون ونتركه لمدة ساعة حتى تحدث عملية التخمر للعجين. بعد الساعة نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات ثم تترك لمدة نصف ساعة وتغطى. ثم نقوم بفرد كل كرة من كرات العجين على شكل دوائر بسمك 1 سم. نلف كل دائرة عملناها على شكل أسطواني ونغلق أطرافها باليدين. نضع العيش في صينية ونغلفها بورق الزبدة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يزداد حجمها. ثم ندهن وجه رغيف الفينو بصفار البيض المخلوط بالقليل من اللبن. نجهز الفرن على درجة حرارة عالية ولتكن 200 درجة ونضع صينية الخبز فيها. نتابع العيش وهو في الفرن نلاحظ أن العيش الفينو أصبح وجهه يعطى لونا ذهبيا. نخرج العيش من الفرن ونضعه جانبا حتى يبرد ثم نقوم بعمل السندوتشات اللازمة ويقدم وبالهنا والشفا. طريقة عمل العيش الفينو باللبن والزبدة المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل العيش الفينو باللبن والزبدة إن اللبن والزبدة لهما فوائد كبيرة للجسم إذا تم إضافتهما إلى خبز الفينو ولكن يمكن الاستغناء عنهم كما في الوصفة السابقة. المكونات 3 أكواب من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

نصف كوب من الزبدة.

لبن طبيعي للعجن.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بيضة واحدة. طريقة التحضير نقوم بخلط الخميرة مع الدقيق والسكر والملح ونخلط المكونات جيدا. ثم نضيف الزبدة الذائبة والحليب والبيضة ونحرك الخليط جيدا لنحصل على عجينة متماسكة ونتركها جانبا لتحدث عملية التخمر. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع ونتركها جانبا لكى تتخمر. ثم نضع الخبز في الصينية ونضعها في فرن على درجة 180 درجة حتى يتم النضج. المكوناتطريقة التحضير

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