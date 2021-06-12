طريقة عمل البسلة باللحمة الضاني بخطوات مختلفة وجديدة

طريقة عمل البسلة هي عبارة عن حبوب دائرية صغيرة توجد في قرون طولية الشكل وهي من الخضروات الخضراء التي تحتوي على فوائد عديدة منها، تقي الجسم من الأزمات القلبية بها نسبة عالية بمضادات الأكسدة والألياف التي تقي الجسم من الأسهال والبروتينات وتسهل عملية هضم الطعام، تحتوي على الفيتامين E، C ، B، K والمعادن وتحتوي على مضادات الألتهابات، التي تساعد على خفض ألتهاب المفاصل، الكربوهيدريت.

طريقة عمل البسلة باللحمة الضاني

تقي الجسم من الأمراض السرطانية وخاصاً سرطان المعدة، تساعد على الحماية من مرض الزهايمر، وتحثوي على الأوميجا 3، الزنك، تحتوي سعرات منخفضة لمن يتبع حمية غذائية، تحتوي على البروتين، تحتوي على حمض الفوليك المفيد للحامل التي تحافظ على عدم أصابة الجنين بالتشوهات، ويقلل من عدم الأصابه بتسمم الحمل، تحتوي على نسبة عالية من الحديد.

طريقة عمل البسلة

المكونات

نص كيلو بسلة.

كيلو لحمة ضاني.

كيلو طماطم معصورة.

ملعقة كبيرة دهن.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة سكر.

ثلاث ملاعق كبيرة معجون صلصلة.

ربع كيلو جزر.

بصلة متوسطة الحجم للشوربة.

بصلة متوسطة الحجم للبسلة.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ورق لوري. مكعبان

مرقة لحمة.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ربع ملعقه صغيرة جوزة الطيب.

ملح حسب الرغبه.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

طريقة تحضير

البسلة نقشر البسلة ونغسلها جيدا.

نقشر الجرز ونغسله ونقطعه مكعبات صغيرة.

نضع حلة متوسطة على النار.

نضيف الدهن والزيت.

نضيف البصلة المفرومة.

نقلبها حتي يصفر من لونها.

نضيف البسلة والجزر نشوحهم على النار قليلا.

نضيف الفلفل الأسود، بهارات اللحمة.

نضيف ورق اللوري، مكعب اللحمة.

نتركهم على النار لمده دقيقه.

نضيف عصير الطماطم.، ومعجون الطماطم. السكر.

نضيف كوب من مرقة اللحمة.

نتركها على النار حتي النضج.

نضع قطع اللحمة بعد النضج في البسلة وتقلب.

طريقة التحضير