طريقة عمل كيكة الشكولاتة بصوص الشكولاتة بطعم رائع ومذاق مختلف

تعد كيكة الشكولاتة من الحلويات الشهية المعروفة والتي يعشقها الكثير من الأطفال الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بكل سهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، ايضاً نقدمها بطريقة الكيكة الإسفنجية الشهية، مع تقديم طريقة تحضير بسيطة لصوص الشكولاتة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكيكة بالشكولاتة في المنزل. مقادير عمل كيكة بالشكولاتة مقادير عمل كيكة بالشكولاتة تحتوي كيكة الشكولاتة على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوب ونصف من الدقيق المنخول.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

كوب إلا ربع من السكر.

رشة من الملح.

كوب ونصف من الحليب.

ثلاث حبات من البيض.

كوب إلا ربع من مسحوق الكاكاو.

نصف كوب من الزبدة الدائبة.

أربع ملاعق صغيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل صوص الشكولاتة طريقة عمل صوص الشكولاتة نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو واللبن ونخفقهم جيدا باستخدام مضرب البيض مع إضافة كوب من السكر وكوب من الحليب المغلي ونخفقهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل كيكة الشكولاتة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع الزبدة والسكر ونخلطهم جيدا، ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونخلط جيدا حتى نحصل على خليط كريمي. بعد ذلك نقوم بخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر مع إضافة المكونات بشكل تدريجي إلى الحليب والبيض حتى نحصل على خليط متجانس. نحضر صينية وندهنها بالزبدة مع رشها بالدقيق ثم نصب الخليط بالصينية ونسكب الصوص عليها. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة. بعد مرور الوقت نخرج الصينية من الفرن ونقدمها بجانب كوب الشاي وبالهنا والشفا. الوسوم

تعد كيكة الشكولاتة من الحلويات الشهية المعروفة والتي يعشقها الكثير من الأطفال الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بكل سهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، ايضاً نقدمها بطريقة الكيكة الإسفنجية الشهية، مع تقديم طريقة تحضير بسيطة لصوص الشكولاتة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكيكة بالشكولاتة في المنزل. مقادير عمل كيكة بالشكولاتة مقادير عمل كيكة بالشكولاتة تحتوي كيكة الشكولاتة على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوب ونصف من الدقيق المنخول.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

كوب إلا ربع من السكر.

رشة من الملح.

كوب ونصف من الحليب.

ثلاث حبات من البيض.

كوب إلا ربع من مسحوق الكاكاو.

نصف كوب من الزبدة الدائبة.

أربع ملاعق صغيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل صوص الشكولاتة طريقة عمل صوص الشكولاتة نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو واللبن ونخفقهم جيدا باستخدام مضرب البيض مع إضافة كوب من السكر وكوب من الحليب المغلي ونخفقهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل كيكة الشكولاتة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع الزبدة والسكر ونخلطهم جيدا، ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونخلط جيدا حتى نحصل على خليط كريمي. بعد ذلك نقوم بخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر مع إضافة المكونات بشكل تدريجي إلى الحليب والبيض حتى نحصل على خليط متجانس. نحضر صينية وندهنها بالزبدة مع رشها بالدقيق ثم نصب الخليط بالصينية ونسكب الصوص عليها. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة. بعد مرور الوقت نخرج الصينية من الفرن ونقدمها بجانب كوب الشاي وبالهنا والشفا.

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