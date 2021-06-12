طريقة عمل شامبو طبيعي باستخدام الصابون السحري لحل مشاكل الشعر

نستطيع عمل شامبو طبيعي باستخدام صابون الغار، الذي يعد الحل السحري لجميع مشاكل الشعر، صابون الغار من أقدم أنواع الصابون المعروفة في العالم، وهو عبارة عن خليط من زيت الزيتون وزيت الغار، لذلك فهو خالي من المواد الكيميائية الضارة بالشعر، ويمكننا إستبدال الصابون العادي بصابون الغار المصنع من مواد طبيعية، تعمل على علاج الشعرمن المشاكل التى يعاني منها، بالإضافة إلى الأضرار التي تنتج عن التعرض للغبار وظروف الطقس، يتميز صابون الغار بلون أصفر قاتم مع إحتفاظ لب الصابون باللون الأخضر الأصلي، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل شامبو طبيعي باستخدام صابون الغار السحري. مكونات عمل شامبو طبيعي للشعر مكونات عمل شامبو طبيعي للشعر سوف نقدم مكونات عمل الشامبو باستخدام صابون الغار، وهى كالتالي:- ربع كوب من صابون الغار المطحون.

نصف كوب من عسل النحل.

ربع كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا. خطوات العمل خطوات العمل سنقدم لكم خطوات عمل شامبو طبيعي باستخدام صابون الغار بخطوات سهلة وهى كما يلي:- نقطع صابونة الغار إلى قطع صغيرة باستخدام سكين سبق تسخينه على النار، حتى يسهل تقطيع الصابون. ثم نطحن الصابون في المطحنة حتى نحصل على مسحوق ناعم. نضع ربع كوب من صابون الغار المطحون في وعاء، ثم نضيف نصف كوب من عسل النحل مع التقليب. ثم نضيف ربع كوب من الماء وملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا. نخلط المكونات باستخدام الخلاط الكهربائي حتى تمتزج تماماً، ثم نصفي الخليط بالمصفاة. نعبأ الشامبو في عبوة بلاستيكية، ويتم وضعه على الشعر لمدة عشر دقائق قبل الغسل بالماء. فوائد صابون الغار للشعر صابون الغار يتكون من خليط من الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر، ويتم استخدامه كبديل عن الشامبو العادي الذي يسبب ضرر للشعر، ويتميز بفوائد كثيرة ومتنوعة منها ما يلي:- يقتل الفطريات والبكتيريا ويساعد على تعقيم فروة الرأس.

الوقاية من ظهور القشرة عند إستعماله بشكل منتظم.

تقليل تساقط الشعر وتغذية جذور وبصيلات الشعر.

يمنح الشعر اللمعان والحيوية ويرطب فروة الرأس.

تأخير ظهور الشيب وإطالة الشعر ومنع تقصفه.

زيادة كثافة الشعر وتنعيمه بدرجة كبيرة. الوسوم

نستطيع عمل شامبو طبيعي باستخدام صابون الغار، الذي يعد الحل السحري لجميع مشاكل الشعر، صابون الغار من أقدم أنواع الصابون المعروفة في العالم، وهو عبارة عن خليط من زيت الزيتون وزيت الغار، لذلك فهو خالي من المواد الكيميائية الضارة بالشعر، ويمكننا إستبدال الصابون العادي بصابون الغار المصنع من مواد طبيعية، تعمل على علاج الشعرمن المشاكل التى يعاني منها، بالإضافة إلى الأضرار التي تنتج عن التعرض للغبار وظروف الطقس، يتميز صابون الغار بلون أصفر قاتم مع إحتفاظ لب الصابون باللون الأخضر الأصلي، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل شامبو طبيعي باستخدام صابون الغار السحري. مكونات عمل شامبو طبيعي للشعر مكونات عمل شامبو طبيعي للشعر سوف نقدم مكونات عمل الشامبو باستخدام صابون الغار، وهى كالتالي:- ربع كوب من صابون الغار المطحون.

نصف كوب من عسل النحل.

ربع كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا. خطوات العمل خطوات العمل سنقدم لكم خطوات عمل شامبو طبيعي باستخدام صابون الغار بخطوات سهلة وهى كما يلي:- نقطع صابونة الغار إلى قطع صغيرة باستخدام سكين سبق تسخينه على النار، حتى يسهل تقطيع الصابون. ثم نطحن الصابون في المطحنة حتى نحصل على مسحوق ناعم. نضع ربع كوب من صابون الغار المطحون في وعاء، ثم نضيف نصف كوب من عسل النحل مع التقليب. ثم نضيف ربع كوب من الماء وملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا. نخلط المكونات باستخدام الخلاط الكهربائي حتى تمتزج تماماً، ثم نصفي الخليط بالمصفاة. نعبأ الشامبو في عبوة بلاستيكية، ويتم وضعه على الشعر لمدة عشر دقائق قبل الغسل بالماء. فوائد صابون الغار للشعر صابون الغار يتكون من خليط من الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر، ويتم استخدامه كبديل عن الشامبو العادي الذي يسبب ضرر للشعر، ويتميز بفوائد كثيرة ومتنوعة منها ما يلي:- يقتل الفطريات والبكتيريا ويساعد على تعقيم فروة الرأس.

الوقاية من ظهور القشرة عند إستعماله بشكل منتظم.

تقليل تساقط الشعر وتغذية جذور وبصيلات الشعر.

يمنح الشعر اللمعان والحيوية ويرطب فروة الرأس.

تأخير ظهور الشيب وإطالة الشعر ومنع تقصفه.

زيادة كثافة الشعر وتنعيمه بدرجة كبيرة.

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