بمكونات اقتصادية وهشة طريقة عمل كيكة الزبادي الخفيفة اللذيذة في 3 دقائق

من الممكن أن يتم تجهيز وعمل الكيك بطرق متعددة وعند إضافة بعض النكهات للكيكة قد يغير من طعمها، وغير ذلك أنها لا تكون كيكة عادية مثل كيكة الشاي، فمن الكيكات توجد كيكة الزبادي فيه من أجمل والذ أنواع الكيكات وخاصة عندما تضيفي إليها كمية من الشربات. طريقة عمل كيك الزبادي طريقة عمل كيك الزبادي المكونات : كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة بسيطة من الملح.

معلقة ونصف من البيكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

كوب صغير من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب صغير من الزيت النباتي.

كوب إلا ربع من الزبادي.

أربع بيضات.

كمية من جوز الهند للتزيين. مكونات عمل الشربات كوب كبير من السكر.

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل الشربات قومي بوضع وعاء علي نار متوسطة وضعي بها كوب من السكر وكوب من الماء، ثم ضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نتركهم علي النار دون تقليب، ويتم تركهم لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة وبعد ذلك يتم رفع الوعاء من علي النار ونتركه جانبا حتي يبرد تماما. طريقة تحضير كيك الزبادي قبل البدء في عمل الكيك لابد من تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم تسخينها جيداً.

قومي بتجهيز صينية ويتم دهنها بقطعة من الزبدة ورشة من الدقيق.

لابد أن يكون الدقيق منخول وايضا الملح والبيكينج بودر ويتم وضعهم في طبق مناسب، ثم جهزي طبق آخر وضعي به أربع بيضات والفانيليا البودر ويتم خفق البيض جيدا باستخدام مضرب البيض الكهربائي، أو من الممكن أن يتم وضعهم في الخلاط.

وبعد ذلك يتم وضع كمية السكر وقومي بتشغيل المضرب حتي يتم ذوبان السكر، ثم ضيفي إلي هذا الخليط مقدار الزيت بشكل تدريجي مع التشغيل المستمر للمضرب، لكي يتم الحصول علي خليط أو قوام ناعم ومتجانس.

ثم يتم إضافة كمية الزبادي وقومي بتشغيل المضرب وبعد ذلك ضعي نصف كمية خليط الدقيق الذي يكون به ملح وبيكينج بودر، ثم يتم تقليب المكونات ويتم إضافة باقي خليط الدقيق ونستمر

في التقليب حتي تحصلي علي قوام متماسك وناعم.

في التقليب حتي تحصلي علي قوام متماسك وناعم. قومي بوضع هذا الخليط في الصينية ثم يتم إدخالها الفرن، ونتركها لمدة ساعة ألا ربع تقريبا داخل الفرن، وعندما تكون الكيكة باللون الذهبي يكون قد تم تسويتها جيدا.

يتم إضافة الشربات علي الكيكة ومن الممكن أن تقومي بتزيينها ويتم وضع رشة بسيطة من جوز الهند. مكونات عمل الشرباتطريقة عمل الشرباتطريقة تحضير كيك الزبادي الوسوم

من الممكن أن يتم تجهيز وعمل الكيك بطرق متعددة وعند إضافة بعض النكهات للكيكة قد يغير من طعمها، وغير ذلك أنها لا تكون كيكة عادية مثل كيكة الشاي، فمن الكيكات توجد كيكة الزبادي فيه من أجمل والذ أنواع الكيكات وخاصة عندما تضيفي إليها كمية من الشربات. طريقة عمل كيك الزبادي طريقة عمل كيك الزبادي المكونات : كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة بسيطة من الملح.

معلقة ونصف من البيكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

كوب صغير من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب صغير من الزيت النباتي.

كوب إلا ربع من الزبادي.

أربع بيضات.

كمية من جوز الهند للتزيين. مكونات عمل الشربات كوب كبير من السكر.

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل الشربات قومي بوضع وعاء علي نار متوسطة وضعي بها كوب من السكر وكوب من الماء، ثم ضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نتركهم علي النار دون تقليب، ويتم تركهم لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة وبعد ذلك يتم رفع الوعاء من علي النار ونتركه جانبا حتي يبرد تماما. طريقة تحضير كيك الزبادي قبل البدء في عمل الكيك لابد من تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم تسخينها جيداً.

قومي بتجهيز صينية ويتم دهنها بقطعة من الزبدة ورشة من الدقيق.

لابد أن يكون الدقيق منخول وايضا الملح والبيكينج بودر ويتم وضعهم في طبق مناسب، ثم جهزي طبق آخر وضعي به أربع بيضات والفانيليا البودر ويتم خفق البيض جيدا باستخدام مضرب البيض الكهربائي، أو من الممكن أن يتم وضعهم في الخلاط.

وبعد ذلك يتم وضع كمية السكر وقومي بتشغيل المضرب حتي يتم ذوبان السكر، ثم ضيفي إلي هذا الخليط مقدار الزيت بشكل تدريجي مع التشغيل المستمر للمضرب، لكي يتم الحصول علي خليط أو قوام ناعم ومتجانس.

ثم يتم إضافة كمية الزبادي وقومي بتشغيل المضرب وبعد ذلك ضعي نصف كمية خليط الدقيق الذي يكون به ملح وبيكينج بودر، ثم يتم تقليب المكونات ويتم إضافة باقي خليط الدقيق ونستمر

في التقليب حتي تحصلي علي قوام متماسك وناعم.

في التقليب حتي تحصلي علي قوام متماسك وناعم. قومي بوضع هذا الخليط في الصينية ثم يتم إدخالها الفرن، ونتركها لمدة ساعة ألا ربع تقريبا داخل الفرن، وعندما تكون الكيكة باللون الذهبي يكون قد تم تسويتها جيدا.

يتم إضافة الشربات علي الكيكة ومن الممكن أن تقومي بتزيينها ويتم وضع رشة بسيطة من جوز الهند. مكونات عمل الشرباتطريقة عمل الشرباتطريقة تحضير كيك الزبادي

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