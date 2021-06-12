كريم معجزة لترطيب وتنعيم الشعر المجعد الخشن حرير بديل طبيعي للكيراتين، يعد الكيراتين هو جزء رئيسي في تركيب الشعر كما أنه المسئول عن حماية الشعر من التقصف أو التلف، ولذلك تلجأ العديد من النساء إلي استخدام الكيراتين الصناعي للحصول علي شعر ناعم كالحرير.

وعلي الرغم من أضرار الكيراتين علي الشعر وفروة الرأس، إلا أن معظم الفتيات تقوم به لأنه يمنحها نتيجة مذهلة من أول استعمال كما أنه يستمر لفترة طويلة.

ولكن يعد مكلف وسريعاً ما ينتهي مفعوله مما يترك الشعر في حالة سيئة، مما يعمل علي البحث عن طرق لعلاج المشاكل الناتجة عن الكيراتين وتأثيره الضار علي الشعر.

أقوي كريم منزلي لترطيب وتنعيم الشعر المجعد الخشن من أول استخدام

تنعيم وترطيب الشعر من الأمور الهامة لأصحاب الشعر المجعد والخشن وذلك لأن هذا الشعر يحتاج إلي عناية خاصة.

وهذا للحصول علي شعر صحي وناعم بدون أي مشاكل، ولذلك تستخدم الطرق التقليدية لتنعيم الشعر مثل أدوات تمليس الشعر أو الكريمات الكيميائية.

ولكن هناك بدائل طبيعية فعالة وآمنة علي الشعر وتعطيك نفس النتيجة ولكن مع الاستمرار عليها، ولهذا سوف أقدم لكي الكريم السحري لتنعيم وترطيب الشعر المجعد والخشن من أول مرة.

كريم الأرز لترطيب وتنعيم الشعر المجعد والخشن حرير بدون كيراتين

الأرز معروف بفوائده الكثيرة للشعر حيث يعد مصدر غني بالفيتامينات والأحماض الأمينيه الهامة لصحة الشعر.

كما يساعد علي تقليل جفاف وخشونة الشعر ويعمل علي توفير الترطيب الداخلي لخصل الشعر.

ويقوم بإصلاح التلف والتقصف المتواجد في الشعر ويساعد في تنعيم الشعر الجاف ولمعان الشعر.

ملعقة كبيرة من الأرز النيء.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

في إناء علي نار هادئة قومي بغسل الأرز ثم أضيفي الماء واتركي الأرز حتي ينضج.

قومي بتصفية الماء الناتج ثم ضعيه جانباً وفي وعاء صغير ضعي النشا ودقيق الأرز والزبادي.

مكونات كريم الأرز لترطيب وتنعيم الشعر المجعد والخشنطريقة تحضير كريم الأرز لترطيب وتنعيم الشعر المجعد والخشن وكيفية الاستخدام